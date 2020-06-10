國泰復牌股價大坐過山車　郭Sir﹕宜作中線投資　散戶耐心等待

國泰航空（0293）昨日宣布啟動390億元資本重組計劃，以應付新冠肺炎帶來的財政壓力，香港政府更罕有地向私人企業注資，透過認購國泰優先股與認股權證，以及提供過渡貸款，合共提供最多292.5億元資金。同時公司建議供股，以11供7比例集資117億元，每股供股價4.68元，較周一收市價折讓約47%。

雖然國泰進行大折讓供股，但是今早股價卻高開18.7%，高見10.46元，不過升勢未能持續，午後倒跌，收市報8.72元，跌1%。為何今日國泰股價可以企硬？投資者又是否參與供股？人稱郭Sir的香港股票分析師協會副主席郭思治指出，注資計劃消除了市場人士憂慮，又認為散戶應該參與供股。

國泰最多獲政府注資近300億元，今早股價高開近19%。（羅國輝攝）

大幅折讓供股 難免「拖低」效應

郭Sir表示國泰今次獲政府注資，能夠舒緩公司財困，未來一段時間都不需要再擔心公司的財政狀況，今早股價表現，反映出市場人士集資計劃正面。不過他亦提及，大幅折讓的供股價會造成「拖低」效應，認為股價現時「行快咗」，待市場回復理性後，股價才會回到合理水平，故此國泰短時間內股價會較反覆。

他認為政府今次出手注資國泰非常合理，若然國泰倒閉，會令香港作為金融中心的商業形象大受影響，並指國泰最有價值的地方是航權，今次注資可確保香港作為國際航空樞紐地位。他亦指出，美國政府亦有提供紓困金救助當地航空業，因這涉及到國家航空、旅遊及商務等行業。

供股價便宜 可作中線投資

郭Sir又認為，投資者應該參與供股，否則權益會被攤薄；又指國泰是次供股價大幅折讓，屬於「便宜」水平，認為散戶不妨作中線投資。

他相信疫情過後，航班復飛只是時間問題，待一切恢復正常後，相信屆時國泰的財政狀況亦很快會回復正常水平。惟他預計國泰未來一年未必有理想派息，認為小股東應耐心等待。