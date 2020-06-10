國泰世紀供股「供唔供」？梁杰文：大到不能倒　有政府包底

國泰（0293）宣布390億元資本重組計劃，除了透過發行優先股及過渡貸款，向政府融資至少273億元外，亦向現有股東伸手要錢，拋出「11供7」的供股方案，集資117億元。據安排，每股供股價4.68元，較停牌前﹙8.81元﹚折讓高達46.9%，供股數量相當於已發行股份約63%。在「大折讓、大比例」供股下，現有小股東供不供股？無貨散戶撈底又好不好呢？

梁杰文︰持貨不多可止蝕 改投資科技股

宏高證券投資經理梁杰文指，雖然大折讓大比例供股，航空業亦遠未見前景，但政府「無限包底」下，料國泰取得近400億元資金後，「點都捱到一年」，加上外圍股市熱炒航空業復甦概念，相信國泰今日﹙10日﹚復牌後，好淡角力將相當激烈。

對於現有小股東應否供股，他指，若國泰復牌後股價未見大跌，持貨不多的股東，可立即盡沽止蝕，因預料疫情要以年計才能復甦，寧願把資金投資在科技股等有增長的板塊。至於選擇繼續持貨的長情股東，他指必須參與供股，博年底航班正常化，股價重回高位，但就萬萬不能既不止蝕又不供股，免股份權益會被攤薄。

至於沒貨的投資者，梁杰文指，若國航（0753）及太古（0019）願意包底，加上有政府支援，料供股價4.68元有很大的支持位，參考美股的航空股及波音自低位反彈不少，若復牌後股價挨近5至6元，有撈底的值博率，值得「投機性」低位買入一注。

梁杰文指，若國泰復牌後大跌，可「投機性」低吸一注。（張浩維攝）

料股東數年內難收股息

港府今次向國泰泵水，最大得益是利息收入，但對小股東來說，由於國泰須先向認購了優先股的政府派息，才可向普通股股東派息，加上經營環境料持續困難，國際航空運輸協會預計到2023年才恢復至危機發生前水平，小股東未來幾年股息堪憂。

據國泰通告，自優先股及認股權證發行日起計，滿三年之日的年利率為3厘，第4年為5厘、第5年為7厘，其後每年為9厘，每半年派息一次。以政府認購的優先金額計，初期每年收息近6億元，財政司司長陳茂波亦預期國泰至少「三幾年」才能向政府還款。

梁杰文指，預見未來數年國泰股東難以收取股息，但現時國泰處生死存亡關頭，若政府不出資拯救，國泰便會「執笠」，故普通股東未必再諗股息，因「隨時公司都無埋」。

政府態度︰國泰「Too big to fail」

疫情下，國泰營運環境嚴峻，今年首4個月已虧45億元，國泰主席賀以禮今日在記者會上指，現時每月燒錢25至30億元，公司年初無限制現金水平約200億元。這意味若沒有注資計劃，最差情況下，國泰的現金只足夠燒至今年9月、10月。

梁杰文相信，國泰短期未有清盤風險，因政府對國泰的態度好明顯是「Too big to fail」（大到不能倒），任何情況下都會避免國泰倒閉，料國泰可「長命債、長命還」，如待航空業正常化，配合油價處低位，股價修復後，可透過配股等不同工具集資還債。