【會德豐私有化】今日表決溢價不足4%　反對散戶呻拎「爛橙」交換

百年英資洋行會德豐（0020）今日﹙16日﹚將進行私有化表決，雖然最新總作價已「縮水」至每股61.44元，較會德豐昨日收市價僅有不足4%溢價，但有散戶表明投贊成票，認為私有化作價吸引，明言「無理由同錢作對！」；亦有股東持相反意見，認為換入的九倉（0004）及九置（1997）股份並不吸引。

早年為本港四大洋行之一的會德豐，札根香港近80年，於1985年由「船王」包玉剛收購，主力經營地產業務。由於會德豐股價長期折讓，引來大股東、「船王女婿」吳光正不斷增持，最終索性提出私有化，擬終結其長達57年的上市地位。

會德豐大股東吳光正提出將集團私有化，每股作價為1股九倉（0004）、1股九倉置業（1997）及12元現金。（資料圖片）

最新總作價溢價不足4%

今年2月27日，持有會德豐近七成股權的大股東吳光正家族，提出將集團私有化，每股作價為1股九倉、1股九倉置業加12元現金，總作價71.9元（停牌前九倉股價為19.7元，九倉置業則為40.2元，再加12元現金），較會德豐當時停牌前報47.25元，溢價約52.2%。

至昨日（15日），九倉及九置股價已回落不少，分別收報15.14元及34.3元，連同股12元現金，出手等於每股61.44元，較會德豐同日收市價59.3元，溢價已「縮水」至只有3.6%；倘與去年底會德豐每股資產淨值130.81元相比，則存在53%的折讓。

是次私有化採用協議安排方式（Scheme of Arrangement）進行，需要最少75%出席股東會並投票的獨立股東贊成，以及全部獨立股東﹙持股約6.26億股、佔比30.5%﹚中少於10%反對，方能通過。 如果會德豐落實私有化，其股份將於6月18日作最後買賣，並於7月27日除牌，意味這間百年英資洋行「落幕」港股市場。

陳仲翔明言贊成私有化方案，認為私有化作價吸引，「普遍過去10幾年買入股份既股東都有得賺，無理由同錢作對」。（受訪者提供）

支持小股東：無理由同錢作對

會德豐小股東、投資者權益關注組召集人陳仲翔明言贊成私有化方案，他透露早於2年前以均價約46元買入該股，較昨日收市價59.3元仍「有水位」，認為私有化作價吸引，安排亦公道，「普遍過去10幾年買入股份既股東都有得賺，無理由同錢作對，唔同利豐私有化，自己賺哂所有錢，小股東都要輸七、八成！」

是次方案可換取九倉及九置股份，他認為，兩間公司的股價處於低位，已反映社會事件、肺炎疫情及港版國安法影響，目前估值偏低是吸納良機，有潛在投資價值，料經濟反彈及負面情緒過後，股價便會錄得不錯的升幅，較現時沽售股票「更抵」。

近年「船王女婿」吳光正密密增持會德豐股票，更出手把公司私有化，擬終結其長達57年的上市地位。（資料圖片）

反對小股東︰拎兩個「爛橙」交換

不過，也有散戶反對。由於會德豐私有化溢價大幅縮水，散戶Winnie明言將投反對票，她透露早於2017年以約59至60元買入該股，較昨收市價59.3元比較仍錄得虧損。她認為私有化安排並不划算，「只係拎少少錢出嚟，再左手交右手，用最值錢嘅資產（會德豐地產），換兩個『爛橙』（九置、九倉）。」

她續稱，不看好地產股前景，目前九倉及九置股價也處於低位，以九置最值錢的海港城及時代廣場為例，在經濟環境影響下，料「商場只會愈來愈差，至少再差多幾年」。不過，若私有化最終通過，她會考慮繼續持股收息。

獨立投票顧問Glass Lewis認為，會德豐分派九倉及九置股份後，轉為直接持有九倉及九置，將有助釋放公司價值，並讓股東獲更佳的投資升幅。（資料圖片）

股東投票顧問：作價合理 建議接受私有化

獨立投票顧問Glass Lewis及Institutional Shareholder Services（ISS）均發表報告，建議股東贊成私有化方案。Glass Lewis認為，會德豐分派九倉及九置股份後，轉為直接持有九倉及九置，將有助釋放公司價值，並讓股東獲更佳的投資升幅。加上公布私有化當日股價飆升39.7%，反映市場認同私有化有助釋放潛在價值。

ISS表示，分派九倉及九置股份可釋放兩間公司的價值，有股東獲取更佳的投資估值，而現金代價為每股12元，反映的市帳率較可同類型公司更高，認為作價合理。不過Glass Lewis亦提到，會德豐未有充分交代公司往後的策略，無法評估長期持有投資者的可獲利益。