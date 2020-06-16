【會德豐私有化】昔日英資四大洋行　吳光正千億王國崛起之路

會德豐（0020）今日﹙16日﹚將進行私有化表決，一旦成功，會德豐將正式結束57年的香港上市地位，也意味吳光正家族的上市王國旗艦自此從港股市場的鎂光燈下消失。

有「船王女婿」之稱的吳光正，1986年從包玉剛手上接管會德豐，協助岳父「棄舟登陸」後，一手將會德豐打造成市值逾千億元的地產王國，殊不簡單。

會德豐於1857年在上海創辦，至1963年在港上市，與怡和、和黃、太古A（0019）號稱英資四大行，時至1985年被吳光正岳父、故「船王」包玉剛收購，連同已收歸懷內的九龍倉（0004），包玉剛「棄舟登陸」大計已成。

翌年，包玉剛退休，將其商業王國分由四位女婿掌管，其中九龍倉系由二女婿吳光正主理，反映同為上海人、於美國哥倫比亞大學商學院畢業的吳氏深受岳父器重。

吳光正主理九倉系後，利用旗下不同品牌進軍內地，如推出全新酒店品牌尼依格羅（Niccolo），先後於四川、重慶等地開幕。（資料圖片）

40歲接管會德豐王國 十年後參選特首

吳光正於1986年接掌會德豐和九倉（0004）擔任主席，當年他只有40歲。吳氏主理後擴大「登陸」部署，九龍倉重建時代廣場及海港城，而會德豐則積極香港地產發展業務，並利用旗下不同品牌進軍內地，如推出全新酒店品牌尼依格羅（Niccolo），先後於四川、重慶等地開幕；亦夥拍內房商投資地產及商業項目，逐步攀上事業高峰。

商場風光，吳光正在香港回歸前也積極擔任公職，甚至於1990年代初競投香港首個有線電視牌照，在政界頗為活躍。1996年特首選舉，吳光正辭任所有上市公司職位競選，但落敗予董建華，此後吳氏多年均表明無意再競逐特首，聚焦家族生意。在其打理下，會德豐亦由1990年盈利仍不足十億元，進化至現時成為年賺過百億的地產商。

會德豐在吳光正主理下，逐步發展成年賺百億級別的地產商。（會德豐1999/00年報截圖）

系內重組不斷 屢有私有化行動

吳光正在2014年宣布退休，仿效岳父分家模式，分別將零售及地產生意，交到子女手上，女兒吳宗恩掌管連卡佛在內的零售生意，會德豐王國則交棒予兒子吳宗權。

此後，系內出現多次重組，九倉於2017年先把前景較暗淡的有線寬頻（1097）脫手，同年又把海港城、時代廣場等收租業務分拆成九龍倉置業（1997）上市，而九倉則集中發展中港兩地的地產業務。今年3月又將本地零售公司Joyce Boutique（0647）收歸個人所有。

至於私有化會德豐，同樣有跡可尋。吳光正家族近年不斷增持會德豐，而2018年會德豐亦將新加坡上市的會德豐地產（新加坡）私有化，將新加坡的地產項目收歸麾下；去年再進行系內資產轉讓，會德豐分別向九倉及九龍倉置業注入杭州及新加坡物業，分別涉資約13.6億及64億元，而會德豐則保留較多香港發展項目。

吳光正將會德豐王國交棒予兒子吳宗權，同時系內多次重組，包括2017年把海港城、時代廣場等收租業務分拆成九龍倉置業（1997）上市。（資料圖片）

本港土儲增至750萬平方尺

2019年報顯示，會德豐年內購入了五幅啟德用地，是該區大地主之一。截至12月底，集團香港發物業的土儲增至660萬平方尺。今年2月，會德豐成功投得「澳東O’EAST」組合日出康城第12期發展項目後，土地儲備進一步增至750萬平方呎。

現時，會德豐持有新盤還有日出康城OCEAN MARINI、MONTARA、MALIBU、啟德OASIS KAI TAK、屯門NAPA等，活躍於本港樓市。截至去年底，會德豐資產淨值高達2,680億元，為船王「棄舟登陸」大計落了一個亮麗的註腳。