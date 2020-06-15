美出手制裁　中概股加速回家　黃偉豪：利多於弊

早前美國財長姆努欽就港版國安法回應，指美國可能會限制經過香港的資金流動，亦表示會帶領工作小組將審議中國在美上市公司的審計問題。中美關係交惡，有指會加速中概股回流在香港作第二上市。

美有意統一中美公司會計準則

美國財長姆努欽有意限制經過香港的資金流動。（資料圖片）

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪（Ravi）認為，美國公司與中國公司的會計準則向來不一致，今次美國對在美上市的中國公司收緊準則及加強審查，有機會讓中國公司的帳目出現較大落差。另外Ravi亦提到，早前瑞幸咖啡被爆帳目做假，亦加劇美政府對在美上市中國公司的會計監管，讓原來有意在美上市的中國公司打退堂鼓，增加了這些公司回流香港第二上市的誘因，造成今次中概股回歸的熱潮。

黃偉豪認為，予網易目標價140元。（受訪者提供）

Ravi認為，雖然美國表明可能會限制經過香港的資金流動，但因為港版國安法暫時仍處於初階段，很多細節以及執行力度方面仍是未知之數，故美國暫時未有逼切性去採取極端手段。

中概股回歸吸「北水」 恒指估值升

Ravi又對中概股回歸熱潮持正面態度，他認為中概股在香港第二上市，長遠可借機吸引更多內地資金，現階段的中概股雖然未真正可以吸到「北水」，他認為這個只是時間性的問題，未來必然會「開綠燈」。

Ravi認為中概股的加入有助提高恒指估值。（資料圖片）

對於恒指改革，未來有更多中概股有機會成為恒指成份股，Ravi認為有不少的中概股均屬高盈利增長股份，長遠對恒指結構是有正面幫助，有助提升恒指估值。又指美股與港股同在3月見底反彈，但恒指明顯跑輸，原因是恒指現時主要成份仍是由傳統經濟股組成，難免會拖低恒指表現。

至於未來更多中概股加入恒指後，對恒指的走勢預測，Ravi認為仍需要視乎環境股票的市況，因為新經濟股及科網股等板塊對市況的敏感度較高，屆時可能增加恒指的波動性。

網易較騰訊更值入場 中線目標價140元

阿里巴巴（9988）、網易（9999）、京東（9618）等中概股先後回歸港股市場，市場對新經濟股的反應熱烈，Ravi認為這些第一批回歸的中概股已有一定知名度，而且在美國上市的股價表現很好，股價有保證情況下，市場反應熱烈是預計之內。另外Ravi提及，這些股份早在美國上市，股價已累積一定升幅，故散戶在中概股第二上市時才入場，要留意股價潛在升幅會較少。

網易早前回歸香港作第二上市公司。(資料圖片)

對於最近上市的中概股網易 ，Ravi認為網易與科技股龍頭騰訊（0700）仍有一定距離，因網易的業務分佈近八成都來自遊戲類別，相比騰訊太過集中。他又指即使是遊戲業務方面，騰訊的手遊排名知名度暫時仍霸佔全球頭兩位，認為騰訊遊戲業務的增長空間較大，遊戲業務方面仍然較網易優勢，網易暫時較難動搖騰訊地位。

雖然如此，Ravi表示現時網易較騰訊更值得入場，因為騰訊現價跟歷史高位476.6元相差不遠，相對網易股價升幅較小。他認為網易可乘中概股回歸氣氛，作中線部署，目標價140元。

網易上市價123元，今日收報125.1元，騰訊今日收報433.5元。

不擔心中國政府管制會影響手遊業前景

Ravi表示，手遊業受惠疫情下的「宅經濟概念」，帶動第一季增長。但內地自三月起復工、復課、復產，他預期手遊業第二季的增長會放緩。被問及內地政府對遊戲業的審批及限制會否影響手遊業的發展，例如創作題材的規範、禁止遊戲的「全球伺服器」、甚至限制未成年人士的打機時間等，他認為這些規管並非絕對負面，又指網易和騰訊擁有龍頭公司優勢，即使政府收緊管制，這些公司也有能力修正遊戲，甚至研發其他遊戲以符合政府的要求，最重要是遊戲能吸引玩家，認為問題不大。