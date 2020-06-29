【專訪】從Band 5仔到阿里大數據一哥　車品覺︰想成功要懂得堅持

不少家長安排年幼子女參加大量興趣班，希望讓子女「嬴在起跑線」。不過，阿里巴巴前副總裁兼「大數據一哥」、紅杉資本中國基金專家合夥人車品覺卻是「輸在起跑線」的代表，由「Band 5仔」變阿里大數據一哥，上位經過絕不簡單。

求學時期，車品覺性格反叛，試過吸煙、逃學和「劈友」，並入讀深水埗Band 5中學（該校現已遷往元朗，並升至Band 2）。車品覺嘆道：「我當時讀書讀得唔好，就係因為啲老師係唔會諗住發掘你嘅興趣，只會話你，上堂就同你講你排去最後啦，唔想見到你。一個唔聽話嘅人，生長響果個年代，係好難有機會。」

車品覺認為自己能夠「底線抽撃」，最大原因是幸運地遇到好老師，給他機會去做一些與別不同的事情，例如曾有老師叫他幫忙寫程式去檢查同學有沒有抄功課。（羅君豪攝）

性格反叛 浪子回頭成大器

其他老師會罵他，可幸中學林老師卻未有如此，反而真心關懷、鼓勵他，浪子於是回頭，逐漸發奮讀書，一年內由考全級第尾跳升至前幾名；他讀完初中後，分別赴英國及澳洲上學，其後在歐洲工商管理學院（INSEAD）、清華大學取得高級行政人員工商管理碩士學位。車品覺說自己期間遇到不少好老師，而外國老師更會鼓勵學生發問，「亞洲地區一般唔鼓勵細路亂咁諗野，但響外國，無論你問乜問題，啲老師都會話this is a good question（這是好問題），咁你咪會夠膽去express（表達）自己。」

畢業歸來，車品覺先後在滙豐銀行、電訊盈科、微軟、eBay等大企業工作，他的成名之作是帶領初創企業敦煌網，推出中國首個以外貿交易平台為核心的搜索引擎。在2010年，車品覺加入阿里巴巴，並在阿里工作了6年，當時他主管數據部門，運用大量及多元化的數據去分析消費者的消費行為。為了令自己手下的分析師有更跳脫的思維，可以靈活變通，車品覺每逢星期六便會跟他們一起模擬賭馬，「賽馬數據係人人都得咁多，大家一齊睇完所有資料，每個人就揀自己嘅心水，跟住解釋返點解得到咁嘅結論，咁樣係想訓練佢哋分析數據嘅mindset（思維方式）。」

車品覺說香港是一個繁華的城市，好像有很多機會，但能否成功，就取決於夠不夠堅持。（資料圖片）

科技界若要吸引人才 首要確保學有所用

作為大器晚成的過來人，他寄語香港的年輕人要懂得堅持，「香港人才係好識執生，但唔夠有耐性，如果你想成功，就要堅持做多啲！」他續道香港科技界若要吸引更多人才，首先要令就讀相關科目的學生學有所用，只要市場有一定需求，就可以吸引新血入行；同時也要有數位巨頭「推動」這個生態系統，「『光纖之父』高錕、數學家丘成桐都係香港出身，由佢地現身說法，令大家覺得香港都出到，咁係更加緊要。」

一場新冠肺炎「黑天鵝」侵襲全球，經濟轉差下，初創企業在營運及融資上均面對較大困難。車品覺認為，此役雖然對很多初創企業造成打擊，但亦是對它們的一個考驗，看看它們能否在逆境中轉變，最終成為勝利者。「startup（初創企業）嘅fail rate（失敗率）好高，呢次係可以汰弱留強，考驗佢哋響黑天鵝之下，點樣維持到生意，甚至係唔夠錢果陣，點樣說服投資者注資！」