【港版納指】本月27日登場　ATMX佔比逾三成　專家憂易遭舞高弄低

恒生指數公司今日（20日）公布，下周一（27日）將推出有「港版納指」之稱的恒生科技指數。指數初步擁有30隻成份股，獲投資者寵愛四大科技股﹑即稱為「ATMX」的阿里巴巴（9988）、騰訊控股（0700）、美團點評（3690）、小米集團 （1810），順利晉身有關指數之餘，更為指數內4隻最重磅的成份股，合共佔指數比重33.49%。

指數尚未正式登場，已引起市場人士關注。有基金經理預期，日後市場推出與指數相關的MPF、ETF產品及衍生工具，料其高風險、高增長特質會受年輕人歡迎；亦有股評人認為，該指數過於偏重「ATMX」等重磅股，當推出相關期貨及衍生工具時，股價容易被投資者「舞高弄低」。

恒指公司早前已透露，指數會參考納斯達克等科技股主題指數。按科技指數的納入機制，主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，五大行業包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務，而指數選股準則會考慮合資格公司是否利用科技平台進行營運、研究發展開支佔收入之比例及收入增長。經上述篩選後，市值最大的30隻股票將被納入成為指數成份股。

納斯達克100指數與恒生科技指數定位較為相似，但選股規則則大有不同。（路透社）

與納指100選股條件不同

被稱之為「港版納指」，不如先看看納斯達克的選股條件。公司只要在盈利、市值及現金流、市值及收入、資產及權益共4項標準下符合其中一項，便能於納斯達克上市，十分簡單。

至於定位較為集中、較具代表性的納斯達克100指數，顧名思義是包括100家納指的上市公司，集中了較大市值的科技公司。其選股規則包括必須是非金融類公司，需要在納斯達克獨家上市、並且須上市超過2年，而市值要處於納指首100位等。

故此，「港版納指」的組成與納斯達克100指數較為相似，而納入機制相對簡單，沒有排除非金融類公司、不需獨家上市。而「港版納指」更設有快速納入機制，合資格企業在上市後第10個交易日收市後便可獲納入，無須於主板上市超過2年。

東驥基金管理董事總經理龐寶林（左）表示，科技指數正正是高風險、高增長，相信推出MPF產品後會受年輕人歡迎。﹙資料圖片﹚

龐寶林料指數受歡迎 市場將推MPF、ETF產品

對於恒指推出「港版納指」，東驥基金管理董事總經理龐寶林表示睇好指數發展，認為「港版納指」集中是以科技改變行業的公司，雖然短期內會將指數權重側重於「ATMX」等重磅股，但若然日後增加成份股數目，相信未來比重將會逐漸攤薄。他更指，目前不少金融科技公司，包括一些虛擬銀行、虛擬保險仍未上市，故相信仍有不少潛力成份股有待加入。

龐寶林相信，日後會有基金公司、券商推出相關的MPF、ETF產品，以及衍生工具。他直言現時年輕人不會買「老餅股」，而科技指數正正是高風險、高增長，相信推出MPF產品後會受年輕人歡迎。至於ETF方面，龐寶林更相信科技指數將來會仿效納斯達克指數，例如業界會推出Invesco QQQ類似的槓桿ETF，「監管機構、投資者都玩慣，（FL二南方恒指）7200、（FI南方恒指）7500個啲都好受歡迎」，相信日後不乏相關指數的衍生工具、ETF等。

雖然目前科技指數的市盈率高達45倍，但龐寶林認為指數的成份股增長強，「例如美國Tesla，由無盈利到有盈利，股價由五六百蚊升到千七蚊」，強調只要科技股增長夠強勁，市場不用擔心市盈率過高，加上中國企業市場大、內需未完全開發，以及疫情下更顯得「宅經濟」的特性，相信科技股日後增長更強。

摩根資產管理預計，科技創新指數可推動香港成為亞太地區的科技投資樞紐。（梁鵬威攝）

阮子曦稱偏重ATMX 指數容易被「舞高弄低」

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，科技指數過於偏重「ATMX」等重磅股，單是五大成分股佔比已達41.51%，當推出相關期貨及衍生工具時，股價容易被投資者「舞高弄低」，未必能分散投資風險，惟日後更多中資企業回港上市，包括携程及百度等，並納入科技指數後，指數比重會更趨平均。

他認為，當市場出現更多追蹤該指數的產品時，科技指數會更具代表性，惟仍難以超越恒指及國指，亦難與納指並提。他解釋，科企在美國不同交易所上市時，可獲估值不一，如在納斯達克上市可獲更高估值，惟科技指數與港股始終為同一個資金池，所得效果會打折扣。

摩根資產管理：吸引更多科技企業來港融資

摩根資產管理投資組合經理Oliver Cox表示，恒指公司推出新的科技創新指數，可推動香港成為亞太地區的科技投資樞紐，認為新指數不止進一步提振區內的科技投資氣氛，亦能鼓勵新一波創新的科技企業選擇來港上市融資。他又說，相關發展會促進恒生指數構成由以往偏向銀行和地產企業，轉換成科技及新經濟企業。