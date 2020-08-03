【零售寒冬】6IXTY8IGHT靠一個卡通扭轉劣勢　擬第四季落戶日本

本港疫情持續多月，市民紛紛減少外出，對零售業銷售打擊嚴重。全球擁有超過260間分店的連鎖時裝品牌6IXTY8IGHT，生意在此次疫情亦受波及，在2月至7月整體計香港銷售按年下跌50%。

疫市慘淡，生意也得繼續。公司在5月推出的韓國卡通Kakao Friends限定系列產品大受歡迎，令當月的銷售額按年跌幅收窄至僅約一成。公司也借租金回落之際，乘機6月底逆市開店。6IXTY8IGHT香港區營運經理谷祖儀認為暫時零售市場仍處於疲弱狀態，相信需要一段時間才能復甦，公司將會密切留意疫情發展，再審慎地調整營運策略。

6IXTY8IGHT在本港擁有29間分店，聘請了超過200名員工。（黃舒慧攝）

6IXTY8IGHT成立於2002年，2003年已在香港設店，主要售賣女性衣物及內衣褲。目前公司在本港擁29間分店，當中83%分店（24間）是開設在商場內。谷祖儀說自疫情爆發起，實體店人流大幅下降，公司銷售額較去年同期下跌約50%。因應人們逗留在家的時間更長，6IXTY8IGHT已有所「變陣」，加大力度推廣家居服、悠閒運動服、穿著較舒適的內衣。「而家個個人都盡量足不出戶，就算出街都只係落街買嘢食同埋生活必需品，所以我哋啲家居服唔會『透』，係可以著出街。而且，好多人都會響屋企做運動、做瑜珈，呢段時間會推多啲瑜珈系列或者運動系列。」

谷祖儀透露，網店會不定期地推出限時折扣，讓客人不出門也能購買產品。（6IXTY8IGHT網店截圖）

香港網店銷售額達雙倍増長

疫情之下，不難想像多了人網購，故公司也會力谷網店，推出不同限時優惠，吸引客人購物。谷祖儀稱公司去年第四季推出香港官方網店，至今銷售額增幅頗為可觀，因公司仍以售賣內衣為主，故網購時客人也會傾向買內衣，若客人收貨後發現尺碼不合適或款式不合心意，可到門市退貨。「網店同門市係相輔相成，啲客人響屋企、行車搭車果陣都可以響網店睇到心水產品，就可以即刻買，或者save（儲存）低，再落舖頭試著，摸下產品質地，咁樣仲可以帶動埋人流！」公司還可以利用網店內收集到的產品瀏覽量及銷售量，分析客人的喜好，調整貨物銷售及產品設計方向。

作為Fast fashion（快速時尚）品牌，6IXTY8IGHT大概2星期便有一組新貨。在5月時，公司聯乘Kakao Friends推出限定系列產品，使用了Ryan、Apeach和Tube等角色來設計家居服、睡衣及內褲，成功令銷售額跌幅收窄至一成。谷祖儀表示這次是首次公司推出聯乘產品，揀選了Kakao Friends是因為該卡通在市場上認知度高，市面上並無類似的產品。

點擊下圖，睇睇Kakao Friends系列產品：

她透露，今次聯乘，公司未有做太多推廣工作，僅透過公司Facebook專頁宣傳產品，以及將這批產品放在店舖的當眼位置，已取得不裕的成績。「團隊正研究冬季KaKao Friends系列產品，未來會再推出更多聯乘產品。」

擴張計劃未受疫情影響

6IXTY8IGHT 6月底在北角匯2期開設分店。谷祖儀說公司的擴張計劃未有受疫情影響，會繼續視乎地點、客群、租務優惠等因素，尋找合適的機會拓展業務，公司在港島開設的3間分店均集中在銅鑼灣，而北角店店址鄰近住宅區，所以就在該處開店。「我哋響住宅區、遊客區、大型商場、中型商場都有開舖，無論係細舖或者大舖都會考慮！」為了吸納不同客群，公司在永安等大型百貨公司開設短期銷售攤位，使更多市民接觸該品牌。

谷祖儀相信，現在是零售業的過渡時期，自己未有過於憂慮疫情，而公司是以本地客為主，遊客只佔少數。（黃舒慧攝）

她續道未來公司將會繼續拓展線上及線下業務，重點發展內地、香港、新加坡和馬來西亞市場，又計劃今年第四季在日本千葉縣開店。谷祖儀覺得許多日本品牌都是走可愛風格，6IXTY8IGHT 產品則涵蓋基本款、女性化、可愛路線，加上以相宜價錢發售，預期可吸引日本客人光顧。

面對本港爆發第三波疫情，港府接連出招，推出限聚令、禁止堂食等措施，限制人群聚集，谷祖儀坦言現時發生的事情是不少港人從未經歷過，只要大家齊心面對逆境，見招拆招，相信總有一日會渡過危機。