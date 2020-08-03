【6IXTY8IGHT專訪】無鋼圈胸圍最好賣　可愛風產品中女也喜歡

在本港擁有29間分店、走平價路線的連鎖女裝品牌6IXTY8IGHT，以售賣內衣起家，近年逐漸發展女裝產品線，以迎合客人的需求。現時內衣系列佔公司55%銷售額，家居服及服飾系列分別佔20%及25%。

6IXTY8IGHT香港區營運經理谷祖儀表示，公司產品分為基本款、女性化和可愛路線，客戶平均消費額是200元。「好多客人會買唔同風格嘅產品，有啲可愛風產品，10幾歲嘅妹妹，甚至30至40歲嘅女士都會鐘意！」

根據6IXTY8IGHT網店現時的胸圍產品（88個），當中約57%（50個）是無鋼圈胸圍。谷祖儀說無鋼圈胸圍比較舒適，設計上亦有較多變化，例如公司的Bralette（法式蕾絲無襯內衣）系列使用了更多近似衣服的設計，可以直接穿著出門，故無鋼圈胸圍較受客戶歡迎，當中皇牌產品是79元的圓羅紋針織無鋼圈胸圍和99元的莫代爾面料無鋼圈胸圍。對於一些想胸型較「集中」的客人，她們可以揀選有鋼圈胸圍。

無意推出功能內衣

被問及會否考慮涉足功能內衣市場，她稱功能內衣有矯形效果，與公司希望向客人提供舒適產品之定位不符，故無意推出功能內衣，未來會繼續按照品牌定位及客人需求，來設計質素佳及價格相宜的產品。

在大眾眼中，女性時裝品牌應由女性主導，惟谷祖儀透露公司的男女比例是4:6，更有男員工從事產品設計部，負責設計家居服及服飾，「啲男同事一入黎都做咗好耐，不過請人最重要都係要睇有冇fashion sense（時尚觸覺）！」