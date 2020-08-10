【專訪】逆市轉陣拓家用產品線　雞仔嘜第四代︰更努力諗生存方法

新冠肺炎疫情持續多月，零售業為「重災區」，於香港屹立67年、擁有26間專門店的本地服裝品牌雞仔嘜亦要逆市圖強，將開設家用產品線，引入洗碗液、多功能清潔劑和地板清潔劑等產品在門市售賣。雞仔嘜家族第四代後人、總經理譚天逸認為，本港經濟前景趨向負面，預計今年下半年零售業仍會經營得較為艱難，公司將因應市況、見招拆招，「真係捱得好辛苦，但大家只要做好本份，唔好放棄，一定會過到呢一關！」

本港疫情發展反覆，近日又爆發第三波疫情，打亂了不少零售商的部署。譚天逸表示，疫情持續多月，令門市人流大減，4月時生意更削半，至5月疫情略為放緩，加上當時港府有意開學，生意曾迎來小陽春，惟到了7月，疫情又變得嚴峻，生意再度急速「降溫」。

她覺得，經此一「疫」，市民的消費模式改變了不少，人們逐漸會在網購平台購買服飾、日常用品、甚至是蔬菜和凍肉等，因此公司在2個月前進駐香港電視（1137）旗下購物平台HKTVmall，反應良好，而自家網店生意也急升，故未來會投放更多資源營運及推廣網店，例如使用Micro-influencer Marketing（素人宣傳）、在Facebook及Instagram落廣告等。

雞仔嘜現時在香港共有26間專門店，售賣女裝、男裝、童裝、及嬰兒衣服等。

現擁26間店 「轉身」難度增加

在2003年爆發沙士後，雞仔嘜成功化危為機，當時公司找來Twins和Boy'z宣傳產品，協助品牌「飛甩老土」，又推出功能性的人造纖維保暖內衣服裝，結果大受歡迎，銷量「拍得住」雞仔嘜的皇牌羊毛系列產品。另一邊廂，雞仔嘜於租金回落時，乘機在銅鑼灣及旺角一線位置開舖，吸引更多本地客人光顧。譚天逸坦言在沙士時，公司只有5間店舖，可以企穩陣腳之餘，再作擴張，但現時公司有26間店舖，「轉身」難度較大，因此會拓展網店銷售，並視乎市場需求，繼續研究推出更多產品。「我哋會從沙士中學習，面對逆境仍會努力求存，唔會停落黎，更加努力去諗生存方法。」

不少知名連鎖零售品牌近期均決定大規模關店，譚天逸認為雖然網店可讓客人更方便地購物，但實體店可讓公司向客人提供更貼心的服務，客人也可以觸摸到產品，「可能內衣較為貼身，媽咪會買埋俾屋企人同小朋友，佢哋好關心舒唔舒服。」因此，雞仔嘜注重揀選較為優質的物料，例如使用美國棉花、澳洲羊毛及日本保暖物料製衣，而線位針數也會較密，讓產品更耐用。「線位針數密可以有鞏固嘅效果，洗完就會好少變型，比較襟著，我著緊呢件雞仔嘜嘅衫都著左3年啦，都仲OK！」

因應女童在10至11歲時便已經提早發育，公司推出了女童有墊背心，讓女童穿著時不會過於尷尬，之後再慢慢轉至穿著胸圍，未來公司會視乎市場需求，繼續研究推出更多產品。

專攻本地客生意 未受中美貿易戰影響

中美貿易戰持續逾2年，但雞仔嘜大部分產品仍於內地製造，部分則是日本製造，為何未有改變生產地點？譚天逸稱中美貿易戰未有對生意造成太大影響，皆因公司做本地客生意為主，海外市場銷售佔比較小。不過，由於公司的棉花產品均是選用美國棉花，故公司有準備替代方案，若有一日，物料成本太高，便可用其他棉花作為取代。同時，為了確保保質，公司大多會與廠商合作5年或以上，不會輕易更改廠商，「一件衫做得好要睇個廠商，做得熟品質就會好」。

目前疫情走勢難料，譚天逸預期下半年零售業的經營情況仍會比較困難，公司將會設立家用產品線，把其他品牌的產品放在門市售賣，例如對主婦手、濕疹、蚊叮蟲咬有效的Manuka Magic萬用魔術膏；Bio-Home的洗碗液、多功能清潔劑和洗碗液等，先小批入貨，測試客人的反應。在疫情好轉後，公司會重新開辦工作坊，讓市民更加認識雞仔嘜，了解品牌的環保概念。