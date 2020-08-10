【專訪】香港冬天不再冷　雞仔嘜求「洗底」︰唔係只得羊毛底衫！

香港服裝品牌雞仔嘜成立至今已經67年，最初以羊毛內衣打響名堂，現在產品涵蓋適用於夏天的木代爾棉衫、童裝內衣到女性罩杯式上衣（Bra Top）等。

這個老字號已傳到第四代，由譚家二女譚天逸任總經理，面對其中一個挑戰是全球暖化。她說，在沙士前，公司的保暖系列和四季系列產品銷售佔比是9比1，惟在天氣愈來愈熱下，香港的冬天再不像以前一般寒冷，公司在產品研發上也有作調整，例如推出薄款羊毛內衣及加推可以四季穿著的產品，現在保暖系列產品銷售佔比已降至三成。「羊毛底衫太過深入民心，我好想『洗底』，希望令到啲人唔會覺得雞仔嘜只係得羊毛底衫，而係全家人嘅內衣專家！」

不少人都覺得老字號要作品牌革新，才可以保持競爭力，但其實是「說時容易做時難」，譚天逸在6年前空降雞仔嘜工作時，「頭炮」就設計了一系列年輕、顏色豐富的服裝，但市場反應並不理想，另外又推出過可在-20至25度穿著的功能內衣，售價800多元，反應也是麻麻。「啲人唔會諗到雞仔嘜有咁專業嘅產品，而我哋客人都唔需要呢類產品，以前我會以產品行先，產品質素好就會想推出去，但其實要好好了解客戶需要，再去推出產品。」

點擊下圖，睇睇雞仔嘜產品：

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按照媽媽客喜好設計衣服

她續道雞仔嘜客戶主要是媽媽客，她們購買時裝會偏好紫色、桃紅色及深寶藍色；內衣系列則為黑白灰色，假若今年潮流趨勢是以樹葉和花朵，公司會使用這些圖案來設計衣服，但用色則會依照客戶的喜好。

面對Fast fashion（快時尚）衝擊，譚天逸坦言快時尚改變了顧客的購物習慣，他們對價格更為敏感，傾向揀選便宜的衣物，但購買衣服後可能穿一兩次就會丟掉，甚至是放在衣櫃從來未有穿著，而公司較為注重環保概念，希望向客人提供耐穿的服飾，故不會走快時尚路線。另外，公司的童裝内衣系列需經過OEKO-TEX的嚴謹測試，確保不會含有100種可能會引起對人體過敏的化學品和染料。