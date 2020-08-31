專訪｜微軟請人睇成長心態　港澳一姐︰工作太易　同事反而不開心

環球經濟陷入衰退，惟科技行業卻是逆市奇葩，且看新經濟股股價表現已略知一二。再以Microsoft（微軟）為例，截至6月底止，2020財年第四季收入按年增長13％至380.33億元美元。業績造好，公司亦有繼續招聘。

每月設「學習日」 請人看「成長心態」

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊接受《香港01》專訪時指，缺乏人才將會限制公司業務增長，故公司不斷請人，應徵者需要具備相應的技能，也要有「成長心態」（growth mindset）。

陳珊珊解釋道，Microsoft有學習文化，在大中華區分部，公司把每個月的第一個星期二定為學習日，讓員工自由學習日常工作學不到的事物。此外，員工也需願意接受有挑戰性的工作，不可以停留在Comfort zone（舒適圈），這樣才能在工作中學習及成長。她笑道：「我哋啲同事如果派太容易嘅嘢俾佢哋做，反而係會唔開心！」與此同時，公司亦致力推動多元共融（diversity and inclusion），接納不同的意見，鼓勵員工接受批評，反思自身不足並加以改善。「以前同今日都有好多嘢唔同咗，千祈唔好因為過往嘅成功變成今日嘅障礙。」

陳珊珊指，經此一「疫」，未來企業將會實施混合辦公模式。﹙資料圖片﹚

企業未來將實施混合辦公模式

疫情令不少企業允許員工在家工作，更有科技企業決定永續在家工作。陳珊珊透露Microsoft以往一直准許員工在任何時候及地方工作，即使因疫情轉為在家工作，對公司營運影響不大，期間公司仍會開放辦公室，做好清潔衛生工作，讓員工有需要時可以選擇回到公司工作。她覺得若要成功推行在家工作，員工需要保持「成長心態」，管理層與員工及同事之間亦需互相信任，最重要是按照員工創造的價值和影響來衡量其表現，而不是單看工作時數和結果。

她相信經此一役，未來企業將會實施混合辦公模式，也會雙軌並行面對面開會及視像會議，就像展覽會線上及線下同步進行一樣。「即使疫情緩和，大家嘅生活都唔會變返之前咁，疫情令好多公司加速數碼轉型，本來要2年先做到，依家2個月就搞掂哂！」

陳珊珊又指，公司相當重視融入當地社群，希望惠及市民、企業及政府，與香港社會「商伴相隨」。即使在疫情爆發之初，公司也致力幫助本地學校「停課不停學」。在2月時Microsoft夥拍教育局為全港學校提供遠程教學支援，讓全港中小學教師和學生免費使用Office 365教育版。