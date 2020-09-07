智慧泊車省時便利　和電CEO古星輝︰企業解決方案成電訊商新藍海

智慧城市概念在全球植根，香港政府於2017年12月首次發表《香港智慧城市藍圖》，涵蓋六大範疇，其中之一便是智慧出行，透過善用科技便利市民出行。和記電訊（0215）行政總裁古星輝接受《香港01》專訪時，介紹集團關於智慧泊車和車隊管理的方案，如何改善生活。這些企業解決方案，可成為電訊營運商的「新藍海」。

停車、泊卡、開閘、踩油。駕駛人士以往出入停車場，一般都要經歷這幾個步驟，耗時非長，但到了假日或者繁忙時段，排起一條長長的車龍難免讓人心煩氣燥。

和電設計的智慧泊車方案在去年落地，現時已經應用在數個商場和辦公樓。古星輝介紹，方案主打「無感出入」，車輛抵達閘口，高清鏡頭透過影像識別，辨認已經登記的車牌號碼，自動開閘和關閘，「我們的方案可以做到過了減速壆，車速減慢後，在不完全停低的情況，已有足夠時間以影像識別技術，辨認車牌號碼和放行，不需要停低」。

用戶體驗提升 助商場建築物人流流轉

方案有何方便？古星輝認為，可以省卻泊卡入閘的時間，因部分車主的泊車動作不純熟，在收費方面，車主可透過應用程式或網站登記和綁定信用卡，出閘離開時自動繳費，亦方便車主日後翻查紀錄，同時，泊車優惠也可透過電子方式處理，免卻車主登記泊車優惠時要行來行去。

商業效益方面，他說除人手慳減外，更重要是用戶體驗提升，「好用咗，泊車快啲，啲人都想入黎泊，停車場之間會有競爭」，提高出入車輛的效率，能夠減低交通阻礙時間，令人流流轉更快，間接幫助商場或建築物增加人次。

坊間的智能停車場涵蓋車位預訂、停車場導航、已泊車輛定位等功能，古星輝說，技術本身不困難，在每個車位安裝地面感應器，偵測車位有否被佔用，數據傳輸到伺服器後，車主便知道實時狀況。他說，集團目前已具備這項技術，如在港島區一個停車場便正在應用。

第二階段：大數據分析

「停車場的無感出入方案只是第一階段，當採集到一定數據量，大數據分析解決方案便可在第二階段切入。」古星輝說，這些數據並非屬於電訊商，而是屬於場主，場主可以得知車輛出入高峰期，車輛品種，甚至透過3HK的移動數據協助，可得知訪客的車輛由甚麼區域駛來。

他舉例，一些大商場會安排穿梭巴士來往地鐵站，這些大數據便可以幫助他們改善規劃，甚至推廣活動。集團解決方案團隊的責任，是聽取場主的意見和「痛點」後，協助場主研究如何設計方案。

車隊管理方案助降路面意外率

古星輝又舉出另一個智慧出行方案的例子，為一個適合跨境車隊、巴士公司等等的車隊管理方案。他說，方案主要技術是在巴士上安裝感應器或鏡頭，透過拍攝路面情況，分析車輛有沒有超速或偏離路線，同時又可監察司機加速和煞車的頻率，分析其駕駛態度和狀況，有利於巴士公司管理司機，司機知道有此手段，亦更注意嚴守紀律，令路面意外率減低。這方案亦能為巴士公司帶來經濟效益，因意外機率降低，能間接降低保險成本。

同樣地，這個方案也能衍生出「副產品」，古星輝說：「海外有案例，例如有個路口是交通黑點，政府部門不掌握實體數據，便要安排人手站在路口影相量度。如果透過車隊鏡頭採集的影像數據，便能夠提供數據，幫助運輸署改善路面設計。」

然而，營運商在技術上始終並非「最在行」，3HK早前推出「3智城」計劃，志在與初創、科研專才共建物聯網生態圈。古星輝說，營運商設有跨部門專案組，包括技術人員、銷售、IT、網絡和市場營銷等，「非長處的R&D（研發）留給科研機構去做，這些機構欠缺品牌和把產品市場化的經驗，透過集團的銷售團隊推廣，雙方可互補不足。」

和電香港行政總裁古星輝表示，3HK的「3智城」計劃與初創、科研專才共建物聯網生態圈。（受訪者提供）

上半年企業解決方案收入倍升

年初以來疫情肆虐，企業苦不堪言，但卻趨生線上化、自動化的需求，令提供企業解決方案的電訊營運商受惠。古星輝透露，和電上半年企業解決方案相關收入倍升，又認為不同行業和場景都有很多發展空間。不過，他言「可能性太多，做唔到所有」，故集團會專注幾個方面，背靠長和系有優勢的垂直應用，例如零售、物管、碼頭等。

這種軟件化、線上化的解決方案，其實類似於SaaS﹙軟體即服務﹚解決方案的公司，這類公司近年受到資本市場熱烈追捧，原因是軟件訂閱制能為公司帶來穩定現金流，盈利透明度高，配合疫情加速線上化行為，帶挈相關股票表現。

古星輝認同，集團的企業解決方案，與SaaS這類雲端式應用模式有相似之處。例如，同樣有整合不同技術的方案，並以月費形式收費，作用是減低個人或企業的IT資本支出。

但他補充，集團在2B市場有進一步優勢，由於不少初創要「燒錢」建立關係，但集團卻不需再建立銷售網絡、線上線下銷售渠道等，變相很快能把產品擺出市場，推銷給潛在客戶，且營運商擁有客戶移動數據，容易做到客戶的精準營銷。