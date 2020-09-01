人民幣定期存款｜人仔轉強　有銀行逾8厘搶錢　賺價賺息再臨？

美元持續弱勢，人民幣也慢慢轉強，離岸及在岸價雙雙收復6.83關口，續創2019年7月以來新高。截至今日（1日）下午約4時，人民幣離岸價大升246點子，報6.8231兌一美元。每百港元貶至兌人民幣88.06元，為逾一年低位。與此同時，低息年代，港元、美元近乎零息，人民幣定存息率相對吸引，一星期年利率高達8.8厘，即使較長期的3個月，年利率也有2.5厘。

內地出口轉強 助人民幣反攻

人民幣走強，星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享表示，除了因為美元弱勢之外，也有其他因素。他稱，內地出口轉強，帶動貿易順差擴闊，今年按年已升7.7%，「賺多咗外匯，又唔想轉其他貨幣，咪兌換返做人民幣」。

談及人民幣未來走勢，王良享認為，美元今年累貶10%，人民幣僅升值4%，仍相對落後，而且3個月定存利息高達2.5厘，「收息貨幣」稱號當之無愧：「人民幣一向是慢慢升，就算大選前出現黑天鵝，資金流返去美元，人民幣也不見得回落好多。」他補充，美國大選在即，倘若拜登當選，他早前已透露會與中國重啟貿易談判，也利好人民幣氣氛，「通常雙方傾之前，中國都會呈現友好態度，無話要『蓄意』貶值」。

王良享認為，美元今年累貶10%，人民幣僅升值4%，仍相對落後。（資料圖片）

一星期存息 逼近9厘

據金管局最新公布，人民幣資金池止跌回穩，7月份人民幣存款上升2.9%，至6,583億元。翻查各大銀行，人民幣定存年利率不錯，以台資的富邦銀行最為「吸睛」，7天短期享8.8厘息。較長期的，則以招商永隆最為吸引，3個月及1年的定存皆有2.5厘息。

不過，中大商學院高級講師李兆波提醒，中國經濟仍充滿不明朗因素，不建議散戶僅為收息而刻意兌換人民幣，如仍有「舊錢」在上，倘匯率仍有進賬，則不妨「賺多輪息」。