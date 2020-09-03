滙豐唱好人民幣　料年底高見6.7　指中國將容忍人民幣走強

投行滙豐研究報吿指出，人民幣匯率升值受國內外因素帶動，預計中國將專注於人民幣國際化，因此可能容忍人民幣兑美元走強。

據路透社9月2日報道，滙豐並把2020年底及2021年底的人民幣兌美元預測分別調至6.70及6.60，原本均為6.95。

人民幣近日強勢，一度創下8連升記錄，今日盤中兌美元報6.82，創逾一年多高位。

滙豐料人民幣升值步伐加快

滙豐表示，自2020年5月以來，隨著美元指數下滑，人民幣兌美元走強。最近數週，在中美積極評價第一階段貿易協議後，人民幣升值步伐加快，相信中美第一階段協議將會維持。

在中國國內，有幾個重要因素支持著人民幣，首先是人民幣收益率優勢變得顯著，因中國在新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行中引領全球經濟復甦，而最近國內週期性狀況似乎與2017年的通貨再膨脹經歷十分相似。

國債納入環球指數「助攻」

此外，中國債券納入環球指數帶動的外國資金流入發揮更大作用，而中國在出境旅遊大減以及貿易條件更有利的情況下，經常帳盈餘正在擴大。

該行認為，一個具彈性和市場導向的匯率一直是中國應對中美緊張挑戰的政策組合拳中必要組成部份（結合經濟和金融開放以及審慎的貨幣政策）。

2018至2019年人民幣走軟有助於中國緩解去槓桿壓力和關稅威脅。在2020至2021年，人民幣升值將幫助中國擺脫美元並優化資源配置。如有必要，放寬對外資本投資可以抵銷過度升值壓力。