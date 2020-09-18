刀片電池打翻身仗　比亞迪不甘做Tesla阿二｜大盤漫談．伽羅華

Tesla將於9月22日（電池日）公布鋰電池技術的重大突破，或成為電動車產業的game changer。Tesla市值乘勢攀上4,000億美元的高位。無獨有偶，本周初花旗大幅上調比亞迪股份（1211）目標價近四成，唱好原因是公司的刀片電池（Blade Battery）技術可能為公司開創新局面。究竟有股神巴菲特背書的比亞迪股價能否更上一層樓，收窄與假想敵Tesla的巨大差距？

過去半年，比亞迪股價急升180%，A+H總市值升至4,624億元。﹙資料圖片﹚

市場曾經憧憬比亞迪成為內地電動車的先行者，被喻為中國版Tesla。最為人熟悉的是，股神旗下巴郡於2008年以18億元入股比亞迪一成股權，這批H股佔比亞迪在港上市公司約兩成五，市值約250億元。

以今日比亞迪H股收市價109.7元，市值1,003.8億元；A股（深圳﹕002594）收市價115.94元人民幣，市值3,163.01億元人民幣，即A+H股市值約為4,624億元，市值遠遠落後於Tesla。

Tesla是全球最大的電動車生產商，2019年全年產銷36.8萬部電動車，今年目標是50萬部。至於比亞迪去年則產銷19.5萬部，主要集中內地市場，當中有純電動車及油電混燃車Hybrid，今年頭8個月產銷逾22萬部，預計今年產銷35萬部，電動車產量規模僅次Tesla，但品牌溢價和利潤率均不及Tesla。此外，比亞迪與Tesla同樣是一家能源儲存及管理公司，向第三方供應新能源電池產品。

過去半年，比亞迪股價急升180%，短線走勢仍然強勁，股價造好是新一代刀片電池於明年進入量產，預計比亞迪明年淨利潤將錄得較大增長，刀片電池的體積能量密度比傳統鐵鋰電池提升50%，自燃風險亦較三元鋰電池為低，比亞迪將之應用在新車款「漢」系列上，這款新車型續航能力最長超過600公里，頭100公里加速需3.9秒，加速度較檔次類近Model 3的3.3秒差不了太多，但續航能力略佳。

比亞迪現價撇除非經常性項目的TTM預測市盈率約165倍。﹙資料圖片﹚

刀片電池能量密度升5成 明年盈利表現佳

以比亞迪現價計，撇除非經常性項目的TTM預測市盈率約165倍，若按照花旗給與比亞迪的目標價151元計，TTM預測市盈率約達218倍。證券界預計今年比亞迪的淨利潤達39億元人民幣，以目標價151元計相當150倍預測市盈率，股價與預測市盈率達240倍的Tesla相比有一定上望空間，但要留意因為掌舵人Elon Musk的關係，投資者給與Tesla非常高的溢價，比亞迪未必得到同樣厚待。

Tesla能夠成為全球電動車的霸主，領先行業多年，鎮山之寶當然不止是電池的硬件技術，它倚靠的是電池能源管理及自動駕駛系統等整體綜合實力。事實，Tesla還在營銷策略便走著與比亞迪截然不同的路線，為它品牌形象建立堅實基礎。

Tesla早期銳意建立高檔的品牌形象，首個車款是以英國Lotus Evora為基礎的純電動跑車Roadster，接著是高檔車款Model X及S，當市場普遍接受Tesla車款的豪邁形象後，公司透過多重電池能源管理的技術優勢，以及提高鋰電池的性價比，推出適合大眾的入門車款Model 3及Y，對於打開競爭激烈的歐美汽車市場，以高檔產品先行的營銷策略證明有其道理。

然而，拓展中國市場卻要另闢蹊徑。內地經濟近年雖然快速增長，但居民消費力普遍不高，以高性價比的入門產品迅速進佔市場取得實利，往往是打入內地市場的最佳營銷策略，智能手機市場如是，汽車市場亦有相類情況。比亞迪最初推出的都是大眾化車款如2015年的F0及2016年F3，期間推出「秦」、「唐」、「宋」及「元」等車款，直至使用新一代刀片技術的「漢」系列，車款檔次逐步提升的同時，電池技術亦推陳出新。唯一難點的是，大眾可能已接受比亞迪中下價的產品形象，公司如何建立高檔形象將需要時間及考功夫。

刀片電池的體積能量密度比傳統鐵鋰電池提升50%。﹙資料圖片﹚

比亞迪低檔產品先行 高檔形象建立需時

簡單來說，電池佔整部電動車車成本高達四成，所以電動車企業的比併本身就是一齣電池大戰。究竟比亞迪的刀片電池是否行業的game changer？還是汽車電池中眾多優秀技術之一？

目前市面上的高能鋰電池最少有四大類，其中Tesla在開發電池製造技術最積極，由最初使用鈷酸鋰電池，亦涉獵鋰鎳鈷錳等三元鋰電池，Tesla在內地的合作夥伴寧德時代正是三元鋰電池的製造商。有估計在即將擧行的電池日，Tesla將公布重大的電池技術突破，能夠改變整個汽車行業的遊戲規則。有傳聞是減低甚至剔除鋰電池的鈷成份，進一步減低電池成本，或是推出一款將每kWh成本壓縮至100美元下的超級鋰電池，足以讓電動發動機的性能與內燃機匹敵。

比亞迪所使用的是磷酸鐵鋰電池，沒有價格高昂的鈷金屬，成本較內地頭號對手寧德時代的三元鋰電池為低，亦擁有安全度高的技術優勢，引入刀片技術則可以強化其續航力，但能量密度始終略較三元鋰電池遜色，很難將之比作重大技術突破。至於被人詬病有自燃風險的三元鋰電池，基本上可通過能源管理軟件系統提升安全度，所以兩類電池技術可謂各擅勝場。

花旗根據行業渠道資料估計，比亞迪的「漢」系列最新訂單達3.5萬部，預計9月至10月出貨量分別為6,000部及8,000部，若磷酸鐵鋰刀片電池能夠量產，「漢」系列車款的毛利率可達30至35％，假設每月銷量多於9,000台，將帶動公司2020至22年整體新能源車毛利率至12%、15%和18%。值得關注的是，公司已確認向德國Daimler供應刀片電池，亦可能向韓國現代及日本豐田供應電池，這反映刀片電池技術獲得同行認同，對比亞迪壯大電池銷售業務非常關鍵。

總而言之，比亞迪汽車整體的綜合實力仍然落後一些傳統汽車製造商，在自動駕駛系統及電池能源管理系統等關鍵技術，更加不能與Tesla相提並論，需要夥拍具實力的科技公司合作，但刀片技術或成為比亞迪股價造好的催化劑，投資者不妨小注怡情炒番轉。