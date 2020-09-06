Zoom's Day變Doomsday　誠哥會否跌眼鏡｜大盤漫談．伽羅華

美股上周二創新高，當市場一片亢奮之際，周四突然崩盤，跌勢是6月初以來最急，今年火箭般瘋升的科技股成為重災區，龍頭股Apple及Tesla的沽壓沉重自不待言，疫後新寵Zoom也很慘烈，周二單日飆升四成多，被喻為Zoom's Day，沒料翌日已洩氣，隔天美股上演「Doomsday」式暴跌。

Zoom得到本港投資者關注，除了因為疫情期間，打工仔在家工作和學生在家學習，不少都是用這個會議軟件，更多相信是因為長和系創辦人李嘉誠都是其股東，隨著周二股價暴升，帶挈超人賺大錢，成為中外媒體重點新聞。

事緣Zoom於8月31日市後公布非常亮麗的第二季業績，翌日該股股價詭異地單日飆升逾4成，以457.69美元及478美元創下收市及盤中新高，當日收市的市值暴漲374億美元增至1291億美元。李嘉誠早於2013年已投資，至今持有約8.5%股份，以周二股價計，價值110億美元（約858億港元），相當於其三分一身家。

雖然，隨後按收市價計三日股價累跌近兩成，最新報369.89美元，市值蒸發247.5億美元，降至1,043.5億美元，李嘉誠手上股份仍價值近89億美元，絕非一個小數目。

長和系創辦人李嘉誠都是Zoom股東，隨著周二股價暴升，帶挈超人賺大錢，成為中外媒體重點新聞。（資料圖片）

信仰投資主導大市 Zoom今年曾升6倍

Zoom股價暴升猛跌，確實不大尋常。首先，要將一隻市值近千億美元、兼且流通量逾八成的大盤股挾高逾四成，估計至少要動用百億美元以上，以往這種花血本的操作，只有在好淡爭持最激烈的股份才會出現。最受淡友青睞的Tesla便經常出現股價暴升暴跌的異象，但Zoom沽空比例長期處於中單位數，挾升個股後即時鳥獸散的投資行為，令人百思不得其解。

美股自4月起由熊轉牛，隨著11月初總統大選將至，信仰投資開始主導陷入非理性亢奮的美股後向。信仰投資是近期資深基金經理形容美股瘋升現象，當公司管理層都未能給出未來一兩季的業務指引，投資者只抱著世界不是末日，公司不會破產倒閉的信念，期望股價只升不跌。即使是最優質的股票，也是多麽不合理，但卻是太多熱錢充斥金融市場的後遺症。

先不以股價升跌論英雄，Zoom可以說是媲美Tesla的另一隻神股，今年以來股價最高升6倍，調整後亦累升4.68倍（68.04美元）。當疫情揮之不去，視像會議服務需求龐大，而能夠將「在家工作」概念發揮到淋漓盡致的股份，Zoom是其中表表者。

Zoom已經成為視像會議平台的代名詞，令人嘖嘖稱奇的是，提供同類服務的供應商何其之多，包括微軟的Teams、Alphabet的Google Meet、Facebook的Messenger Rooms，以及思科Webex，而且Zoom產品的護城河作用有限，能夠在云云競爭者脫穎而出，股價亦成了疫市奇葩。

最受淡友青睞的Tesla便經常出現股價暴升暴跌的異象。（資料圖片）

創辦人系出名門 吸中港資金

Zoom單憑一款視像軟件能單騎走天涯屬異數，今年業務增長跑贏有深厚技術底蘊的微軟達三成之多，除了積極進行市務推廣外，創辦人袁征的內地背景及靈活的營商手法亦有關係，特別是前者令Zoom吸引中港資金入股，亦為其在中港市場帶來龐大商機。

Zoom的創辦人袁征出身於思科，但因為舊公司不重視他改進Webex保安功能的建議，索性自行創業，現在Zoom不單成為Webex的競爭者，一年間市值已及得上創業36年的思科三分之二，而且與高通、IBM等傳統科技股市值比肩。不過，Zoom今年股價升得太多，近期出現回調亦無可厚非。

Zoom第二季營收為6.635億美元，按年升3.55倍，按季升1.02倍，GAAP淨利潤為1.857億美元，營運利潤率40%，淨利潤率達28%，自由現金流達3.734億美元，超過10名僱員的企業客戶約37.02萬，按年升4.58倍。整體上第二季業務表現都大幅超出市場預期，發佈翌日股價爆升不致毫無道理可言。

Zoom的創辦人袁征出身於思科，但因為舊公司不重視他改進Webex保安功能的建議，索性自行創業。（資料圖片）

財務指標比2000年科網泡沫更甚

然而，以最新股價369.89美元及第二季度業績計，Zoom的市銷率為130.58倍，預測市盈率169.39倍，這些財務指標甚至較2000年科網泡沫時更泡沫。壓破股價的最後一根稻草是公司預期第三季季績營收按季僅升3.8%，由第二季按季升幅1.02倍急剎車至單位數字，這便有如向投資者澆了一盤冷水。

按證券界估計，Zoom明年營收31億美元，按年升一成，淨利潤12億美元，相當於明年預測市盈率亦達100倍，以此支撐市值逾千億美元的水平將相當吃力，Zoom需要加強軟件產品實力或是擴大視象會議服務的市佔率。

Zoom於7月印度免費註冊用戶增長67倍後，隨即宣布通過在印度設立技術研發中心擴大當地業務投資計劃，希望打開這個全球人口第二多、商業潛力僅次於中美兩地的市場。在中美關係日趨緊張，印度或成為中國以外的生產供應鏈所在地，Zoom押注疫情未見改善的印度業務，是保持業務增長的最佳策略。當然，隨著中印邊境衝突頻生，也要提防印度藉詞限制在當地的發展。

Zoom於7月印度免費註冊用戶增長67倍後，隨即宣布通過在印度設立技術研發中心擴大當地業務投資計劃，希望打開這個全球人口第二多、商業潛力僅次於中美兩地的市場。（資料圖片）

靈活應變避過黑客危機

此外，今年首季遙距工作、上課及開會服務需求激增，也讓黑客及未獲授權的不速之客有可乘之機，入侵Zoom視象會議平台，甚至連聯邦調查局（FBI）亦將事件稱為「Zoom轟炸」，網絡安全漏洞觸發多國政府、學校及大型企業紛紛禁止員工使用該平台。面對網絡保安重大挑戰，公司5月初收購網絡保安團隊Keybase，避過客戶大量流失於對手的危機。

從上述兩件事反映，以袁征為首的管理團隊手法靈活，處理危機亦非常迅速果斷，Zoom股價回調至合理水平後，前景不必看得太淡。