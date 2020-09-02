內地餐飲龍頭百勝中國　外賣成抗疫奇招保業績｜大盤漫談．伽羅華

百勝中國（9987）的餐飲業務今年遭疫情重創，雖然第二季業績受外賣需求增加有所改善，但未來前景仍然不明朗，增長潛力難免受到質疑。該公司今次回歸港股進行第二上市，預測市盈率超過50倍，訂價不便宜，究竟百勝中國的新股是否值得認購?

百勝中國是繼阿里巴巴、京東及網易後，最新一隻回歸本港的在美中概股，由9月1日至4日中午（周五）公開招股，預計9月10日掛牌。百勝中國擬集資約196.1億港元，每股發行價最高468港元（約60美元），較其在美周二收市價有3%溢價，按每手50股計，入場費為23,636元。

百勝中國為2016年從百勝餐飲集團（Yum！Brands）分拆出來的中國業務。截至今年6月底止，該公司擁有9900多家餐廳，旗下品牌包括肯德基及必勝客，以及中式餐館小肥羊、黃記煌、東方既白、墨西哥風味快餐Taco Bell、咖啡室COFFii & JOY及Lavazza等。

百勝中國的招股書花了一定篇幅，警告新冠疫情對公司未來業務的風險。簡言之，疫情對公司今年上半年的營運業績、現金流量及財務狀況已造成不利影響，基於疫情高度不確定性，社交媒體隔離、遠程通訊及旅遊活動減少或成為新常態，並可能對該公司2020年或以後持續造成不利影響。

今年股價累升18% 跑贏美餐飲同業

疫情對整體餐飲業務不利，但有趣的是，百勝中國今年跑贏不少美國本土的餐飲巨頭，該公司股價今年累升約18%，同期麥當勞僅升8.75%，美國道指餐廳與酒吧指數升約5.4%，擁有漢堡王的Restaurants Brands Int.及Wendy's股價更是逆市跌。

百勝中國超過八成股權由機構投資者控制，母公司百勝餐飲集團只持少數權益。可能是基金界普遍認為中國疫情較北美受控，內地經濟增長勢態較佳，在「隔離飯香」的心態下，百勝中國股價大幅造好，今次面向香港散戶的新股比重很小，國際配售反應主要是視乎該股在美上市的表現，大家抱著看熱鬧心態便可。

美國道指餐廳與酒吧指數升約5.4%，擁有漢堡王的Restaurants Brands Int.及Wendy's股價更是逆市跌。（資料圖片）

資料顯示，百勝中國上半年收入36.6億美元，淨利潤為1.94億美元，公司沒提供全年盈利預測指引。證券界估計，百勝中國今年度盈利約4.23億美元，按上市招股價上限計，預測市盈率達53.8倍，不但較其母公司百勝餐飲集團或麥當勞約30多倍市盈率高，甚至較之前回歸的科技中概股如阿里巴巴等昂貴。

因疫情關係，今年首季內地城市大多處於封閉狀態，對百勝中國業務的打擊屬災難性。單單2月份，百勝中國旗下約35％門店被迫關閉，首季內肯德基及必勝客分別下滑11%及31%，同店銷售收入按年勁跌4至5成，拖累首季度營收大幅收縮26％，季內純利暴跌72％至6200萬美元，毛利潤率跌至四年多以來的新低11.3%，經營現金流僅得6000萬美元。

外賣服務貢獻第二季逾半營收

首季因禁足令而留在家中的居民，第二季早已急不及待外出搵食，百勝中國亦重開旗下幾乎所有門店，加上4月份完成收購中式連鎖集團黃記煌，令第二季營收按年僅跌11%至19億美元，基本上恢復了去年第二季業務水平。其中，外賣服務成為百勝中國餐飲業務的救命符，外賣營收貢獻第二季逾半餐飲總收入，而上半年外賣營收佔整體比例也達32％。

其他刺激第二季業務因素包括，第二季度會員銷售按年錄雙位數增長，超過系統銷售額的60%，令系統銷售收入按年僅跌4%，當中肯德基跌6%，必勝客跌12%。事實上，數字點餐亦愈來愈受客戶歡迎，這部分佔今年上半年整體營收高達80%。

此外，公司投資美團點評有所斬獲。季內淨利潤錄1.32億美元，按年跌幅收窄至25.8%，經營現金流達3.92億美元。（資料圖片）

此外，公司投資美團點評有所斬獲。季內淨利潤錄1.32億美元，按年跌幅收窄至25.8%，經營現金流達3.92億美元，基本上，第二季財政回復較正常水平。如無意外，相信下半年應能夠維持第二季表現。

據公司表示，今年仍有望達到新開800至850家店舖的原本目標，亦預期於店舖進行數碼升級、改善外賣方式選擇，以及拓展小肥羊、東方既白、Taco bell及COFFii & JOY等旗下規模較小的品牌，以推動長期增長。

除了疫情外，百勝中國與其他在美中概股一樣，面對美國退市的風險，今次回歸港股可以被視為尋找避風港的擧措，為股價前景掃除不明朗因素。不過，在疫情持續下，沾手餐飲股是否明智選擇便見仁見智。