iBond攻略｜兩部曲抽iBond　倘中3手首日沽出　隨時可袋2000元

引頸以待的第7批通脹掛鈎債券（iBond）詳情終出爐，最低息率保證達到2%，高於過往6批iBond的1%。環球低息年代，專家異口同聲「叫抽」，估計今批iBond債價首日掛牌可望見104元，倘成功獲分配3手iBond，即日沽出，帳面可賺1,200元。配合個別券商提供的新客開戶優惠，「進取」的投資者隨時合共袋約2,000元！

今批iBond發行額100億元，最高發行額可提高到150億元，年期為3年，最低認購額1萬元，每6個月派一次息，分浮息及定息兩部分，以較高者為準，當中浮息是與過去6個月通脹掛鈎，定息則為2%。

香港居民均可申購，認購期為10月23日上午9時至11月5日下午2時。發行額、認購及分配結果不遲於11月12日公布。11月16日發行，11月17日起於聯交所上市及買賣。

專家指吸引 首掛料升3%至4%

今批iBond息率雖然最低只有2厘，但專家都認為具吸引力，料認購反應不俗。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，最低保證息率2%對平時較少投資、有「閒錢」的市民，又或退休人士而言，吸引力大，且由政府發行，違約風險極低。

他指，現時經濟環境差，需求疲弱，通脹壓力不大，預料起初派息水平較接近最低保證息率2%。然而，需留意美元走勢若下跌，港元跟隨美元貶值，人民幣相對升值，倘屆時出現成本帶動的通脹，料iBond的回報會跟隨向上。

麥萃才指，現時經濟環境差，需求疲弱，通脹壓力不大，料起初派息較近2%。（資料圖片）

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬亦表示，現時銀行息口低企，加上全球低息環境有可能持續一段頗長時間，股市開始呈現陰晴不定的格局，相信有部分以往在銀行收取定期為主及收股息為主的客戶，會轉攻認購iBond，希望收取穏定回報。

至於首掛表現，致富證券董事及證券業務主管郭家安預料今批iBond認購反應不俗，首日掛牌債價有望見介乎104至105元。輝立證券企業融資經理陳英傑亦估計，首日掛牌料債價高見介乎103至104元，「客戶可以輕輕鬆鬆賺餐茶」。

換言之，如果散戶抽中三手iBond（3萬元），首日掛牌以104元悉數沽出的話，不計手續費及其他費用，共賺1,200元。

許繹彬相信有部分以往在銀行收取定期為主及收股息為主的客戶，會轉攻認購iBond。（資料圖片）

券商紛出招搶客 耀才送股票

iBond事隔近4年重推，加之發行規模可達150億元，吸引不少銀行及券商推出優惠「搶錢」，倘散戶善用優惠，堪稱「賺盡」。耀才昨日宣布，將就iBond推出「6免」優惠，豁免認購手續費、暗盤買入及沽出佣金、託管費、代收息費、贖回費及轉倉費。若屬新開客戶認購iBond，符合特定條款可獲贈20股盈富基金（2800）及10股滙控（0005），參考今日中午分別收報24.76元、31.05元，不計手續費及其他費用，可賺約805元。

值得一提，贈股涉及特定條款，據耀才網頁，新客須在開戶當天起計的90天內存入10,000元或以上，完成一宗港股或A股的買入交易，下一個月中旬會有20股盈富存入戶口。而新客在「7個月免佣優惠」期內的首月，佣金達港幣2,000元或以上，下月中會獲送10股滙控。亦因贈股涉及碎股，散戶或要留意買賣程序及相關收費。

致富亦推出類似優惠「搶客」，除了豁免多項收費外，新客戶透過應用程式或遙距開戶，並存入10,000元或以上，可獲取50元超市禮券；現有客戶若成功推薦一位親朋戚友於網上開戶，也可獲50元超市禮券。

另一券商輝立證券則預留約6至10億元孖展額度，3手孖展免息、免入錢，手續費僅38元。

今批iBond設2%「保底息」，券商出招搶認購客。（陳茂波網誌）

首批iBond平均息率4.52% 過往6批中最高

政府在2011年至2016年間，共發行6批iBond。iBond年期為3年，並會每6個月支付利息一次，利息與平均按年通脹率掛鈎，過往6批設有最低息率1%。本金將於債券到期日清還。通脹掛鈎債券於香港交易所上市。

首批iBond派息6次的平均息率4.52%。第2至6批iBond的6次派息平均息率依次為4.15%、3.81%、2.85%、2.08%、2.06%。