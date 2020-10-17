IPO新股｜第4季焦點新股執位　專家話呢隻必抽︰破發機會很微！

新股市場火熱，但近期有超購千倍的新股，上市後表現「甩碌」，正好提醒投資者抽新股絕非逢抽必賺，和選股的重要性。進入第四季，新股浪潮未退，盤點5隻焦點新股，有專家首選螞蟻集團為必抽新股，指其跌破招股價機會甚微，又籲投資者可預留資金，以孖展認購優質新股。

一、螞蟻集團︰集資額稱霸 料上市後惹追貨

講到焦點新股，非阿里巴巴（9988）系內的螞蟻集團莫屬。螞蟻正在密鑼緊鼓籌備上市，雖然早前因戰略基金認購的事宜，傳出中證監延遲其IPO審批，但相信螞蟻成功上市仍是遲早的事。有報道指，螞蟻擬將其估值提升至2,800億美元（約2.17萬億港元），意味其IPO將會是全球歷來最大規模。由於規模太過龐大，上市後肯定會被快速納入多個重要指數，引來機構投資者追貨。

事實上，螞蟻IPO已經吸引多家全球頂級主權財富基金的關注，近日多隻A股戰略配售基金推出，獲逾千萬人搶購，募資總額達600億人民幣，平均每秒有8位投資者下單，人均投入6,000元，相當誇張。而本港券商已經蓄勢待發，包括耀才預留最多500億元螞蟻孖展，富途亦籌措約260億元孖展資金。

螞蟻集團的核心業務為其電子支付工具「支付寶」。（公司相片）

二、京東健康︰市銷率平過同業 股價存水位

另一科網巨頭京東（9618）旗下京東健康亦已遞交上市申請，按2019年收入計，京東健康是中國最大的在線醫療健康平台及最大的在線零售藥房，收入錄108.42億人幣。排第二為阿里健康 （0241），收入95.96億元人幣（財年截至今年3月底），然後是平安好醫生錄95.96億人幣收入，如果看好中國線上醫療市場，京東健康絕對是投資清單之一。

市場預期，京東健康上市估值或達300億美元（約2,340億港元），按此計算，2019年PS﹙市銷率﹚估值將為約19倍，比阿里健康和平安好醫生（1833）的27倍和21倍便宜，如最後以這個估值上市，料上市初期會有一定水位。

京東健康是中國最大的在線醫療健康平台。（網站截圖）

三、藍月亮︰「中國的寶潔」 高瓴資本早入局

農夫山泉（9633）首掛飆升85%，讓人驚喜，亦反映市場青睞大型消費股。已向港交所提交招股說明書的藍月亮，被喻為「中國的寶潔」，並有明星機構高瓴資本的身影，公司的產品涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理，預期疫情期間，銷售表現亦不會太差。

藍月亮去年純利高速增長，據其初步招股文件，2019年全年純利10.8億元，按年大升95%；收入按年升4.16%至70.5億元。毛利率高達64.2%，按年增加6.8‬個百分點。

藍月亮背後有明星機構高瓴的身影。（公司網站）

四、藥明巨諾︰藥明系成員 初投來頭猛

論爆發力，未有盈利、難以估值的生物科技股，上市後往往出現數成升幅。屬於藥明系的藥明巨諾（JW Therapeutics）據報上周四（14日）尋求上市聆訊，計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.3億港元），其初始投資者包括淡馬錫、紅杉資本等著名機構，加上藥明系的排頭，料招股反應將相當熱烈。

藥明巨諾是藥明康德（2359）及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立，目前共有7種治療血液癌症及實體瘤的細胞免疫療法候選產品；潛在的管線產品亦有7種血液惡性腫瘤及實體瘤產品。

藥明巨諾為藥明系內成員，質素有保證。（公司網站）

五、恒大物業及世茂服務︰騰訊投資

物管股為近年當旺板塊，除了輕資產和現金流穩定，板塊亦不受貿易戰等地緣政治因素影響，即使疫情殺到，物管今年的盈利仍錄可觀增長。由於龍頭物管的併購實力強，更值得關注，而年底前，料將有幾隻焦點大型物管股排隊上市。

其中，中國恒大（3333）擬分拆物業管理業務上市，其擁有約2.54億平方米總在管面積，上半年的收入達45.64億人幣，淨利潤11.48億人幣。而世茂集團（0813）旗下世茂服務，規模相比略細，但在管面積也達到6,820萬平方米，上半年收入達15.65億人幣，淨利潤2.55億人幣。

兩家物管都有一個共同點，就是同獲騰訊（0700）投資，而恒大的物管公司更獲本地「大孖沙」劉鑾雄的妻子陳凱韻（甘比）個人認購5.373%的股份，是認購比例最高的投資者，亦是唯一的個人投資者。

中國恒大業務眾多，點擊下圖觀看其早前發布的「恒馳1」到「恒馳6」：

五大焦點新股 張智威執位︰首選螞議

第四季新股市「熱烘烘」，信誠證券聯席董事張智威就指，暫未知新股的具體上市時間，和有否「撞期」，但投資者可預先預留資金，並可考慮孖展認購焦點新股，如新股撞期，資金便要分散。該行已為每隻新股預留150億元的孖展額度，並按情況加碼。

計劃第四季上市的新股中，張智威認為，螞蟻集團是首選，其次是京東健康，之後便是藍月亮和藥明巨諾，他指螞蟻的基石投資者陣容鼎盛，料上市會有保薦人「護航」，屬不容有失，加上螞蟻支付和網上銀行服務的業務前景亮麗，故跌穿招股價的機會很微。

但他對恒大物業和世茂服務持保留態度，指近期物管股氣氛轉弱，內房母企表現亦不濟，料上市後走勢不會太強，會視乎當時定價再決定是否認購。