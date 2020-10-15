BTS母企登陸韓國股市首日爆升91%　眾成員位位身家激增1.2億元

韓國天團BTS防彈少年團的經理人公司Big Hit Entertainment，今日正式登陸韓國股市。早段曾較招股高出1.6倍。縱使其後升幅明顯收窄，全日升幅仍達到91%，報25.8萬韓圜，市值為8.7萬億韓圜，折合為587億元。由於BTS的每位成員均獲派發6.88萬股股份，即每人手上持股價值為177.5億韓圜，折合為1.2億港元。

Big Hit為韓國3年來最大宗新股上市，早前每股定價為10.5至13.5萬韓圜，最終以上限價13.5萬韓圜定價，集資額為9,626億韓圜。Big Hit首掛報捷，除讓BTS的7名成員晉身為億萬富豪外，作為創辦人的房時赫，身價亦水漲船高。以其本人持有公司43%股份計算，身家達到28億美元。

Big Hit員工亦透過員工持股計劃，認購了140萬股股份，即該批股份價值為3,612億韓圜。

房時赫於2005年創立Big Hit，BTS可謂其金蛋。據公司財務報表顯示，上半年收入為2,940億韓圜，按年增長47%。縱使在新冠肺炎疫情下，BTS延遲了多場演唱會；惟該組合在今年6月舉行的網上演唱會，共吸引75萬名觀眾，為虛擬音樂會的觀眾人數紀錄。

一曲為南韓創造近8000職位

股價上扮自然促使公司處於高估值，加上收入過於集中在BTS，上半年收入佔比達87%，若未來該天團成員服兵役，難免對組合運作產生影響。不過韓國兵務廳10月13日表示，正在推進修訂《兵役法》，包括考慮把藝人的延期服役上限定為30歲。此意味BTS成員有望推遲入伍日期，但也顯示韓國政府未有觸及豁免優秀藝人服兵役的議題。

BTS創造收入能力驚人，據韓國文化體育觀光部及文化觀光研究院於9月7日發布統計數據指，BTS憑單曲《Dynamite》於Billboard登頂，估計能為韓國帶來1.7萬億韓圜經濟效益，以及創造7,928個職位。

另外，BTS相關消費品出口額料增加3,717億韓圜，當中以化妝品出口額增加最多，達2,763億韓圜，而BTS所屬經紀公司Big Hit料獲得2,457億韓圜。