Audi專訪｜疫市銷量吹淡風　企硬不減價　用這招為未來業務鋪路

新冠肺炎疫情肆虐全球，除了影響航空及旅遊業外，汽車業也是受災區。皆因在封城措施下，車廠需要關閉停產，加上經濟轉差，人們又減少外出，購買車輛意欲因而減低。

奧迪香港代表處首席代表Lothar Korn（郝龍德）接受《香港01》訪問時表示，奧迪全球16個生產廠房工廠現時全部均已復工，生產量已經回復正常。縱使目前汽車市場氣氛仍然低迷，但公司認為每次危機都是「危險」與「機會」並存，故希望趁機這段時間好好裝備自己，繼續升級技術及研發新產品，待市場重拾升軌後，便能掌握先機。

今年上半年，奧迪集團收入按年急跌29%至205億歐元；實現全球銷量70.72萬輛，按年下挫22%，但已較行業平均跌28%為佳。當中中國市場（包括香港）汽車交付量只較去年同期減少3%，而歐洲和美國市場在5月時已開始逐漸復甦。

郝龍德說與其他地區相比，本港疫情較為輕微，因此奧迪香港的陳列室疫情期間仍然繼續營業。不過，為了保障客人及員工安全，公司過去數月並無舉辦大型車展，而是轉移「陣地」，透過網上360度虛擬Volkswagen展場，向媒體及客人介紹最新型號的車輛及新技術。「縱然公司未必會再次舉辦同類活動，惟這是相當有趣的經歷，疫情使公司明白到數碼轉型的更多可能，我們對未來前景抱著樂觀態度，深信市場將會逐漸復甦。」

郝龍德表示公司不會向外界透露銷售目標，惟汽車業不只要看銷售數字，更重要是服務質素，這樣做生意才會長久。（龔嘉盛攝）

減價反要付更多「代價」

本港經濟陷入衰退，今年首九個月私家車首次登記淨額為25,409個，只及去年總數的66.6%，令人憂慮汽車銷售市場的前景。郝龍德則認為市民乘搭公共交通工具時，容易接觸到不同人士，受感染的風險會較高；乘坐私家車則比較衛生及安全，因此港人對汽車仍有一定需求。

目前香港經濟及零售業持續低迷逾一年，他希望待港府重新開關後，更多旅客將會重新來訪，預計屆時旅遊業將會成為經濟和零售業的增長動力。「中國市場銷售情況良好，期望香港會有相同的情況。」

被問及會否考慮調整車輛價格，郝龍德強調公司絕對不會減價，因為這只可以刺激短期銷售，之後客人便會期望公司不時減價，長遠而言，公司要付出更多代價。因此，公司冀以更多新產品吸引客人，「現在最好賣的型號是第二代奧迪（Audi）Q3，而我最喜歡的型號則是RS Q3，設計上感覺更運動風。」此外，他又稱，為用戶打造個性化出行解決方案也是集團的重點，「例如提供豐富多樣的車內娛樂系統和智能駕駛配置，並使用奧迪車聯網（Car-to-X）技術，通過車輛之間、車輛與基礎設施之間的數據實時交換，滿足用戶便捷、安全、智能的駕乘需求。」

Audi 重要車系的 Audi Q3，深受香港車主歡迎，銷量最佳。﹙Audi網頁截圖﹚

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冀港府推支持電動車政策

另一邊廂，汽車業近年走上「電動化」之路，奧迪首款純電動車奧迪e-tron上半年的全球銷量為16,898輛，集團目標是在2025年共推出30餘款電動化車型，其中20款將是純電動車型，而電動車型銷量將佔總銷量的40%。

郝龍德續透露今年年底奧迪將在中港地區推出第二款純電量產車e-tron Sportback，並補充公司的電動車業務僅是起步階段，未來e-tron GT系列將會陸續推出更多產品陣列，「最少1年有1款」。

對於香港電動車市場前景，他稱這是難以估算，因為現時本港電動車充電站不足，即使車主購買了電動車，尋找充電站時也遇上不少困難，「只有解決好充電設施、稅務優惠、訊號頻寬傳輸及用戶環境的問題，人們才會買電動車，不可以單靠汽車行業推動電動車發展，要政府政策一併配合！」

奧迪（錦龍汽車）總經理梁栢福（圖）表示，錦龍在90年代開始已經是奧迪進駐中國內地的第一批戰略夥伴，相信合作後雙方可發揮協同效應。（龔嘉盛攝）

今年7月1日起，奧迪香港的獨家官方經銷商將轉為錦龍汽車集團，負責所有奧迪香港的業務運作，包括批發及零售、銷售業務、售後服務、零件銷售及奧迪認可易手車服務。郝龍德坦言香港一直是奧迪十分重視的市場之一，是次業務安排能讓奧迪更專注於品牌的長遠業務計劃，同時發掘未來的發展機會。郝龍德說：「買車只是開始，之後還要『養車』，我們希望與錦龍一同幫助買家實惠地及舒適地『養車』，並向買家提供詳細的最新資訊。」