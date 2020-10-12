疫市「搵食」外賣成新常態　懷石料理都可送　OpenRice變陣分杯羹

不少人都會用食評網OpenRice來尋找餐廳及訂座。但其實，成立逾20年的OpenRice，絕非只是方便大家「搵食」，亦有推出外賣自取、餐飲券、餐廳管理系統等服務。縱使疫情下，訂座服務生意下挫，惟外賣自取的新增餐廳數量及訂單量每個月均錄最少雙位數增長，助OpenRice渡過「疫市」。

該公司董事總經理黃鳳鳴接受《香港01》專訪時表示，疫情令餐廳及消費者對科技接受程度大為提升，加快餐飲行業的科技轉型步伐，又指出OpenRice作為食物科技公司，會按照市場需求的改變，靈活轉身。來計劃推出定點外送服務、堂食到桌點餐及付款、海外餐廳訂座服務等，以不斷改善產品和客戶體驗。

食評網OpenRice於1999年成立，網站在香港起家，目前每月活躍用戶有600萬人。（受訪者提供圖片）

餐飲業是疫風侵襲的重災區之一，港人「搵食平台」OpenRice最清楚不過。黃鳳鳴說疫情肆虐加上港府實施禁堂食令，導致人們減少外出用膳，鬧市及旺區、上班地區的食肆晚市生意大減，其中提供自助餐餐廳、火鍋店、酒吧和大型中式酒樓影響更明顯，皆因這些餐廳主打多人聚餐，店面面積較大，租金相對較高。

限聚令使餐廳的入座率大跌，難以「圍皮」。因此，OpenRice便在今年2月至6月免收餐廳使用外賣自取服務的費用，至7月才恢復。「見到呢段時間餐廳經營得好艱難，所以就想藉著免外賣自取費，希望吸引啲餐廳轉攻外賣業務，我哋亦透過電郵、推送通知、社交媒體等渠道，幫佢哋做免費宣傳，又向用戶提供優惠碼或折扣。」

黃鳳鳴指疫情期間，餐飲業「重災區」是自助餐、火鍋、酒吧和大型中式酒樓。（資料圖片 / 余俊亮攝）

消費者想食好啲 對外賣要求更高

多管齊下，期內OpenRice外賣自取新增餐廳數目及訂單量每個月最少有雙位數增長，黃鳳鳴認為疫情令市民轉為使用無現金交易和叫外賣，一些轉攻外賣的餐廳生意可以「冇咁傷」，更有外賣店逆市擴張。「以前大家外賣唔會食好貴，簡單快捷搞掂一餐就得，依家外賣變咗生活一部分，大家外賣都想食好啲，甚至有懷石料理、貴價日本餐廳、火鍋、貴價中菜餐廳都做外賣！」她估計未來本港外賣市場仍有巨大發展潛力，故OpenRice將會推出定點外送服務，打算從中「分一杯羹」。

OpenRice的定點外送服務將以辦公區域為主，公司將會與這些地區的商廈發展商合作，為上班族送外賣，初期會提供不同優惠吸客。不過，現時外賣市場上已有不少「巨頭」，為何現在才進軍外賣業務？黃鳳鳴坦言公司將會與其他外賣平台良性競爭，一起做大外賣市場「塊餅」。為了維持服務質素，公司將會與外送公司保持緊密聯繫，並會密切監察用戶的體驗，若果收到投訴，會迅速跟進。

OpenRice由9月下旬至11月15日推出「網上訂座感謝祭」，用戶可以用20元搶購50 間餐廳的美食，包括雞煲放題、生蠔海鮮等。（受訪者提供圖片）

深耕香港市場 參考美團等行業成功例子

新經濟股美團（3690）近期成為市場焦點，OpenRice的發展方向與美團類似，被問及公司是否以美團為目標，黃鳳鳴稱香港、中國及海外國家在食評及外賣行業都有成功例子，全部都是公司的參考對象，目前OpenRice每月活躍用戶有600萬人，主要是香港用戶，海外用戶僅佔少數。公司會了解用戶的使用習慣，再不斷改善用戶體驗及產品，並為餐廳增加曝光度及生意。「我哋以前會想唔同地方都會涉獵到，依家反而想深耕香港本地市場，由揀餐廳、點餐、食完俾錢及寫食評，希望可以完善大眾整個用餐旅程嘅體驗！」因港人去日本旅行時，若想到知名的食店用餐，一般要提早數月預訂，故OpenRice正計劃推出海外餐廳訂座服務，公司將與日本夥伴合作，詳情要稍後才可公布。

往年餐飲業的旺季一般是情人節、聖誕節、母親節和暑假時段，黃鳳鳴認為假如疫情開始緩和，以及港府取消禁堂食令，市民將會重新外出吃飯，屆時餐飲業便可復甦，惟她預計疫情短期內不會完全消失，故市民仍要做好防疫措施，盡量小心，吃飯後戴回口罩才與他人聊天，做好自己本份，「只要大家齊心協力，有信心香港可以渡過這次難關！」