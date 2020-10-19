Lalamove變陣谷代購及外賣　活躍企業客戶疫市飆五成

今年本港經濟吹淡風，不少初創企業經營得甚為艱難，惟仍有初創企業成為逆市奇葩。獲小米（1810）創辦人雷軍旗下順為資本投資、港產貨運物流平台Lalamove在疫情下立即變陣，雖然裝修及活動策劃客的生意錄明顯跌幅，惟平台靠抗疫物資代購（如：檢測產品及口罩）及外賣送遞服務，拉上補下，整體生意仍有上升。「疫情期間，我哋嘅活躍企業客戶增加咗50%，而餐飲生意都高咗30%，亦都見到唔少企業響呢段時間加快網購步伐，都有搵我哋送貨，依家睇到各個行業都復甦緊。」Lalamove市場推廣部主管洪小玲稱。

貨運物流平台Lalamove為港產獨角獸，全球業務覆蓋超過21個市場。（鄭子峰攝）

Lalamove創立於2013年，主要提供本地速遞及貨物運送服務，其主要客戶包括餐飲業、裝修工程、傢俬家品、零售等行業。洪小玲表示平台最大宗旨就跟其宣傳口號一樣：「送嘢拿拿聲」，即是要提供快捷簡單的快遞服務，客人下單後，系統會按照車型要求、距離遠近、貨物類別和訂單偏好等，把訂單數據傳送給最近範圍內的司機，司機可以自行選擇是否接單，成功接單的司機便會前往為用戶提供服務。用戶另可以透過app追蹤進度和聯繫司機。洪小玲指：「啲客細件貨送貨未必會揾我哋，但當啲貨嘅價值、大小有返咁上下，就會搵我哋送貨，我哋啲訂單平均只需4至6秒就完成配對！」

平台送遞各式各樣的貨物，有文件、傢俱、貨物、水果、蛋糕及禮物，洪小玲強調「除咗非法嘢，基本上就咩都送！」她最難忘的訂單是曾有人委託平台把親友的骨灰送至和合石墳場；而在疫情時，平台也有接到一張特別的訂單，有從事媒體行業的客戶透過Lalamove把公司剩餘的報紙捐給照顧流浪動物的志願團體，這些報紙可用作清理動物的排泄物，因覺得此舉十分有意義，最後平台只收取了友情價。

Lalamove司機夥伴可透過貼「車貼」（車身貼上Lalamove貼紙）每個月賺取的額外收入達2,600元。（鄺月婷攝）

司機平均月入約2至3萬元

除了要不斷升級技術，縮短配對及派送時間外，也要做好基本功：增加司機夥伴數目。目前Lalamove已有超過3萬多名司機夥伴，涵蓋電單車、客貨車及5.5噸貨車，亦有步兵負責送貨。洪小玲指平台超過8成生意都是來自客貨車及貨車。由於Lalamove的司機夥伴可以自由決定接單時間，因此每位司機也有不同的接單量及收入，只要不太「揀擇」，平均月入約2至3萬元；部分司機夥伴月入更可高達3萬至4萬元。而旺季時，平台更會發送特別獎金予司機夥伴。「疫情期間有更多人轉行成為司機賺外快，我哋一直好歡迎唔同人士上台成為Lalamove司機夥伴。」

Lalamove在3月中時踩過界，夥拍旅遊預訂平台Klook推出「每日食餐好指南」本地跨區美食速遞服務，洪小玲笑道「可能疫情就係magic moment（神奇時刻）」，公司與Klook是一拍即合，雙方僅花了2星期已定好服務的具體運作方式。被問及與市面的外賣平台有甚麼分別，她解釋其他外賣平台只會送遞當區的外賣訂單，但公司則接受跨區外送的訂單，甚至送遞乳豬及片皮鴨的外賣。「我哋唔收餐廳佣金，客人落單果陣外賣餐牌唔會加價，其本上只收路費，費用視乎距離而定，就算100元以下嘅單都會送，如果用貨van送外賣，大概一張單收100多元。」另外，Lalamove也會運送食材給餐廳，例如：凍肉、蛋及菜。

洪小玲表示Lalamove在3月時夥拍Klook推出本地跨區美食速遞服務，使餐飲生意在疫情期間增加30%。（鄭子峰攝）

「機會要自己創造」 正面思維助渡財困

本港經濟轉差，對於初創企業來說，今年是比較「難捱」的時期，原來昔日Lalamove也經歷過財困，當時手上資金只夠支付員工兩個月薪水，最終公司獲投資者及時注資，才渡過難關。洪小玲認為公司渡過逆境的最大秘訣是永不放棄，繼續不斷嘗試，並從失敗中學習，保持正面思維。即使現時經濟陷入衰退，但經濟周期就像鐘擺一樣，「一定有上有落，而落咗黎就會上返去」，市民或企業也可以趁這個時間發掘市場上的機遇，「依家創業成本和門檻低咗，一個人都可以自己開網店，若果被人炒咗，就可以去學下唔同技能，甚至嚟下Lalamove做part time，機會係要自己創造！」

靠著這種思維，Lalamove最終跳出香港，全球業務覆蓋超過21個市場，如東南亞、亞太地區、美洲及南美洲。洪小玲透露公司在美國、印度的擴張計劃進展良好，未來會繼續擴展更多市場。此外，儘管Lalamove的核心業務為快遞服務，但也期望可為司機夥伴及客戶提供更多附加服務，故平台正在構思推出汽車銷售和租車服務。