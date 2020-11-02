棄厚職創業兩年感悟　樓神兒子趙朗︰客人讚賞　成就感勝賺幾億

享有高薪厚職，是不少人的夢想，不過，「樓神」趙國雄兒子趙朗卻不甘安於現狀，由任職里昂證券房地產基金投資董事及香港主管，毅然轉身與好友葉嘉興創辦初創企業Atalon Ventures，研發投杯球（Pong Sports）系統一戰成名後，近期開發營商系統，測試期已吸逾百張訂單。

雖是樓神之子，但創業之路總得親力親為，絕不輕鬆︰曾經在凌晨5時與美國分部開視像會議，8號風球也是上班日。全職創業兩年多，趙朗有不少感悟︰「當你同團隊一齊構思產品，解決哂中途遇到嘅阻滯，去到產品面世，如果啲客話產品好掂、好好用，我覺得成就感係大過響地產賺幾億！」

銅鑼灣羅素街8號現為英皇鐘錶珠寶中心，在2014年時由趙朗策劃入市及拆售。（資料圖片）

所謂「虎父無犬子」，趙朗2010年加入里昂證券，初時只做分析員，但2015年28歲時已升至里昂證券旗下房地產基金香港區揸弗人，成名作是在2014年初斥資18億元購入服務式住宅銅鑼灣羅素街8號，再分拆成多個舖位出售，短短兩個月為基金淨賺16億元，經此一役，他被市場稱為「羅素街狼人」，更升職成為里昂證券最年輕董事。

然而，職場得意的他，卻選擇在2018年轉換跑道全職創業，「羅素街狼人」變為創業達人，與好友葉嘉興創辦初創企業Atalon Ventures。「人生苦短，假設我做40年嘢，我唔想40年都奉獻畀房地產，房地產都係我可以隨時跳返去嘅行業，而未來就係互聯網嘅年代，所以我想俾啲挑戰俾自己。」趙朗輕輕幾句，便講述了他的創業緣起。

獲慧科科創投資入股 公司估值達3億

Atalon Ventures最初以研發數碼投球杯系統PONGConnect檯機起家， 2019年獲選作為投杯球世界錦標賽 2019 的比賽用機，目前業務遍佈16個國家。最近公司計劃推出「iSaleConnect營商系統」，讓店舖可以將銷售記錄、採購流程、存倉管理與會員系統整合在同一平台，有助中小企在疫市中轉型，系統仍在測試階段，已接獲了100多個訂單，擬明年初正式推出。

趙朗認為香港人轉數快，年輕人十分有創意。（黃寶瑩攝）

創業兩年多，公司近期獲風險投資基金慧科科創投資及創新科技署旗下創科創投基金（ITVF）入股，同時在第三季完成首輪融資，估值達3億元，金額雖然不少，但相較以前一宗「磚頭」買賣，未算教人深刻。

趙朗坦言創業改變了自己的價值觀，過往他會用金錢來衡量一個人成功與否，「以前覺得你賺到幾多錢你就有幾叻，但人去到某一個年紀就會覺得錢只係一個數字，錢改變唔到你嘅生活同埋價值觀」；現在他希望研發出幫助到別人的產品，特別是在疫下新常態下，人們的消費模式轉變，不少零售企業察覺到智能化、數碼化之重要性，故他期望「iSaleConnect營商系統」能為中小企節省成本，做生意更加容易。

Dream house需為智能家居

雖然事業有成，但原來現年32歲的趙朗還未「上車」，他笑稱因為自己太忙，「未得閒去買樓」，而他心目中的「dream house」（理想房子）最重要是配備智能家居產品，實用面積及地段反屬其次，「我情願買一間好大嘅Loft （閣樓），依家興Home Office（在家工作），咁我就可以響度做嘢同埋瞓教，慳返好多交通時間，叫埋同事上黎我屋企開會都仲得！」

對於未來樓價走勢，趙朗覺得每項資產都會有升有跌，難以準確地預測樓價最高及最低的價位，惟如果市民買樓是用作自住用途，只要量力而為，負擔到供樓，「幾時買都冇問題」。