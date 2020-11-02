專訪｜逾2000萬研營商系統　創出3億估值　趙朗︰我哋唔係舊經濟

新冠肺炎疫情塑造了「新常態」的生活模式，也加速了企業數碼轉型的步伐，但對於不少中小企來說，要把業務數碼化，所費不菲，逆市轉身難度自然更大。有見及此，初創公司Atalon Ventures便研發了「iSaleConnect營商系統」，利用雲端運算技術，結合營運系統及網店平台，協助各行各業的商戶開拓客源、提升營運及管理效率。

Atalon Ventures創辦人之一趙朗三十出頭，創業前管里昂香港房產投資，父親是有「樓神」之稱的長實地產（1113）執行董事趙國雄。趙朗接受《香港01》專訪，訴說斥逾2000萬研發營商系統的緣起，又透露系統在測試期間已獲逾百個訂單，期望在半年內可有2,500個客戶。

趙朗透露系統最重要是accessible（容易存取）、affordable（容易負擔）和easy to use（容易使用）。（黃寶瑩攝）

不少創業故事，都源於創業者自身的經歷。趙朗本身經營數間酒吧及餐廳，去年本港掀起反修例運動浪潮，因其酒吧及餐廳位處示威區域，不時封路，令客人無法入內光顧。於是，他便構思推出消費儲值系統：若客人存放1萬元的現金於帳號內，將可獲得1.2萬元消費額，客人更可到公司其他分店消費。

可是，當他向開發商索取報價時，才發現費用高昂。「佢想收我130萬元，我心諗我自己公司啲人都識寫啦，咁我就把心一橫，叫我嘅團隊響9個月內寫一個系統，幫啲中小企智能化﹙管理﹚，要普通人都識用！」趙朗說。

趙朗指，公司首階段將以餐飲業及小型零售商戶為目標客戶。，﹙余俊亮攝﹚

斥逾二千萬研發 先瞄準餐飲及小型零售商

最終他的團隊耗時接近一年，研發了出「iSaleConnect營商系統」，功能較當初想的還要全面，該系統把店舖的銷售記錄、採購流程、存倉管理、人手管理及會員系統整合在同一平台上，整個系統研發費用超過2,000萬元。趙朗認為系統最大賣點是用大數據分析客戶的購物方式及習慣，店家可以因應客人的喜好，再給予合適的電子優惠券。這樣除了可以幫助餐廳吸引更多回頭客外，也節省了優惠券的印刷費及人手處理之成本；另一邊廂，客人也不會遺失優惠券。「好多店舖都會限死做某幾樣優惠，可能對個客係冇咩用，例如火鍋店做送酸梅湯優惠，如果個客唔飲酸梅湯，咁係哂咗個優惠，亦都刺激唔到銷售，而營商手法應該要係多變。」

公司首階段將以餐飲業及小型零售商戶為目標客戶， 為了降低中小企的硬件成本，系統適用於具有4G上網功能的收銀機、手機及平板電腦，店舖員工可以把手機應用程式版「iSaleConnect營商系統」安裝至自己手機。同時，系統可為客人提供實時數據分析，店家可以立即掌握商舖營運狀況，「好似早市做了多少枱生意、翻桌情況、員工打卡和出勤記錄等。」

系統所有數據均是儲存在雲端，並設有報表功能，店家可以知道商舖實時營運狀況。（黃寶瑩攝）

冀半年可吸2500個客戶

可是，目前正值飲食業和零售業寒冬，如何吸引客人購買是一大難題。趙朗反而認為，在逆市之下，飲食業和零售業才會思考數碼轉型，但可能市面上的解決方案使他們難以負擔，而公司則以較低門檻，讓中小企業應用結合線上及線下的營銷策略，並透過科技提升營運效率及節省成本。。

被問及預計該系統何時可以收支平衡，趙朗稱，系統現時為測試階段，計劃在明年年初正式推出，將以月費模式收費，客戶每月需繳付500元。他又透露，現時公司在測試期便接獲了100多個訂單，期望在半年內該系統可有2,500個客戶，「我哋唔係舊經濟，可能我爹地、爺爺個年代，整一個產品出黎，要計賣到幾多先收支平衡，但我哋做創科，係想將產品做好，提升用戶體驗，一間公司嘅價值唔係在於你既bottom line（利潤）、PE（市盈率）有幾多，係產品有幾受歡迎。」

Atalon Ventures近期獲風險投資基金慧科科創投資及創新科技署旗下創科創投基金（ITVF）入股，同時在第三季完成首輪融資，估值達3億元。趙朗說香港市場細小，競爭激烈，若果產品在香港反應良好，便會較易在不同市場成功，故先以香港作為試點，之後就會進駐亞太區市場。「公司會因應市場轉變及客人需求，不斷加入更多新功能，每半年會有一次大更新。」