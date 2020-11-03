美國大選2020｜分析指拜登特朗普對華態度一致　中國科技自立自強

美國大選當今日（3日）開始投票，分析料無論特朗普和拜登當選，對華策略方向仍然一致，只是手段略有不同，料中美科技角力將會持續。對中國而言，於「十四五規劃」便提出科技要自立自強，反映中國發展科技的戰略，不會受美國總統換人所左右。

美遏制中國科技發展方向不變

特朗普任內極力遏制中國科技發展，為阻止中國發展芯片技術，向中芯（0981）採取「出口管制」措施，又公開指控華為等中國電訊設備商直接聽命中共，要求各國跟隨禁用，並推出「清潔網絡」，驅使各國科網與中國切割，帶頭禁用字節跳動旗下TikTok，和騰訊（0700）旗下WeChat。

特朗普治下，美國向WeChat、TikTok下禁令。（美聯社）

目前呼聲較高的拜登，常被特朗普狙擊其對中國採取更溫和態度，但拜登回擊，對中國採取採取比特朗普更強硬的態度，不會害怕使用貿易壁壘，但稱只會於合理的時候出招。再者，拜登同樣視部分華企為國安威脅，重視美國科技優勢。由此可見，美國遏制中國的大方向幾乎肯定不會改變。

對於中國而言，上月底五中全會閉幕，通過十四五規劃的工作報告，首次提出把科技自立自強，作為國家發展戰略支撐。因應中美緊張局勢帶來科技脫鈎和供應鏈中斷的風險，十四五規劃首項目標即提到，創新能力要顯著提升，產業基礎高級化，2035年遠景目標中首項亦明言，我國科技實力將大幅躍升，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

中國「十四五規劃」在中共內部進行審議。（資料圖片）

上商林俊泓：保護美國家安全是兩黨共識

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，特朗普的行徑較難預測，但實則上與華談判和妥協的空間更多，縱使初期會說出深層次問題，但最後接受條件都相對簡單，如只需中國採購大豆或農產品等。他預期拜登作風不會似特朗普般反覆，談判上傾向與盟友一起向中國磋商，但在要求中國結構性改革上，或不似特朗普般易讓步。

他舉例，拜登批評特朗普對華手段，但未批其對華方向，雖預期拜登不會像特朗普般，簽署行政命令強制要求中企出售本地業務，但仍不代表會對中國開放，其依然視中國科企為國家安全威脅，圍堵中國科技發展，又認為這已成兩黨共識。

林俊泓認為，中國有見外圍挑戰性大，且中國經濟發展要上新台階，皆要求國內提升創新能力，而中國大學生於工科類和數理科的教育程度較好，科技人才規模大，具發展潛力，有條件做到自立自強。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，中國科技人才規模大，具發展潛力。（資料圖片）

樹仁袁偉基：中美科技角力料持續

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，美國多個調查表明特朗普和拜登對華態度負面，認為無論誰人當選，對華政策方向料將一致，只是拜登在表達上或沒特朗普般激烈或率直，行動較易預測，且打壓方式予人感覺「跟規矩」。

但他預期，中美科技角力只會持續，因美國保護自身高科技產業，阻止中國高科技企業搶佔世界市場佔有率是大方向。至於貿易戰未來走向，他指美國面對最重要議題是疫情，而美國仍需依賴在中國進口防疫產品和呼吸機，料二人上場初期不會專注於貿易戰，或談判上會趨溫和。

袁偉基又說，中國提出「科技自立自強」和內循環，是打定最壞打算，兩條腿走路，不預期拜登勝選便會放軟對華策略。假如中美脫勾，他指中國科技創新本身足夠，但在芯片發展上的步伐或會減慢，因生產芯片的成本高昂，必須自身市場夠大且大量生產，才有機會追上競爭對手。