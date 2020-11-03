美國大選2020｜避險情緒勢升溫　盧楚仁料美元衝高　金價下試大位

美國大選於美國時間今起（3日）舉行，結果最快於本港時間周三（4日）公布。民主黨拜登與共和黨特朗普之爭，誰勝誰負，對未來4年的環球經濟大局有重大影響。專家認為，誰上任對股市、美滙、黃金、利率都會出現環環相扣的波動變化，又相信今屆選舉兩黨「鐵粉」態度強硬之下，任何一方敗選都有可能出現選舉爭議，甚至爆發示威暴亂，股市、黃金極有可能同步下挫，而美金將相對受惠。

根據美國多個民調網站、《紐約時報》的調查，以及《經濟學人》預測大選的模型，結果均顯示民主黨拜登能夠輕鬆取勝。不過，借鑑上一屆希拉莉意外敗選，市場不敢輕信民調結果，而不少市場報告亦對多個大選後的結果作出預測。

拜登在民調領先，但借鑑上一屆希拉莉意外敗選，市場不敢輕信民調結果。（美聯社）

若拜登勝出全取國會 股市受壓美金升

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁稱，民主黨拜登勝出大選的話，加上民主黨重奪參議院並全取國會，相信對美國股市最為不利。原因是民主黨強調提高稅率、鼓勵擴大醫療保健計劃，對資本市場較為不利。在此情此景，美股相信會受壓，

由於預期美股受壓，在避險情緒升溫下，美元將發揮避險作用，然而黃金則失去避險地位，或與股市同步下行。

至於利率方面，盧楚仁認為如果民主黨全勝的話，原本特朗普向聯儲局施加的壓力，將有所減退，並有空間提早加息，「第三季經濟數據咁強！」盧楚仁續稱，相信聯儲局有可能在民主黨控制國會之下，提早至2023年加息，並進一步有利美元造好。

盧楚仁指，避險情緒升溫，料導致黃金走弱。（資料圖片）

若特朗普連任 維持低息利好美股

假如特朗普再一次「逆民調」勝出，並成功收復眾議院失地，盧楚仁認為絕對有利美股。屆時利率亦會如目前這樣，維持低企，進一步利好資產市場，並如預期中延至2024年才會重新加息。

不過，倘參眾兩院如目前繼續分開，不明朗因素增加，不利股市之下，避險情緒升溫，同樣會導致黃金走弱、美金造好。

盧楚仁認為，是次美國大選美元可發揮避險因素，美匯有上升潛力，﹙資料圖片﹚

大選結果勢具爭議 美金短線走強機會大

近期美國的媒體報道傾向預期拜登當選，盧楚仁直言是「比較偏頗」，與4年前大眾預期希拉莉穩勝的情況相近。他補充，即使拜登一如民調估計成功當選，相信大選結果有可能出現爭議。

近年具爭議性的總統選舉可數到2000年，當時民主黨戈爾對上共和黨布殊，由於佛羅里達州的選票差距問題，結果要由聯邦最高法院作出判決，歷時一個多月。今次拜登與特朗普之爭，盧楚仁估計很可能出現類似爭議，加上兩邊的支持者態度鮮明，一旦任何一方敗選都有可能出現大規模示威，甚至是暴亂，將不利資本市場。

盧楚仁認為是次美國大選對資本市場出現不利因素的機會較大，故此預計美元可發揮避險因素，美匯有上升潛力，料中短線可上望95.8；而黃金有可能要下試1,765美元的大位。

美滙現處94水平，而期金則報1,895.5美元一盎司。