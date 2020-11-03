美國大選2020｜黃國英點評選舉結果四大情景　避險從注碼著手

美國大選進入最後衝刺，歸納四種主要情景，包括拜登當選、特朗普連任、二人在分裂的國會中獲勝，以至選舉結果引爭議，投資者宜提早部署。豐盛金融資產管理董事黃國英認為，選舉結果很大機會引發爭議，投資者避險只能從注碼著手，或持有港股並專注十隻強勢股。

情景一、拜登勝選

目前，民主黨候選人拜登在總統大選民調中領先，市場普遍預期拜登會在大選勝出，關鍵落在民主黨能否同時取得參、眾兩院的多數席位，以更快推動刺激經濟方案等。

黃國英認為，拜登當選的機會相對高，「四年前投票予特朗普的有機會轉，四年前投票予希拉莉的不會」，又認為股票市場已先行押注拜登勝出，綠色能源板塊維持較好表現。他認為，拜登當選將有利綠色能源、傳統工業股，如果掀起藍色浪潮，市場對經濟刺激措施的預期將更大，效率提高，有利零售消費板塊。

市場擔心民主黨勝出，可能導致企業稅增加，股市將受到直接衝擊。他指，疫情關係，料拜登不會太早推出企業稅，又認為美加稅對港股的影響只在心理上，不會影響香港龍頭股的牛市。

拜登在總統大選民調中領先。（Reuters）

情景二、特朗普勝選

如果特朗普勝選，市場一般認為會利好金融股，國防股，傳統能源股，以及「減稅概念」股份等。黃國英指，科技股可能因稅務支出不增而受惠，但他認為特朗普難以勝出，假如真的勝出，市場也不會太恐慌，「之前四年過咗都無乜特別」，但以特朗普處理疫情的手法，他相信美國經濟「好極有個譜」，預計市場會重新偏好疫情受惠股，如Netflix或Zoom。

情景三、國會分裂

其中一方勝選，但未能同時取得參、眾兩院，造成國會分裂，總統在任內推動政策時或遇製肘。黃國英直言，特朗普和共和黨橫掃參、眾兩院基本沒可能，但市場早已習慣沒有效率的政府，特朗普任內四年仍是牛市，假如民主黨全面勝出，在推動政策上，以及股市效率上都可能更快。但他認為在選股時，策略仍然是新常態為主，「成個方向、揀嘅股票都唔同咗。成件事睇，係流動性依然好勁，啲人唔會覺得兩邊差好遠，選股上係公司要喺新常態頂得到，要當疫情長存先得」。

黃國英認為，選股策略仍然是疫後新常態為主。（資料圖片）

情景四、選舉結果引爭議或遲出爐

今年總統大選提前投票和郵寄投票的選民大增，有專家已指出，今年開票時間可能比往年還久，而特朗普不願承諾若敗選將和平交接政權，亦令投資者擔心今年選舉結果將出現爭議。

黃國英認為，選舉結果很大機會出現爭議，因今年多人投票，除非各州份很早確定選情拋離，否則點票結果或要延遲數日公布，料股市在期間的波動性會增加。至於要如何避險，他說只能從注碼著手，或把資金轉移至中國股票。持有港股的則不用避險，反而可趁市況轉好，沽出長期弱勢股票，轉戰疫後新常態股票。

黃國英說，無論美國選舉結果如何，都難阻主要十隻港股龍頭的牛市。（資料圖片）

無礙港股龍頭牛市 薦十隻港股

不過，黃國英說，無論美國選舉結果如何，都難阻港股龍頭的牛市，「講嚟講去都係嗰10隻股票，除此之外無人買」，好似騰訊（0700），阿里巴巴（9988），美團（3690），京東（9618），藥明生物（2269），港交所（0388），其他較細隻的如康龍化城（3759），兩隻信義系—信義能源（3868），信義光能（0968），或創科實業（0669），「都係新經濟，唔好舊經濟」，否則股價被陰乾，想走都很難。