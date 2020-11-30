馬時亨專訪｜失業率未見頂！　港疫下變孤城　冀盡快清零再開關

新冠肺炎為今年最大的黑天鵝，至今全球多地疫情仍然嚴峻，近日傳來疫苗研發成功的消息，令市場情緒變得較為樂觀。可是，商務及經濟發展局前局長馬時亨接受《香港01》專訪時直言，目前仍要一段時間才能大規模注射疫苗，加上疫苗尚未解決儲存和物流兩大難題，只可說「有好過沒有」。

疫情肆虐下，他估計環球經濟最快明年中才能復甦，而香港經濟則最快明年下半年反彈。當下，港府首要的工作是做到本地「零確診」，之後重新開關，方可重啟經濟，走出「孤城」格局。

不少國家疫情依然嚴峻，馬時亨預料環球經濟最快明年中才有望復甦。﹙資料圖片﹚

歐美多地疫情反覆，更有國家要封城應對新一波疫情。馬時亨表示因不少國家疫情依然嚴峻，預料環球經濟最快明年中才有望復甦，而香港作為外向型經濟體系，假若環球經濟差也會影響到香港經濟，故他對未來數季的香港經濟前景感到不樂觀，加上本地消費氣氛差，訪港旅客減少，經濟最快要到明年下半年才會反彈。「（經濟）開始慢慢穩定，但要復甦是要有一些主要條件，包括要開關，不開關根本沒有新錢入，真是走本地內循環路線。」

料明年失業率續惡化

本港第四波疫情來勢洶洶，確診個案不斷急增。馬時亨認為疫情持續反覆，旅遊業沒有復甦的景象，餐飲業市道亦遲遲未能恢復，他估計不少酒樓農歷新年後便會結業，進一步推高明年失業率，「今日是6%多的水平，有惡化的跡象， 我不覺得失業率已經見頂！」

為舒緩失業問題，政府推出了兩輪保就業計劃，花費逾千億元，但馬時亨直言，計劃並非良方，皆因這是治標不治本的做法，並且耗掉大量財政儲備。「永遠都是花錢容易，賺錢艱難，再做多一次保就業會令庫房愈來愈窮，效果亦不大，治本的做法是要『清零』，重新開關！」因此，政府需要竭力阻止疫情擴散，把確診宗數「清零」，之後便可以像澳門一般開關，重啟社會的商業活動。「因為我們已經像孤城一樣，塘水滾塘魚，這是不行的，治本的做法是要清零，重新開關，重啟社會的商業活動。」

餐飲業市道亦遲遲未能恢復，馬時亨料失業率未見頂。﹙資料圖片﹚

目前社會上有聲音要求政府推行全民強制檢測，馬時亨認為難度不少，「其實我相信政府都想做，不過好多問題，我覺得要做特定群組檢測，好像最近的士司機群組都是好方向。」他自言自己非醫學專家，不敢給予太多建議，惟如果疫情繼續爆發，經濟將會受到打擊，酒店業、餐飲業、大公司等都會受到影響，而中小企將會損失慘重。

三大支出難減 需擴稅基

事實上，香港經濟陷入低谷，連帶庫房的收入也會大減。馬時亨指一場突如其來的疫情，使政府一下子花了3,000億元財政儲備，「問題不只是3,000億元，2003年都有600億元財赤，第二年已經反彈，但現在問題是我看到未來兩年，可能還有財赤。」

他指出港府主要的稅收是企業利得稅、薪俸稅、印花稅及賣地收入，在經濟不太好時，利得稅、薪俸稅、賣地收入等稅收均會減少，差不多每一項大稅項都會跌，只有印花稅收入是比較好，因此他預期未來兩年港府會持續出現財政赤字。「你會發現自己由一個好有錢的人，變成不太有錢的人，未叫窮人，都仲係好有錢。」

經濟遇「疫風」，庫房收入勢大減，馬時亨呼籲要改變香港的經濟結構，不能獨孤兩味。﹙李澤彤攝﹚

要改善庫房的財政狀況，不外乎是開源節流兩招。馬時亨嘆道政府有三個最大支出項目，即醫療、教育和福利，每項一年花費700至900億元，這些支出均是「硬掘」，沒有削減的空間。在經濟欠佳時，則需要更多福利開支；在疫情肆虐時，醫療開支將會大增；教育則是對未來的投資，也不可以減。因此，他近日重提開徵銷售稅，以擴闊香港的稅基。「現在政府每年支出超過5,000億元，支出將會愈來愈多，若開徵其他新稅種，可能只有一小部分人支付，這樣就徒勞無功，銷售稅的維度闊，每個人都要付，稅收好穩定。」馬時亨嘆道開徵新稅是嘴巴說說很易，確實做很難，「政府好難夠票通過，要好大的政治能量才推到！」

最後，他呼籲要改變香港的經濟結構，不可只獨孤兩味，只依賴金融及旅遊業，需改走瑞士模式，除了擁有這兩個行業，還有許多高增值的工業，例如鐘錶業、農業、藥物、資訊科技、食品工業等，「有好多人說轉不到型，有一個例子讓大家知道我們很厲害，有需要就轉到，你們戴的口罩就是一例，2003年沙士我們要撲口罩，到內地買口罩，今日我地口罩自給自足，仲有盈餘，這就是工業！」