專訪｜為練英文搭訕外國人　馬時亨窮小子發圍︰勿被無力感影響你

高等教育愈來愈普及，但隨之而來就是學歷貶值問題，現時作為大學生已不如以往般「天之驕子」。新冠肺炎疫情更令今年香港經濟陷衰退，大學生「畢業即失業」不再被視為例外。商務及經濟發展局前局長、教育大學校董會主席馬時亨坦言，現時大學生身分並非「護照」，不等於畢業後一定找到工作，乃至平步青雲，建議年輕人要肯拼搏、抱有樂觀的態度及國際視野。

他接受《香港01》專訪分享昔日自己由窮小子發圍考入香港大學，及職場「上位」經歷，希望藉此勉勵年青人，即使在逆境中，也要想想如何殺出血路。「你不要被周遭的無力感影響你，要有功力去撐住自己，想辦法製造機會！」

馬時亨認為，大學讓年青人擁有獨立思考和創新思維，但不是人人都一定要讀。﹙資料圖片﹚

香港市民教育水平提升，愈來愈多人接受大學教育。馬時亨覺得社會上有更多大學生是好事，因為大學可以培養人才，讓年青人擁有獨立思考和創新思維，但所謂「行行出狀元」，始終有些人非讀書材料，反而是做生意的材料，例如蘋果創辦人喬布斯、微軟創辨人比爾‧蓋茨均非大學畢業，所以年輕人應視乎情況再決定是否要讀大學。

他續道現今大學生身份並非職場「通行證」，大學大學畢業不等於代表一定找到工作，僱主更為看重應徵者自身才能，以及面試時的表現。「不是叫同學不要讀書，但如果從職業來說，今天我們需要技術人才，如果你不喜歡讀書，你可以修讀技能課程，畢業後也可以做得好。」

港人需與各地人才競爭

時移世易，世界是平的，以往香港年輕人只需要與本地人競爭，現在則要與國際和內地人才「搶位」。 馬時亨坦言：「我出道是在美資銀行大通銀行工作，當年銀行請5個實習生，4個香港大學，1個中文大學，全部都是本地人；今日如果有銀行請實習生，那5個人可能來自哈佛、清華、北大、劍橋，最後可能是香港的大學。」 在芸芸對手中，如何能夠「突圍」則是關鍵，馬時亨教路年輕人要抱持樂觀的態度及國際視野，還要願意拼搏，「努力不一定會成功，但不努力就一定不會成功！」若以金融業為例，應徵者更需具備一定的兩文三語能力。

馬時亨認為，年輕人要抱持樂觀的態度及國際視野，還要肯拼搏。﹙李澤彤攝﹚

不少年輕人認為香港樓價高企，低下階層的上流機會亦較小，這使他們充斥著無力感，而且對未來失去希望。馬時亨坦言，年輕人買樓比以前困難得多，40年前他打工時，月薪1,600元，當時樓價每平方呎200元，即是買到8呎，但現在1.6萬也未必買到1呎。惟他強調年輕人的人生目標不應只是買樓，而是要想想如何在工作崗位上做到最好，只要成為最好，工作表現出色，之後就會好事自然來，最終他們也可以買到樓。

「我差不多39歲才『上車』，我在加拿大年薪29萬加元，但交稅後，我只剩下10萬加元，用來養妻活兒後，所剩無幾，我都是要好多年後，才有錢買樓，但因為我工作表現出色，最終我也有錢買樓，當然現在是更辛苦。」

與外國人搭訕改善英文

馬時亨憶述自己出身寒微，一家5口居於北角一間面積只有100呎的板間房（大學畢業後，才搬到何文田愛民邨），要與其他租客輪流使用廁所和廚房，而中學時就讀被稱為「飛仔學校」的新法書院，「貧窮是向下的漩渦，但也是向上提升的動力，會有好大動力想走出貧窮」。為了力爭上游，他除了努力讀書外，也會在街上用英文與外國人搭訕，帶他們遊覽香港的旅遊景點，以改善自己的英文水平，最後他順利考入香港大學。「當時我也有很多無力感，我英文不好，就讀的學校也不好，我那裡有上遊機會呢，但最後我考進香港大學。到我工作時也是想盡辦法打出條血路，而不是等機會來。」

馬時亨出身草根，但憑個人努力，取得豐厚成果，譜寫典型獅子山下故事。﹙資料圖片﹚

馬時亨因為要做三份兼職幫補生計而經常「走堂」，結果大學以三級榮譽畢業，但無阻他向上流。他稱，大學畢業後便在大通銀行工作，當時他被分配至負責地產商借款業務，惟總行因在美國借錢給地產商損手，故不傾向借錢給地產商。「好難借，可說是逆水行舟。」於是，他與另一同事每個月都撰寫分析香港經濟及地產市場的報告給總行，最終改變了總行的看法，他並獲得派駐美國工作的機會。

其後，馬時亨轉往加拿大任職股票分析師，研究銀行股，借分析加拿大銀行在國際市場上的借貸及盈利情況，成功打出名堂，短短四年在數十名資深分析師中跑出，成首屈一指的分析師。「幾十年前我打工時，都會覺得好無力，我在美資公司工作，看到晉升至高層的都是外國人，或者海歸派，但並不代表我沒機會，你要想辦法來製造機會給自己。」