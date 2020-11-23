特首林鄭月娥去年10月放寬樓宇按揭，由600萬元為上限可申請最高八成按揭，增至1,000萬元，俗稱「林鄭PLAN」。但是多於1,000萬的單位最多只可申請五成按揭，1,000萬及1,001萬元樓價的首期可相差逾300萬元。 中原集團創辦人施永青表示在1,000萬至1,050萬的買賣價，估計有70%的交易可能造假，將買賣合約壓低至1000萬元成交，私下交收餘額。今年首10月600萬至1,000萬的住宅成交量逾兩萬宗，較去年同期多近1,200宗，當中有逾1,400宗的二手住宅成交價介乎990萬至1,000萬元，較去年同期多1.9倍。 記者翻查8至10月990萬元至1,000萬元的二手住宅成交，發現至少有20宗成交價較銀行估值低，最多更低至三成。施永青表示，成交價仍可較銀行的保守估值低兩至三成購入是「超荀價」。

林鄭PLAN一周年偵查報道：

林鄭PLAN｜直擊經紀教買家「私了」樓價 與業主造假騙八成按揭（附影片一）

林鄭PLAN｜990至1000萬成交急增 施永青估約千萬樓價70%或造假（附影片二）

林鄭PLAN｜土地註冊處拒提供成交分類數據 以公開守則苦等21日終獲取

「林鄭PLAN」放寬八成按揭由600萬增至1,000萬，今年首10月「逾600萬至1000萬」的成交較去年多，多出近1,200宗，其餘金額的住宅成交量均出現下跌的趨勢。（資料圖片／張浩維攝）

住宅成交宗數減5.6% 二手樓成交卻增13%

為協助首置人士置業，林鄭在去年施政報告宣布放寬按揭門檻，其中原由600萬元為上限的單位可申請最高八成按揭，增至上限為1,000萬元，俗稱「林鄭PLAN」。

▼林鄭PLAN一周年數據圖表▼

根據土地註冊處統計資料，雖然2020年首10月的住宅買賣總數較去年同期有下跌5.6%，但2020年首10月的二手住宅買賣成交宗數逾36,000宗，較去年同期多13%，二手交投明顯較活躍。

雖然2020年首10月的住宅買賣總數較去年同期有下跌約6%，但2020年首10月的二手住宅買賣成交宗數逾36,000宗，較去年同期多13%，二手交投明顯較活躍。（01製圖）

「逾600萬至1000萬」住宅成交量多1200宗 其餘均下跌

再細看成交金額，「林鄭PLAN」放寬八成按揭由600萬增至1,000萬，今年首10月「逾600萬至1000萬」的成交較去年多，多出近1,200宗，其餘金額的住宅成交量均出現下跌的趨勢。

「林鄭PLAN」放寬八成按揭由600萬增至1,000萬，今年首10月「逾600萬至1000萬」的成交較去年多，多出近1,200宗，其餘金額的住宅成交量均出現下跌的趨勢。（01製圖）

逾600萬至1000萬的二手住宅成交增53%

在林鄭PLAN下，最高八成按揭由600萬元放寬至1,000萬元，令更多首置人士有能力上車。根據美聯數據及研究中心，2020年首10月（截至10月23日）逾600萬至1,000萬元的二手住宅註冊達15,782宗，較2019年同期的10,290宗增加53%，其餘金額的成交量均錄得跌幅。

根據美聯數據及研究中心，2020年首10月（截至10月23日）的二手住宅註冊達15,782宗，較2019年同期的10,290宗增加53%。（美聯提供）

「990萬至1000萬元」二手樓成交較去年多1.9倍

由於在林鄭PLAN下，1,000萬及1,001萬元單位首期因按揭成數可相差逾300萬元。《香港01》獨家揭發有經紀教買家及業主買賣市值逾1,000萬樓宇時進行「枱底交易」，私下交收超過1,000萬元的餘額，使買賣合約樓價低於1,000萬，助買家申請高成數按揭。（詳見另文）

中原集團創辦人施永青亦承認業界有「枱底交易」，並將買賣合約價格壓低至1,000萬元。他表示在1,000萬至1,050萬的實際成交價，估計有70%的交易可能造假，私下交易多於1,000萬元的餘額。根據美聯及土地註冊處的數據，今年首10月 (截至10月23日)「逾600萬至1,000萬」的二手住宅成交量逾1.5萬宗，較去年同期多逾5,000宗，當中有1,422宗二手住宅成交價在990萬至1,000萬元內，較去年490宗990萬至1,000萬元二手樓成交量多出1.9倍。

今年首10月「逾600萬至1,000萬」的住宅成交量逾二萬宗，較去年同期多近1,200宗，當中有1,422宗二手住宅成交價在990萬至1,000萬元內，較去年490宗990萬至1,000萬元二手樓成交量多出1.9倍。（01製圖）

施永青：較銀行估值低兩成成交是「超荀價」

記者翻查今年8至10月990萬元至1,000萬元的二手住宅成交，發現有20宗成交價較銀行估值低，最少低於估值4%，最多更較估值低30%，與估值相差近300萬元。該20宗低於銀行估值的成交個案，有14宗更是1,000萬成交。施永青表示，成交價仍可較銀行的保守估值低兩成購入是「超荀價」，該20宗便有4宗成交較銀行估值便宜至少兩成。

施續批評「林鄭PLAN」思慮不周，令1,000萬或以下及1,000萬以上的樓價造成龐大的按揭差異，造成「按揭斷層」，令買家、業主及經紀三方均有誘因去造假，降低買家首期金額，促成交易。

施永青承認業界有「枱底交易」，並將買賣合約價格壓低至1,000萬元。他表示在1,000萬至1,050萬的實際成交價，估計有70%的交易可能造假，私下交易多於1,000萬元的餘額。（林頌華攝）

他歎指兩成首期便要買家積蓄多年才足以支付首期，五成首期便等於要他們儲多十幾廿年才能買樓，並着記者不是要政府去拘捕有關人士，而是着政府修改不恰當的政策，才是徹底解決問題，「你捉佢哋就冇陰公啦」。

他認為特首林鄭月娥應主動修正這個不恰當的政策，建議可將1,000萬至1500萬的按揭成數調高至75%，1,500萬至3,000萬按揭成數調至70%，並逐層遞減，便可減少「枱底交易」事件。