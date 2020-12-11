專訪｜深圳將取代香港？　金發局區景麟︰想法錯誤　兩地優勢對接

國家主席習近平今年10月出席慶祝深圳經濟特區成立40周年大會時表示，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。特首林鄭月娥曾稱，香港和深圳強強聯手，定能有新的更大作為。金融發展局行政總監區景麟接受《香港01》專訪時相信，金融科技發展迅速，成為港深兩地可以「強強聯手」的地方，香港可扮「轉換器」角色，對外輸出深圳的金融科技（FinTech）。他又承認，香港金融業遭受制裁的政治風險存在，但認為對投資者而言，該風險在投資考慮上未必屬決定性。

坊間有意見擔憂中央力谷深圳，會否令香港地位有所減弱，甚至出現深圳取代香港之說。區景麟直指有關擔憂想法錯誤，他稱香港和深圳關係息息相關，香港亦是廣東省中，外商直接投資的來源地，他引內地的統計數字，截至2018年年底，香港在內地的實際直接投資額累計超過10,000億美元，佔內地外來直接投資的逾半總值。在內地各省份中，廣東與香港的經濟聯繫最為密切。2018年廣東省實際利用港商直接投資超過995億元人民幣，佔全省的68.6%，香港是唯一廣東省最大的出口市場，佔他們總出口26.7%。

區景麟指，深圳則吸引眾多知名科技公司及人才紮根，有利於金融科技的發展。（資料圖片）

港深優勢可對接 發揮協同效應

區景麟指，香港的金融地位毋庸置疑，而深圳則吸引眾多知名科技公司及人才紮根，有利於金融科技的發展，與香港可以優勢對接，發揮協同效應。他分析，在把科技應用於金融的層面上，香港發揮連接國際市場的角色，而在一國兩制下，香港法律機制沿用普通法，在國際市場上認受性很高，是香港的優勢，而且香港市場的運作已很成熟，稅制較簡單，是很好的「轉換器」，「你開創一些新科技，但如何應用到海外的市場和用家呢？香港正正可發揮作用，許多外國公司若在香港設分公司，好處是語言、法律制度等方面，大家都很熟悉，毋須再認識新的一套。」

他指出，深圳在金融方面的科技上領先香港，但可能有在國際市場上運用科技或者集資的需要，可以和香港合作，而香港亦可引導外來的資金進入深圳，而科技與融資亦有關係，在同股不同權的制度下，香港吸引了內地很多大型科技股到來上市，生物科技集資額度全世界也排第二，可引導外來的資金投資中國。區景麟重申，港深兩地的角色很清晰，香港就是國際金融中心，將資金流兩邊打通，而深圳是內地一個很成功的科技、金融、貿易城市，所以深圳「做大」是應該的，關鍵是當深圳的市場愈大，香港受惠亦愈大。「大灣區的框架為港深兩地配合發展提供了更大靈活性，例如有些政策、概念在大灣區內先行先試，其後可以將成功經驗應用到內地其他地區，還可輻射到海外市場，所以是雙贏！」

區景麟表示，香港法律機制沿用普通法，在國際市場上認受性很高，是香港的優勢。（鄭子峰攝）

香港金融業政治風險帶來機會

雖然香港擅長做中間人角色，但今年國際局勢詭譎多變，美國因應北京在香港實施《港區國安法》，而制裁多名中港官員，為香港金融業環境蒙上遭美國打壓的陰霾。區景麟則認為，「有危才有機」，今年香港金融市場在疫情之下所受的影響已較其他行業輕微得多，「因為IPO、國際地緣政治的關係，有些在美國上市的中資公司都返來香港。有些內地公司就想，不如在香港集資，而毋須到美國，這樣香港就受惠了吧」。

他承認，今年香港金融業遭受制裁的政治風險存在，「可能以前大家都不會怎樣考慮這點，但現時投資的時候就多了這個考慮，但這個是否決定性的考慮呢？我覺得未必。」他指，做投資、生意管理，都必會接觸到不同的風險，這就需找出平衡，亦衡量風險大小，以及風險背後的影響是如何。「因為香港是國際金融市場，並不是只擁有一個貿易夥伴，所以有甚麼事發生，都會成為國際課題，如果突然間香港金融市場有甚麼大轉變，（由於）多個現行互聯互通機制都涉及海外資金，受影響的不止是香港，是全世界很多投資者都受影響。」