李律仁專訪│解決人才問題　港人須重拾自信

香港金融服務業包括銀行、保險、證券經紀、資產管理等，據政府統計處2018年數據，金融服務業共僱用26.3萬人，約佔香港總就業人數的7%；行業增加價值達到5,328億元，約佔以基本價格計算的名義本地生產總值的20%，即每名金融服務業從業員平均帶來約203萬元的增加價值。但如果再細分，不難發現金融服務業中，銀行業擔當了十分強勢的角色，其就業人數及增加價值分別佔整個金融服務業的40%及66%。李律仁相信，香港金融界在資產配置多元化這方面的技能遠超內地，相信跨境理財通會是業界發展的新藍海，促進本地的資產及財富管理行業的發展，「到了某天，他們可以和內地客說明，資金來香港可以不單止買股票，還有其他選擇，那麼從業員的機會就可多些。」

資料來源：金融發展局《香港：亞洲財富管理樞紐──行業調查報告》

但在達致此目標前，必先解決人才問題。金融發展局2月一份報告顯示，截至2018年，香港已有約7,600人從事私人銀行和私人財富管理業務，但75%被訪從業員認為香港面臨人才短缺，而短缺在諸如投資組合管理及投資專員/顧問等職能方面尤為顯著（見右圖）。李律仁不擔心香港無資源提升人才，但認為港人心態上的調節也是重點，「回到一種心態是，港人既為我們有的東西而值得驕傲，但又不排斥內地有的東西，這件事我們以前很成功，跟人打交道亦因此有自信，但當你不是如此心態時，關係是難以良性互動走下去。」

他補充，紐倫以外，香港是最能匯集百川的城市，外電早前引述招聘公司華德士（Robert Walters）數據指，在香港投資銀行中，港人比例已由兩年前的40%降至約30%，有60%的職位由內地人擔任，他對此毫不擔心，財富管理業正可突顯香港人才優勢。「『做刁』的很自然會是內地人多，因為生意來自內地，但他們的技能不一定細水長流，而香港在財富管理發展方面，可協助一個經濟體面對世界，在多元化、風險管理方面，我們的經驗比內地多很多，況且你如果想條船駛出世界，就要有心理準備是用國際團隊做這事！」

上文刊載於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《失業潮重臨 耽於綜援政策難以回應社會訴求》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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失業潮重臨 耽於綜援政策難以回應社會訴求

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