AR、VR是Next Boundary　應用廣泛　梁浩輝料成為職訓剛需

兼任Vive X深圳、北京及以色列特拉維夫市加速器總監的HTC中國區投資部負責人梁浩輝表示，AR、VR將會是一樣可以應用到以前、現在、甚至是未來內容的最新科技，不同於現有的平台，它們能夠真真正正打破地域限制，手機電腦難以令你感覺到你去了夏威夷和紐約，但VR可以為你帶來置身其中的感受，它那種的super power是不斷給予你更多的資訊，從而讓你裝備自身，所以VR不只是打破科技極限、打破地域限制，而是「next boundary」。

HTC Vive。（黃寶瑩攝）

VR、AR技術及應用潛力 成職業訓練、教育為重中之重

梁浩輝直言，「職業訓練猶其重要，甚至可以叫做『剛需』（剛性需求），點解為之剛需呢，例如我係煤礦工人，以前啲煤礦工人就中學都未畢業，我就畀份300頁嘅說明書你，你睇完之後即刻落煤礦，你話個意外率唔高就呃人。呢家唔係，你戴住個VR先，一戴咗VR，你真係個煤礦工人，你真係拎起個鏟，去研究邊到鑿得唔鑿得，畀你未真正入個煤礦個時可以去試，去訓練，絕對比你拎住一份300頁嘅說明，畀可能字都唔識嘅人去睇係好好多。」

國家正在推動中的電動車亦是同樣例子，組裝用高壓電的電動車與組裝傳統車不一樣，好容易會電死人，但先用VR模擬組裝，就可以減低風險。醫療方面，不少醫療人員亦都同樣借用VR的技術去做模擬，減低使用活體及人體試驗的風險，所以職業教育是一個很大的區域板塊，是一個很大的生意，而對方又會要求最新、最好的設備。

梁浩輝希望藉自身的例子帶出，以前VR可能是「nice to have」，但現在已經是「must have」，因為不少現時的工作項目是需要用VR去呈現。（韋穎芝攝）

另一方面，以他自己為例，現時一日要八小時用VR與其他人開會，因為投資團隊有很多成員都處於海外，所以不少項目要跨地域進行，而他們有時需要去顯示一些場境模型，但因為它是3D模型，難以用Zoom去表現，例如對方做了一個白宮模型，我用VR的方式，真正與對方走入宮內參觀和研究。梁浩輝希望藉自身的例子帶出，以前VR可能是「nice to have」，但現在已經是「must have」，因為不少現時的工作項目是需要用VR去呈現。

VR價錢平民化漸走主流 AR便攜性成樽頸位

「VR比AR成熟。」梁浩輝坦言，VR正走向主流，但AR仍未見蹤跡。他指出，現時VR定價愈來愈平，內容愈來愈多，甚至有機會平過價值一萬元的手機，可能只需數千元。VR仍起步階段時，設備既昂貴又大部，更是沒有內容，但價錢往往以百萬元起跳，可能主要給予機師用作航空訓練，但現在，HTC加入研發後，將產品價格降低，慢慢由數萬元降至數千元，更笑言「幾百萬嘅一部VR都無你（HTC）當年萬幾蚊推出嚟個部VR咁高質素」。

記者好奇再追問，為何VR就如此「ready」，但AR還是慢一拍時，他解釋，兩方要求的技術不同，AR方面，例如需要更高的光學技術。「VR可以一日戴一兩粒鐘無所謂，當打機咁，而AR suppose要用一日，即係副眼鏡由我一起身戴到我訓覺，你諗吓佢要做幾輕，佢要做到幾細，嚿電要幾襟」，所以在便攜性上，AR的要求要比VR更高。