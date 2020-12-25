HTC轉跑道　中國區投資部掌舵人梁浩輝：VR 將成新一代平台

曾經創下全球市值第三大智慧型手機製造商，市佔率達8.9％的HTC﹙台灣宏達國際電子﹚，除了其著名手機系列HTC One及主席「台灣女首富」王雪红外，其實近年亦都轉戰VR領域，旗下的產品VIVE PRO更屢獲佳積，最近更與Verizon Media旗下、曾獲奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮的創新內容工作室RYOT Studio跨界合作舉行VR fashion show，朝向多元發展。

《香港01》是次誠邀到兼任Vive X深圳、北京及以色列特拉維夫市加速器總監的HTC中國區投資部負責人梁浩輝，與大家分享VR、AR，對方直言，面對各大科網平台的包和，VR、AR是為新時代的出路。

「新冠肺炎」疫情的大爆發，加速了世代的虛擬化及數據化，不同大小公司及機構都紛紛轉戰網上平台，法國康城影展開始接受VR作品、知名饒舌歌手Travis Scott與《Fortnite》合作打造《Astronomical Tour》虛擬演唱會破紀錄吸1,200萬人觀看，香港樂團C AllStar用《Minecraft》開演唱會等等，而Zoom抓緊時機，就在這世代交替下一躍而成國際巨企，反映新時代的轉變代表着有新的商機，新的呈現，以及新的氣象。

知名rapper Travis Scott與《Fortnite》合作打造《Astronomical Tour》虛擬演唱會破紀錄吸1200萬人觀看（From Epic Games）

人用三維（3D﹚ 利好VR

「我哋認為，擴增實境（Augmented Reality, AR）、虛擬實境（Virtual Reality, VR）係未來嘅計算平台，乜嘢係計算平台？可能1980年代時，我哋嘅計算平台係一台PC電腦，慢慢到9幾年開始用Laptop，到2008、2009個時大家就開始用智能手機，到未來嘅10年，可能會有人開始用 VR，而我哋作為平台就係咁樣諗。」

虛擬實境（Virtual Reality, VR）即虛擬現實技術，透過模擬人的視覺、聽覺、觸覺等感官功能，讓人在虛擬世界感受到真實世界的逼真，可以身臨其境，突破時空等條件限制，讓人們可感受到進入虛擬世界的奇妙體驗。

擴增實境（Augmented Reality, AR），即增在現實中擴增資訊。這項技術是利用電腦技術將虛擬的信息疊加到真實世界，通過手機、平板電腦等設備賦予實物更多的信息，從而實現真實與虛擬的大融合，豐富現實世界。

VR成為平台？梁浩輝以手機平台為例，指各界已差不多將手機可潛在的功能全部開發，「例如手機呢家個鏡頭一億像素，勁唔勁，咁我畀夠兩億你，咁有無分別呢？無分別，我個screen呢家已經2K啦，畀個4K你睇唔睇得出？睇唔出啦已經，如果係7吋mon，我畀夠14吋你，咁咪已經變咗係個平板」，所以市況就告訴大家，消費者換手機的意欲降低，而大部分手機公司的增長已經開始放緩。

兼任Vive X深圳、北京及以色列特拉維夫市加速器總監的HTC中國區投資部負責人梁浩輝表示「我哋認為，擴增實境（Augmented Reality, AR）、虛擬實境（Virtual Reality, VR）係未來嘅計算平台」。（韋穎芝攝）

他表示，人是用三維（3D）的方式去記住你見到的事與物，如現在我們置身的數碼港，就算拍攝一百張相去「解釋」這個場地，但其實看完之後很大機會都是不明不白，但你在這裏遊走兩圈便能大概了解，這個就是3D的不同之處。

一個平台的飽和，並沒有令到梁浩輝與他的團隊停滯不前，反而不斷振振有詞地與記者分享VR這個新平台，更明言「手機之後可能就係VR，呢個係我哋嘅願景」。以人類進化為例，十幾萬年前，人類仍在山洞居住時，外邊就是一個森林，可以直接去摘果子，森林旁邊有條河流，「我又可以直接去飲水，再旁邊是個草原，但我不會去，因為有獅子老虎」，而這些的認知，是由人的視覺、聽覺、觸覺等五感，一種3D的記憶拼湊而成，而人們所閱讀的書籍、用的電視和手機都是2D的媒介，「但係VR係3D嘅嘢」。

Pokémon GO等於AR？等於新的SUPER POWER？

當記者提及到早年大熱手遊Pokémon GO時，梁浩輝笑言「Pokémon GO就唔可以當係真正嘅AR，對我哋嚟講呢個係一隻手機game嚟」，他舉例，Magic Leap和Microsoft的HoloLens，即是有如一副眼鏡，如Iron Man的人工智能（Artificial Intelligence, AI）助手Jarvis，你與Jarvis談話，他就會顯示一系列內容給予用家，這樣就是AR，而近年不少新聞報道亦有傳言，指Apple可能近一兩年間會出AR的產品。

近年不少新聞報道傳言，指Apple可能近一兩年間會出AR的產品。（資料圖片）

「AR，可以畀你一個super power」，什麼是super power？手機已經給予大家不少super power，以前人不能周圍隨意獲得資訊或資源，而現在隨手打個電話或在Apps中就可找到便利你的交通工具，查Google Map可以知到自己身處的地點，甚或幫你規劃路線，但使用AR，以後你可能可以做更多事情，例如大家可以直接向眼鏡發出指令，眼鏡就會立即顯示所有的資訊，又或者通過AR，將一個好單調、黑色的環境全部改造到第二個場境，可惜這種技術「仲未好ready」。

投資保守難尋商機 曾遇逾百倍回報項目

據國際數據公司（International Data Corporation, IDC）上月最新公布的《IDC全球增強與虛擬現實支出指南》，預計2020年AR/VR市場全球支出規模將可達到120.7億美元，同期增長43.8%。

逆市增長達四成的板塊，看似「前程錦繡」，梁浩輝就表示「都係case by case」，有些公司的投資甚至可以一兩年內有幾百倍的回報，所以「投資太保守就永遠搵唔到啲好嘢出嚟」。而相關主要的投資都是就兩方面為主，一是核心技術，二是軟件及應用。

首先，因為VR和AR仍未完善，所以就核心技術上的投資會較為主要，例如公司都有投資Tesla創辦人Elon Musk投資的人機介面（Brain-Computer Interface, BCI），他笑言「如果我用VR，suppose我戴住眼鏡最好連嘢都唔講，最好我諗乜佢就彈出嚟，呢個係最完美嘅方法嚟」，另外沒那麼完美的方法就是它能夠感應到人的眼部活動，「我隻眼望邊佢知道我望邊」，不再需要mouse click、keyboard，改用手勢表示等等，這些就是可以完善到VR和AR的核心技術。

著名動漫《刀劍神域劇場版：序列爭戰》中仿AR運作的境象，可以直接在眼前顯示出日本火車地圖。（刀劍神域電影版截圖）

其次，有核心技術後，應用的重要性就會顯然而言，例如蘋果造iPhone時沒有提供App Store，你會不會買？因為就算大如蘋果的企業，能力又多高，他們都不能夠構思所有的Apps和服務，同樣VR都一樣，公司提供了VR這個平台，提供了硬件，但裏面很多的應用項目要靠整個行業生態去創造，所以HTC都會投資軟件公司，例如有關VR會議、VR教育等等，全部都是今年好熱門的項目，甚至現時不少香港的公司、大學和機構都與公司正進行溝通，討論如何才能將資源搬去新平台。