赤柱監獄引入VR運動訓練　囚友感受獄外運動體驗　提升心理治療

位於赤柱監獄的「好望角」男士正向生活中心，昨日（23日）舉行開幕禮，中心為特別針對男性在囚人士的心理治療中心，透過結合運動訓練與心理治療，鼓勵在囚人士建立正向、積極的生活態度，從而達到協助在囚人士遠離犯罪的目標。 而近年數碼科技應用於心理治療是新趨勢，「好望角」亦將VR技術融入運動訓練當中，當在囚人士可感受到置身外地的運動體驗，增加參與心理治療的意欲。

「好望角」男士正向中心早於2018年11月19日開始使用，為懲教署首間專為男性在囚人士而設的心理治療中心。而由於傳統性別觀念，男性在囚人士傾向獨自解決問題，甚少主動求助，而好望角則就治療計劃加入嶄新元素，以鼓勵在囚人士進行心理治療。

引入智能單車增加囚友參與興趣

當中其中一頂元素，便是將體育運動引入心理治療，以鼓勵在囚人士透過運動建立積積正向的生活態度，同時亦與隊友學習互相尊重、欣賞。從而由健身為開始，達到精神上的健康。而近年更引入VR技術，例如智能單車，吸引囚友參與。

囚友阿傑透過接受好望角的心理治療，明白金錢不是萬能，了解到要受到人尊重，需要靠自己的能力，亦重新認識了自己。（馬煒傑攝）

運動助囚友整理思緒

懲教署臨床心理學家羅德浚指，男性囚友由於傳統觀念等因素，以往都較為抗拒心理治療，但透過將運動與治療結合，有助提升囚友治療動機；他又解釋，透過運動，有助於囚友情緒管理，因為帶氧運動有助於釋放安多酚，可幫助囚友調養情緒，而不少囚友於運動後亦會更願意與導師傾訴問題。

教練吳國全指，在囚人士參與計劃後，心理上可以在一個月可以有很大轉變。（馬煒傑攝）

參與心理治療 重拾正向人生

囚友阿傑（化名）因一時貪念，偽造虛假文書而被判入獄。而在刑期當中，透過接受好望角的心理治療，令阿傑明白金錢不是萬能，了解到要受到人尊重，需要靠自己的能力，亦重新認識了自己。教練吳國全指，在囚人士參與計劃後，心理上可以在一個月可以有很大轉變，他以敢於嘗試的特質為例，不少囚友都有敢於嘗試的特質，但往往用錯方向，走上歪路。而好望角的心理治療，則幫助囚友將敢於嘗試用在正確地方，例如運動上，讓囚友回歸正向人生。