香港「截糊」海外人才　HTC梁浩輝：對香港前景「偏樂觀」

香港使用AR、VR情形依舊落後，外國最常見的VR展覽及VR活動策展，上至政府下至民間各企都甚少使用，面對如此無從入手的困境，兼任Vive X深圳、北京及以色列特拉維夫市加速器總監的HTC中國區投資部負責人梁浩輝指出，HTC正努力在香港「落地」發展，開拓新機會。

梁浩輝表示，現時公司都有在香港與數碼港、不同機構及不同大學正洽談合作，而職訓的合作在中國會有更多，預期會在本地做一些職業展覽，因為VR可以帶給僱主與面試者更多的對話機會，雙方可在VR會面中獲取對方更多的資訊，不似現在只能局限在文本對話，預計未來會有更多的成果出現，會有更多香港的VR案例。

被問到香港那一個行業會有較大潛在的合作機會時，梁浩輝說「其實好坦白講，第一樣嘢啦，教育一定會，K12（Kindergarten Through Twelfth Grade）同埋大學，對VR嘅需求都幾高，加上政府畀個啲funding，亦都講到明可以要嚟做VR嘢」，所以就會盡量在香港教育「落地」發展VR，他直指，希望暫時可以做一些「最快平靚正」，數月可見到成果的項目，需要一至兩年的較大型項目就暫不考慮。

第二個範疇為活動策展（event），現時香港大部分的event都只是放上網頁「簡單了事」，令人一點也不覺得是個event，但公司正研究在本地可以做得出一個虛擬（virtual）的event，希望讓市民可以真正有event的體驗及感受何謂VR。

梁浩輝指，不少因政治原因或疫情原因影響，令原先修讀外國常春藤大學的學生回流到港，他們都是一些十分「top」的學生，種種因素一下子令香港突然招攬到很多的人才。（資料圖片）

梁浩輝：香港的前景都「偏樂觀」

對於香港的科研發展上，他都認知到有落後的一面，都指政府已經理解到發生什麼事，而金融科技、生物科技等都是以往香港的傳統優勢，亦為世界科研的趨勢。但他表示，早前與以往的大學講師，即現時其中一位香港中文大學副院長商討時，發覺近年讀人工智能（Artificial Intelligence, AI）和工程（engineering）的人數有回升，都有「爭崩頭」的現象。因為之前有一段時間大家都「衝」去讀市場管理（marketing）和金融投資（finance），沒有人對engineering有興趣。但有趣的是在梁浩輝的年代，engineering是最搶手最難入，反映趨勢是不停變的。

另外，又有不少因政治原因或疫情原因影響，令原先修讀外國常春藤大學的學生回流到港，他們都是一些十分「top」的學生，種種因素一下子令香港突然招攬到很多的人才，而上述兩個現象對香港來說，或會是一個不俗的轉機，所以他對香港的前景都「偏樂觀」。