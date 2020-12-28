回顧與前瞻｜林少陽料2021年股市難複製升勢　關注三大風險因素

2020年投資市場風雨非常，由疫情爆發、美國大選、中國「強監管」等事件，令資本市場上上落落，雖然嚇怕膽，但事後孔明，卻是充滿投資機會的一年，全年美國股市錄得不俗升幅，而香港個別板塊亦屢創新高。

踏入2021年，資本市場又能否延續強勢？以立投資董事總經理林少陽旗下旗金今年表現教人滿意，他接受《香港01》專訪，他認為明年中國自主品牌復興仍然帶來很大的投資機遇，但須注意三大風險因素，尤其明年首季後要額外審慎。

一年過去，發生過大大少少的事件，從中美關係惡化、新冠疫情爆發到全球股災、美國總統大選等。對以立投資董事總經理林少陽而言，今年最令他意外的事件，莫過於新冠肺炎疫情。

美國聯儲局年內印發大量貨幣，令資產負債表由年初的4萬億美元水平，快速升至7萬億美元，使美元有秩序地下跌。（資料圖片）

疫情削美政府公信力

疫情總會過去，但留下的影響毫不短暫。林少陽稱，疫情不僅對經濟造成影響，更將大眾的生活習慣徹底改變，更令國際地緣政治有若干影響。其中，疫情令美國政府公信力受損，加上美國印發大量貨幣，聯儲局資產負債表由年初的4萬億美元水平，快速升至7萬億美元，使美元有秩序地下跌。

美匯由今年年內高位102.98，累計下跌至近期的89.89，跌幅達12.7%。美匯持續下跌，固然對其他資產有莫大影響，同期黃金價格從3月低位1,450.9美元，累升逾四成至今年高位2,089.2美元。比特幣升幅更是誇張，今年3月低見5,000美元以下，但12月已經屢破新高，突破25,000美元，由低位計累積升幅高達3.8倍。

比特幣（Bitcoin）價格屢破新高，出現「拋物線上升」，林少陽認為是基於市場對央行貨幣信心有所動搖。更甚的是，近五至十年才入市的投資者，對傳統避險資產如黃金的興趣不大，反投向比特幣這類新興資產，變相疫情使整體投資生態出現改變。

中國自主品牌復興造就不少投資機遇，其中蔚來今年成為全球其中一隻升幅最強的企業。（圖片來源：蔚來官方網站）

中國自主品牌復興 進口替代無可逆轉

一場史詩級的疫情，令環球資本市場大變，而2020年最具增長動力的投資市場，不能不提中國。林少陽分享未來專注投資中國市場的機遇，是「自主品牌復興」。現今中國的年輕消費者，更願意接受國產品牌消費，而且喜歡「快銷」，產品不需要很長的壽命，因為他們更追求潮流。

他舉例指，年輕人喜歡新能源車，但不一定要買Tesla，可能蔚來、理想、小鵬都喜歡，而幾家做傳統汽車的公司，如吉利（0175）、比亞迪（1211）、長城（2333）等，未來將會出產一些新電動車。只要這些產品讓消費者負擔得起之餘，設計又跟上潮流，消費者並不介意產品質素不及進口品牌，「因為佢哋諗住都係用幾年，以快銷品形式去消費耐用品，可能架車都無諗住揸十年。」雖然理想、小鵬的汽車被形容「咁鬼膠、好假喎」，但林少陽認為這些人並不了解中國本土市場的消費者到底需要什麼產品。他強調，中國的自主品牌掘起會迎來很龐大的投資機會。

除了新能源汽車之外，林少陽提到，體育用品、調味品、醫療儀器等市場，都有機會是自主品牌掘起，進口替代無可逆轉。其中，國內的醫療儀器生產商的市場佔有率很少，個別只有1%至2%甚至更低，當其產品質素貼近國際品牌，其市場佔有率的增加速度會很快。加上一些國際醫療品牌，市值可高達萬億港元，而中國市場的後起之秀市值僅數百億，故此他認為這方面的投資機會仍然很多。

拜登上場後，有可能重新加入TPP圍堵中國。（Reuters）

明年三大風險因素 若美加入TPP對華更辣

還有不夠一周便踏入2021年，雖然恒指全年仍錄得負回報，但不少股票都有不俗的升幅，其中股王騰訊（700）一度破頂高見625元，市值曾逼近6萬億元。不過，林少陽對於明年的展望比較審慎，其中他認為復甦股已經出現不少反彈，而且提出三方面的風險因素。

首先，很多國家開始安排民眾接種疫苗，但這些疫苗會否有副作用，令到部分人不願意接種疫苗，或當出現大規模問題是否有索償等。而且，疫苗的有效性存疑，當病毒變種時，疫苗更有可能失效，變相人類有機會與病毒長期共存，經濟重啟的步伐有阻礙。

另外，中美關係方面，林少陽指出很多人認為拜登上場後，中美關係會有改善，但他並不認同。他點出，特朗普過去與中國單打獨鬥，其實是更加有利中國應付。由於拜登在國際政治舞台的手腕遠比特朗普成熟，而且有不少盟友支持其外交政策，如果未來美國再利用跨太平洋夥伴全面進展協定（TPP）圍堵中國，相比單邊貿易談判更加「辣」。「美國會唔會Re-introduce一啲對中國好不利嘅多邊貿易協議，去孤立中國呢？呢個風險係好多投資者未考慮在內。」

第三，今年推動環球股市向上的科技股，相對股價已經較高，明年要重複今年的表現是比較難，若科技股要是推動大市上升的火車頭，明年的動力可能沒有今年這樣強。林少陽稱，目前已經低至零利率，而出現負利率的機會不大，所以未來低利率的誘因已經減少，同時估值亦已處於高位。他相信明年科技股及增長股的上升動力，主要視乎企業內生的每股盈利增長。假如明年市場仍有錄得正回報，估計亦較今年少。

林少陽並不敢看淡明年首季的資本市場表現。（黃寶瑩攝）

明年首季後 更要審慎

不過，林少陽並不敢看淡明年首季的資本市場表現，當中因為美股仍處於大牛市，更似是牛市之中升得最急的一段，美股的羅素2000指數升幅更強，月內漲幅達18%，個別行業如雲計算、SAAS、新能源車更是錄得高達四至五成升幅，相比之下港股在11月累漲10%可謂「濕濕碎」。

他提到，今個月恒指在26100點曾見反彈，由於美股表現仍然相對強勢，有可能拉動港股全月錄得正回報。但他強調，若明年首季美股繼續走高，有機會帶動港股上升，但首季以後再向上升便有一定困難，尤其首季升幅過於顯著，更要對後市審慎一點。