回顧與前瞻｜醫藥股領風騷　林少陽揀明年黑馬　CRO板塊只選四大

「金錢之王」林少陽一向以價值投資為操盤宗旨，旗下的以立投資中國基金，今年累計升幅超過三成，相信不少投資者希望可以參考其持倉。

意想不到的是，今年林少陽基金持倉中，賺幅最多的公司竟然是一隻未有盈利，甚至是未有收入的股份。

今年科技股表現固然亮麗，不少公司股價升幅以倍數計，其中美團（3690）今年最多升逾2.2倍；比亞迪（1211）更是升幅達4.5倍。至於今年林少陽其中一隻賺幅最多的股票，竟是未有盈利的「B仔股」康希諾（6185）。

康希諾於2019年上市，當時上市價約22元，今年初升至近60元水平，年內一度高見270元以上，最近於170元水平爭持。林少陽直言，可能是出於「好彩」，但當初配置在康希諾未算太多，始終公司是未有收入。

截至今年6月底止上半年，由於康希諾尚未將任何產品商業化，因此並未錄得任何收入；年內經營虧損錄得1.23億元人民幣，按年擴大38.9%。

以立投資董事總經理林少陽認為，康希諾4位聯合創辦人背景實力雄厚，新冠肺炎疫苗有著不俗的潛力。（黃寶瑩攝）

康希諾或成明年「黑馬」 新冠疫苗成關鍵

對於一隻未有盈利的公司，林少陽看好的原因，不但是這家公司近期研發的新冠肺炎疫苗有著不俗的潛力，而且本身公司的4位聯合創辦人背景實力雄厚。除此之外，林少陽認為康希諾在市場推廣方面的工作做得不俗。

唯獨是有一項弱點必須關注，便是控制成本。林少陽解釋指，由於康希諾4位聯合創辦人都是集中研發為主，而生產方面正正是其弱項，但在疫苗生產的行業中，控制成本方面很重要。「喺實驗室做到一支疫苗係天下無敵，但量產成本太貴，最終都唔能夠大規模商業營運。」

雖然面對控制生產成本的問題，但林少陽仍然認為康希諾有機會是今年的「黑馬」。其中，要視乎它的新冠肺炎疫苗何時推出，推出後又多受市場歡迎。另外，康希諾旗下有不少傳統疫苗包括卡介苗，這類型產品的製造方程式與競爭對手不同，加上公司產品種類豐富，有望成為行業黑馬。

林少陽認為，CRO這個細分市場已經出現龍頭股，不外乎藥明生物（2269）、藥明康德（2359）、康龍化成（3759）及泰格醫藥（3347）。（圖片來源：藥明生物官網）

CRO四大龍頭 中小型難超前

假如投資者不太願意「爬冷」，林少陽則推薦「醫藥研發外包企業」（CRO）的板塊，包括藍籌股藥明生物（2269），姊妹公司藥明康德（2359）亦不錯；而第二梯隊可選康龍化成（3759）及泰格醫藥（3347）。

他認為，康龍化成前景相對明朗，除了做化學藥研發外，亦有做生物藥，「買佢一間等於買咗藥明生物同藥明康德，而佢又無分拆做兩間，我覺得個Growth drive可能再強啲」。他認為，CRO這個細分市場已經出現龍頭股，不外乎這四家，其餘較小型的公司已擴展有一定難度。「呢啲生產工藝，累積經驗越嚟越豐富，變咗後起之秀要跑前越嚟越困難」。

林少陽2001年已經有接觸生物製藥公司，當時買入中生製藥（1177），股價幾毫子，至今升幅達數百倍。（黃寶瑩攝）

中生製藥「百倍神話」

事實上，生物醫藥的行業早於二十年前已經在港股出現，而2001年林少陽已經有接觸生物製藥公司。他提到，當時中生製藥（1177）仍在創業板，股價幾毫子，而且後期已經多次拆細，至今已經有數百倍回報。他笑言，中生製藥回報固然不及騰訊，但表現已經不俗。

中生製藥今年股價相對不太波動，高低波幅約八成，上周四收報7.46元，總市值為1,407.1億元。林少陽當初睇好這家公司，是因為其研發能力，雖然公司不少產品是仿製藥，但當中很多都屬於「首仿」，要將新藥物拆開再合成是有一定技術含量。

另外，當年中生製藥亦有個別新藥研發，包括一種眼藥水。林少陽提到，當時時任民政事務局長何志平，是全港數一數二的眼科權威，當年僅為一家創業板公司擔任獨立非執董，「係好大嘅Endorsement」，他在政界、商界都十分受器重。最終，中生製藥這一款眼藥水以數十億元賣予美國著名的眼睛護理產品製造商博士倫，而當年中生製藥的上市市值僅兩三億元。「最後證明咗我哋睇法無錯，又或者係何志平眼光無錯啦！」