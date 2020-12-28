回顧與前瞻｜黑天鵝常態化　林少陽籲投資如耍太極　仲要肯捱價

今年創新高的強勢股比比皆是，獨具慧眼的你，又是否能夠在反覆波動的大市之中，「任憑風浪起，穩坐釣魚船」？

強如基金經理亦未能夠每次都做到「低買高賣」，對於散戶而言更可能是「天方夜譚」。以立投資董事總經理林少陽分享到他的投資心法，強調無論市場節奏有多快，都要「以慢打快」，慢慢部署。

恒指至今仍錄得負回報，而以立投資中國基金今年累計升幅超過三成。﹙資料圖片﹚

2020年不少投資者都能獲得豐碩的回報，以立投資中國基金今年累計升幅超過三成。不過以立投資董事總經理林少陽未有滿足於此。他坦言，現時沒有投放任何感情在投資決定上，只不過是工作的份內事。他更警告明年有三大風險，首季過後要額外審慎，投資者要密切注意。

今年11月港股迎來近年升幅最大的其中一個月份，能夠與2015年4月及2018年1月「叮噹馬頭」。而12月繼續於高位橫行，欠缺上行突破力量。林少陽並不敢看淡明年首季的資本市場表現，當中因為美股仍處於大牛市，更似是牛市之中升得最急的一段，美股的羅素2000指數升幅更強，月內漲幅達18%，個別行業如雲計算、SAAS、新能源車更是錄得高達4至5成升幅，相比之下港股在11月累漲10%可謂「濕濕碎」。

他提到，今個月恒指在26100點曾見反彈，由於美股表現仍然相對強勢，有可能拉動港股全月錄得正回報。但他強調，若明年首季美股繼續走高，有機會帶動港股上升，但首季以後再向上升便有一定困難，尤其首季升幅過於顯著，更要對後市審慎一點。

林少陽直言，近月醫護板塊的價格相對「難捱」，但他們仍願意去「捱價」。（黃寶瑩攝）

「我哋都好願意去捱價」 短線價格波動只是市場噪音

他更點出，當市場反映其估值方式是對的，的確會感到滿足，但亦不應自滿，因為如果市場過早反映出你的想法時，「你要更加努力，因為你發覺過去一年所花費嘅功夫，已經喺資產負債表上反映咗，就要搵一啲新嘅、更加好嘅Idea，可以保持過去嘅成績」。

林少陽成立以立投資超過十年，他表示目前的操作方式與之前最不同的是，現在比過去二十多年來，看得更加長遠，認為企業的商業模式更加重要。他形容，如果公司的「天花板」很遠的話，基金多數會「無視」短線的價格波幅，例如近月醫護板塊的價格相對「難捱」，「我哋都好願意去捱價」，只要長線生意基礎穩固的話，他認為短線的價格波動只是市場噪音。

作為成功的基金經理，除了不會輕易感到自滿，更要經常檢討自己的操作。林少陽提到，基金原本的計劃是加大周期股的配置，但由於11月份相關股份已經升得很急，而旗下基金亦不及買入，便檢討當初何不更加決斷買入。但事實上，他們始終認為很多周期股長遠價值都是一般，信心不太大，故此當初比較審慎亦是可理解。錯過了周期股的反彈，林少陽更加把握12月初回調的時刻，在低位加碼買入科網股及醫藥股，當中他們認為市場在醫藥股集採方面的反應過大，股價跌至可吸納的水平。

林少陽的投資理念便如耍太極，要「以慢打快」，市場節奏多快也好，亦不介意慢慢部署。（黃寶瑩攝）

只有商業模式有根本性問題 才要以快打慢

回顧過去的投資操作，經歷過無數次買賣，到頭來林少陽發現一旦尋找到優質的投資機會，要有膽量「坐」，而「坐」其實才是賺得最多錢的方式。他指出，不論是技術分析還是價值分析，「Sitting先係你賺錢嘅來源，而唔係Trading」，不斷買入賣出的話，一來有經紀佣金成本，二來香港有高昂的印花稅，是沒有必要的。

再者，市場變化迅速，林少陽直言，短線的消息變化遠超大家能力掌握之內，當無法掌握全部資訊，要承受短線的波動風險，假如隨波遂流、跟紅頂白，變相由市場牽著你走。林少陽的投資理念便如耍太極，要「以慢打快」，市場節奏多快也好，亦不介意慢慢部署，除非公司的商業模式出現根本性問題，便要「以快打慢」，要果斷作出判定，但強調並非是短線股價波動，而可能是預視企業在兩三年後生意無法持續，便要趁早作部署。