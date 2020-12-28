反壟斷｜中原博立簡志健：轉戰中小型科網　拼多多受惠「九不得」

內地掀起反壟斷風暴，互聯網巨頭阿里巴巴（9988）成為頭號監管對象，被視為新賽道的社區團購亦面臨「九不得」新規。中原資產管理投資總監簡志健認為，當局行動旨在令行業更健康發展，仍繼續中長線投資新經濟等增長股，惟不排除把大型科網股的比重降低，對於針對社區團購的「九不得」新規，料反有利拼多多（美：PDD）在競爭中跑出。

連串反壟斷監管行動

中國科網企業迎來反壟斷、強監管的時代。中央經濟工作會議在12月中旬召開，首次提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，市場監督局隨即行動，對未依規定申報併購行為的3間企業，包括阿里巴巴、騰訊（0700）旗下閱文集團，順豐旗下深圳市豐巢網絡各罰款50萬元人民幣。

12月下旬，相關部門又召開社區團購的秩序行政指導會，阿里巴巴、拼多多、騰訊、京東（9618）、美團（3690）及滴滴6間互聯網平台參加，並被要求遵守新規「九不得」，例如不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權；不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭等等。

阿里巴巴遭遇的打擊沒完沒了，繼上周四披露被市監總局循反壟斷法立案調查後，人民銀行昨天公布，與中證監等4部門約談螞蟻集團，提出5項重點整改要求，更狠評螞蟻公司治理機制不健全，法律意識薄弱。受累消息，阿里港股股價兩個交易日大跌近16%，市值蒸發逾8,500億港元。

螞蟻集團二次約談結束，不同上市前夕的首次，中國金融監管部門這次披露了螞蟻集團存在的問題等細節。（資料圖片）

簡志健：龍頭科企發展 或受局限

對於「九不得」新規等一連串反壟斷行動，簡志健表示，情況類似2018年內地管理遊戲版號，目的是網遊和手遊行業健康發展，「大公司有時做過龍，如果不管，對整個互聯網發展未必是好事」。

他說，市場原預期社區團購是一個觸目的新發展方向，但如今「一開始就一棍打落黎」，或令這些公司的發展減慢，或發展空間被限制，影響短期估值。但他強調，中長線這些公司仍是投資首選，只是不排除降低比重，將資金轉移至中小型新經濟股，如貝殼（美：BEKE）及拼多多。

反壟斷下，中原資產管理投資總監簡志健認為，大型科網公司估值料短期受影響。（區嘉俊攝）

拼多多專注農產品 配合國策

拼多多旗下「多多買菜」是社區團購一個主要的市場參與者，簡志健說，近月多間企業紛紛「插旗」社區團購，不惜減價招募團長，策略進取，惟拼多多不似如阿里、美團進取地在各個範疇都落腳，主要做電商業務，以及其過往經營農產品的經驗，都有助其在監管新規下走出。

他續指：「為何中央會放任美團外賣？因為大陸送外賣的人很多，收入不錯，能為特別是中低階段人士創造很多就業機會，是中央樂見。社區團購最大問題是菜販、街市、商家生意減少，且有公司『做爛市』，定價甚至低於供應商，令商家蒙受損失，故中央出手快亦很正常。由於拼多多是做農產品起家，幫助農民賣更多好產品給消費者，例如冷門農產品以往因小量生產，沒有物流或電商公司把產品賣給大城市或有興趣消費者，拼多多便擔任了中間人角色，老闆及高管甚至親身與農民傾談，故中央搞農民經濟，諮詢時亦獨找拼多多。因多多買菜能幫助農民或個體戶，配合國策，如果反壟斷令行業發展更健康，減少低價競爭，大公司無肉食退出，反利好拼多多等中小型公司。」

瑞銀近日發表報告則指，近期監管要求已超乎市場預期，現階段對阿里的打擊較大，當阿里不敢進取搶客時，將利好京東及拼多多的利潤率。拼多多美股上周四假期前急升8.9%，反觀阿里同日急跌13.3%。

拼多多做農產品「起家」。（拼多多網站截圖）

看好東南亞新經濟領導者

把資金轉戰中小型科網公司，除拼多多之外，中原博立還看好貝殼，美國電子支付公司Square（美：SQ）及東南亞新經濟領導者Sea Limited（美：SEA）等中型科企。

簡志健解釋，看好這些公司都有很大的發展空間，其中，如Sea Limited旗下電商平台Shopee在東南亞多個國家佔據領導地位，並開始進軍南美市場，加上Garena的遊戲業務支持，及Sea Money的金融業務12月在新加坡取得數碼銀行牌照等，三個業務的發展空間都相當巨大。

展望2021年，簡志健說，明年會繼續中長線投資新經濟等增長股，第4季舊經濟股反彈，主因新經濟股累積升幅太多，及「價殘」令估值修復，但估值修復過後，升勢料不會持續，因資金不會把無特別前景的公司買上，故這些公司只會在估值區間中浮沉。他補充，環球量寬和低息環境，令資金氾濫，環境有利增長股，好的公司估值提升是明正言順和合理的。