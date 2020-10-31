專訪｜投資不需複雜　中原博立紅猴、Larry：買好股票，一路揸！

增長股波動率極高，大升大跌，把持不住的投資者往往會提早放出股票，錯過長期升勢。中原資產管理投資總監簡志健（Michael）說，其管理的投資組合「唔會做短線」，他指股價升跌只是一種噪音（Noise），並強調一間公司無可能永遠都上升，過程總有跌盪，「投資好簡單，其實唔需要複雜，真係好嘅股票，一路揸住佢，直到佢唔好為止。」

簡志健說，無論幾好的公司，包括上市累升數百倍的騰訊（0700）或亞馬遜（美：AMZN），亦無可能永遠上升，「中間回調兩、三成係等閒事，就算唔係股災或者金融危機，都會無端端跌兩成。投資係好簡單，買好嘅股票，揸住佢。過程之中要不斷對公司有信念，信念源於對公司嘅認識，認同佢增長，而唔係買完揸住就算。」

他續指，騰訊和亞馬遜過往股價亦很大波動，中間非常多噪音，「如何渡過？視乎對公司嘅認識，有咩股價郁動，業績和新聞了解一下，會否影響揸住公司嘅基本面，增長係味無變到想像中咁高，競爭優勢無想像中犀利，失去咗（優勢）先會沽，否則股價波動，基本上我哋唔會理。」

中原資產管理投資總監簡志健（Michael）說，投資很簡單，只需一直持有好的股票。（區嘉俊攝）

固守能力圈 不作技術分析

除了不做短線操作，兩人亦不作技術分析。中原資產管理投資總監洪龍荃（Larry）指，沒有花時間研究技術分析，「要澄清唔係覺得呢套嘢唔Work，而係我哋唔熟悉，呢個亦係巴菲特所講嘅能力圈。投資世界同功夫一樣，每個人都有自己一套，我哋能力係長期觀察公司發展。」

他又透露其每日工作流程，每天早上6點幾起身（簡志健更早），開始看市場新聞，8點左右回到公司，會召開早會，與同事匯報各自追蹤公司的公告和事件，9點半港股開市，簡單睇盤後，便會開始每日的研究工作。他說，即使回到家裡，都會不斷研究和閱讀，「成日俾老婆鬧太專注，每日花嘅時間多到唔知點形容」。

中原資產管理投資總監洪龍荃（Larry）指，二人不做短線操作，也不做技術分析，固守長線觀察公司的能力圈。（區嘉俊攝）

懶理短期逆轉 豐富投資想法

然而，增長股大上大落，眼見原本賺取50%的回報，眨眼間只賺得20%，甚至倒蝕，投資情緒應該如何處理？洪龍荃說，「中原博立」的使命宣言是「將投資者和優質股票連繫在一起」，當股價出現波幅時，便會提醒自己該初衷，「唔係唔使理，而係唔好比Daily（每日）股價影響對公司的中長期判斷，有時市場逆轉，刻意唔睇股價，花時間繼續睇多啲書，豐富自己嘅想法，尋找新機會。」

美國大選走向成為近期股市的焦點所在，但兩人貫徹懶理噪音的投資態度。簡志健明言，從未因大選而改變任何投資策略，「大選可能中間有波沒動性，如果睇幾個星期，企埋一邊唔參與係最好，但如果以年計去睇一件事，呢一兩星期係味真係影響投資市場？我覺得未必係。」

他重申，投資增長股的過程，最艱難就是不斷看不同資訊，「但係中間其實無咩做，唔需要買買賣賣，睇圖，宏觀都唔係咁緊要。如果搵到好嘅管理層，任何難關都會渡過，美國大選可能帶來短期震動，但管理層都會識走位，令公司繼續成功。」