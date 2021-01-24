拜登上任｜美元走勢拆局　專家︰扭轉頹勢取決救市與加稅效果

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-24 13:58

美國政府步入民主黨拜登（Joe Biden）時代，市場關注當局推出甚麼財政及貨幣政策，挽救受疫情衝擊的經濟。

聯邦儲備局前主席耶倫（Janet Yellen），獲拜登提名為財政部長，她近日率先「放風」，表明國會應盡快通過1.9萬億美元的救助計劃，推出大規模經濟刺激措施，以防美國墮入更長期衰退。耶倫亦提到，不會尋求弱美元以獲取競爭優勢，美元和其他貨幣的價值應由市場確定，反對其他國家政府人為操縱貨幣價值以嘗試獲取貿易優勢。

美元指數去年失守90大關

美元指數去年貶值約7%，且一度失守90大關，目前在90水平浮沉，投資者關注拜登政府對美元強弱的取態。

美元指數去年貶值約7%，且一度失守90大關。（Reuters）

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，耶倫有關美元的言論一出，市場起初猜測她是否希望「強美元」，但後來見耶倫補充說，反對其他國家操縱匯率致產生不公平競爭，市場因而改為覺得當局取態是，既毋須弱美元，但亦不想其他貨幣如此弱勢，美元指數在耶倫講話後，走勢（最終）重新向弱。」

話雖如此，在無限QE下，美聯儲資產負債表規模已達到7.33萬億美元，加之美財政赤字突破3萬億美元，倘拜登政府的1.9萬億美元的救助方案獲通過，美元豈非再受壓？盧楚仁就相信，美元後市走勢，仍須觀察拜登政府大花公帑振興經濟的同時，會否大幅加稅以改善財赤，如果兩者同步進行，便有機會令美元回升，否則美元還會持續疲弱，「若政府推1.9萬億美元救助措施，卻不加稅，美元肯定有排跌」。

盧楚仁認為，救助措施和大幅加稅倘同步進行，便有機會令美元回升。（鄭子峰攝／資料圖片）

十年國債息率可望1.9厘

幸好在耶倫講話之中，提到終需提高對富人及企業的徵稅。盧楚仁估計，加稅幅度力度會是進取，倘實現大幅加稅，會利好美元走勢，但下一波就要觀察政府如何使錢，如果經濟出現強勁反彈，速度比其他主要工業國快，市場便衍生下一浪炒美元的概念——經濟復蘇強勁、財赤減少致聯儲局有機會提早退市，「屆時美元就確認轉勢，美元反彈力度就不容忽視。」

他續指，技術層面上，美元指數91.746會是關鍵水平，上破此水平則某程度顯示背後有很多利好消息正在發酵，推動美匯轉勢。下一個關鍵大位是看中期能否到達94.742，美國救市加稅進程倘順利，今年上半年或者年中有機會挑戰此水平。「若能再破此位，走勢會真的很靚！」

另一值得留意的是，美國10年期國債收益率近月走強，本月上破1厘水平，截至本月22日下午，見1.103厘。盧楚仁對債息升勢十分樂觀，最主要是市場預期美國會大規模發債，債券供應增多，債價自會受壓，而債息相應上升，而且拜登及耶倫的救助政策倘到位，經濟持續復蘇，股市持續受惠，料會有更多資金離開債券，而轉投股市等其他資產市場，因而令債價持續下跌。他保守估計10年期國債收益率會逼近1.5厘，「更樂觀的話甚至年底有機會到1.9厘」。

美國10年期國債收益率近月走強，本月上破1厘水平。（Reuters）

美聯儲年內退市機會微

盧楚仁表示，耶倫倘出招夠狠而且到位，既救市亦加稅之下，美國經濟見持續復蘇，聯儲局一方就會有空間、條件伺機減債，這才會令資產負債表縮減規模，「我對耶倫十分有信心，她的能力超班，她帶領下，我相信美國經濟今年有機會反彈」，倘經濟反彈成真，相信市場最快第二季會炒復蘇之下聯儲局何時退市。「投資者或交易員會產生美國經濟復蘇得很強勁，聯儲局不用印錢又或者不用印那麼多錢的想法，一旦出現，市場便會衍生退市概念炒作。」

然而，鮑威爾的聯儲局主席任期明年2月屆滿。盧楚仁認為，聯儲局退市與否亦要看鮑威爾能否成功連任。「若他不能連任，可能因他任內表現不足，美國經濟不好，而拜登政府可能另覓新人取代。若能連任，相信會是因為美國經濟非常強勁反彈，拜登很滿意鮑威爾的表現，而讓他連任，倘連任成事，則有機會退市。」