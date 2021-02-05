北水撐起港股？　行健容嘉亮授配置策略︰資金流向非我們可決定

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-05 07:45

北水今年以來淨流入3,000億元，帶動港股發力狂奔，恒指一度突破三萬點大關。對於北水會否繼續流入港股，行健資產管理助理投資董事容嘉亮指，內地可配置港股的基金數量較以前增加，但難以判斷北水流向，「唔會知（北水）幾時買，幾時收水，可能調頭賣呢？資金流向不是我們可以決定，我們是用基本面判斷公司業務和股票價值，不是根據資金流向左右我們的決定。」

問到港股估值水平如何，他說：「一定不是便宜，但為何內地資金想配置多些港股？橫向比較，A股估值水平仍比港股貴很多，再看資產質量，很多香港上市的國內公司，其實是最優質的資產。」

圖下顯示，即使曾衝破3萬點大關，恒生指數（白線）自疫情以來的反彈幅度，仍然低於標準普爾500指數（綠線）及上證指數（紫線）。

資料來源：彭博

2021年配置策略

行健資產管理旗下的宏揚中國基金，去年全年回報高達49.02%。截至去年10月底，五大持股依次是安踏體育（2020）－9.67%、騰訊（0700）－7.81%、矽力杰－7.38%、申洲國際（2313）－7.26%、敏實集團（0425）－6.36%，基金組合的股票資產佔比達91.24%，僅持有1.86%的現金。

問到2021年的配置策略，容嘉亮說，基金的投資模式是「由下而上（bottom up）」，不會有股債、現金比例的預設想法，「不會根據比例，倒逼調整股票倉位，是根據機會配置，那裡風險低回報高，就配置多一些」。

市場部分泡沫化

股市的某些角落似乎正顯現泡沫跡象，例如美股散戶激增，甚至協調拉高GameStop（美：GME）股價，逼走做空的對沖基金，令該股近日由數十美元一度高見483美元，走勢完全與基本面脫節。

容嘉亮指，市場的確部分存在泡沫，「但是否要判斷泡沫要爆了？泡沫全面化了？不是我的職責，承認有部分泡沫，並不一代表要做些甚麼。」市場參與者多，他強調不是每件事可以判斷和控制，亦不可能精準預測跌市，「如果跌兩日跌完，假設好保守做了應對，但之後升返又點呢？」

他說，假如出現去年如疫情般的突發事，令不確定性大大增加，基金作為替人管錢的團隊，當然會由客戶利益出發，作出反應，「但現在市場升了，又是否全面泡沫化？好像不是。」