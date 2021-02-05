電商、社區團購、SaaS、太陽能投資格局分析｜行健資管容嘉亮訪談

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-05 07:30

2021年開局，恒生指數一舉升穿3萬點大關，其後連日急吐，整個1月份累計仍升1052點。市場青睞的強勢板塊大幅回落，新經濟和太陽能板塊的前景如何？在美國和香港從事股票研究工作有超過15年經驗，主要研究資訊科技領域的行健資產管理助理投資董事容嘉亮接受《香港01》專訪，分析四個領域的投資格局。

中國電商市場競爭激烈，傳統巨子面對不少新競爭。﹙資料圖片﹚

領域一、電商行業

中國電商市場競爭激烈，除了阿里巴巴（9988）和京東（9618）為首的傳統電商，近年亦興起拼多多（美：PDD）的社交電商玩法，抖音和快手（1024）搶著做的直播電商，以至騰訊（0700）也企圖用微信小程序、視頻號進軍電商領域。容嘉亮指，傳統電商的壓力較大，因流量是互聯網企業的核心，新興電商的出現，明顯引走了部分人流，「有些人懶，不過去（傳統電商平台），在這裡交易就算了」。

他說，一些新的電商參與者提供小遊戲、短視頻等娛樂，「人留得耐，自然多一些機會轉化為生意。如果傳統電商平台，用戶只來幾分鐘，找到東西就買，找不到就走，因時間短，成功轉化的機會率便少。」

對於那類型電商會跑出，他指，看好掌握流量和用戶注意的電商平台，「一切都是看成長，原本屬於傳統電商的增長空間，被人分了一塊走，增長就慢一些，投資當然是買贏家。」

社區團購成互聯網巨企的另一戰場，戰火初燃。﹙資料圖片﹚

領域二、社區團購

社區團購是互聯網巨企的另一戰場，美團（3690）、拼多多、滴滴和興盛優選等紛紛介入，惟戰火才剛開始，中國監管當局即推出「九不得」新規，對社區團購商品價格、市場壟斷、限制競爭、大數據「殺熟」等九方面作限制，令市場擔憂社區團購的發展步伐會減慢。

容嘉亮表示，傳統電商的運送成本高，一、二線城市消費者或能負擔，沒那麼富裕的低線城市消費者則享受不到服務，社區團購的優勢是採取預售、次日達和自提的模式，累積社區訂單後，一次過運送上百單，大大減省每單運送成本，令以往未被電商服務覆蓋的消費群受益。

他認為，站在國家監管層面，相比強逼商家在電商平台「二選一」，社區團購並不損害消費者利益，反可幫助民眾提升生活質素，只要發展時不要「做得太狼」，影響如便利店、菜攤倒閉，致大量人失業，理應沒有問題。

至於社區團購模式能否盈利，他指，不同平台有不同算盤，例如，現時生鮮品類佔社區團購近半生意，由於交易頻次高，可引流消費者更多到平台，增加平台上其他服務或商品交叉銷售的機會。他說，社區團購才剛發展不足一年，未來格局如何、能否盈利，連管理層也不會清楚，唯一肯定是消費者有需求，在滿足需求後，再探討盈利方式。

領域三、SaaS軟件服務

SaaS向來是市場青睞的板塊，港股代表有電商SaaS服務商微盟（2013）和中國有贊（8083）、內房SaaS龍頭明源雲（0909）等等、雲ERP業務的金蝶國際（0268）等等，但容嘉亮則不看好中國SaaS市場的發展。

他說，中國SaaS市場與美國業態不同，從宏觀層面，中國每年GDP增長即使放慢，整體增速仍比海外要快，不需SaaS公司提升企業效率，「市場變化這麼快，說甚麼效率？不似海外公司要通過提升效率，增加盈利」。

此外，他認為中國較大的民企在近10至20年冒起，本身懂得科技，沒有空間予SaaS公司發揮，不似美國成熟企業如沃爾瑪（Walmart）在60年代創立，欠缺科技能力。至於剩下的國企，他認為需求亦不高，「民企要賺錢，但國企對效率的訴求沒這麼強，所以由上而下（Top down）看整個行業，空間不是十分大」，這亦解釋了，為何中國SaaS公司比美國的規模細，增長仍慢於美國公司。

容嘉亮表示，全球太陽能產能絕大部分是由中國控制。（資料圖片）

領域四、太陽能

中央去年提出要在2060年前實現「碳中和」，新能源板塊隨即成為市場的熱門主題，容嘉亮說，對綠色能源的長期展望趨好，因除中國之外，綠色能源政策亦會是拜登新政府推動經濟的重要手段。

他說，綠色能源主要分為水電、風電、核電、太陽能，而只有太陽能的長期成本曲線（每生產一度電成本）在逐年下降，而其他新能源均沒有此特性，積小成多下，不需10至20年，太陽能或成為全世界發電成本最便宜的能源，這解釋了市場為何尤其青睞太陽能，而太陽能的產能絕大部分是由中國控制。

港股與太陽能相關的股票，光伏玻璃是熱門之一，例如信義光能（0968）和福萊特玻璃（6865），惟兩者市盈率均已超過50倍。容嘉亮指，50倍市盈率只是上年估值，惟這些公司的產能將會倍升，再往前看，後年再增加產能，用該數字才計算到估值，「它升是升未來，不是升今天」。他指，長線是看好太陽能板塊，「但會否有一年出現產能過盛，令股價跌三至四成？有這樣的可能性。」