專訪｜劉央揚言重倉港股　恒指今年見35000點︰北水集結號已吹起

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-16 07:00

2021年開局，恒生指數氣勢如虹，一舉突破3萬點大關，今日初五﹙16日﹚港股牛年開市，又是「搏殺」時刻。中國「女股神」、西澤投資管理主席兼首席投資官劉央接受《香港01》專訪，料年內北水湧港或逾5,000億元，直言今年是投資港股的絕佳時機，她形容是「風景這邊獨好」，更把恒指年內目標價調高至35000點。這位「女股神」2016年暫別港股舞台時曾感嘆港股賺不到錢，如今再度看好，原因為何？

劉央去年給予恒指2021年目標價3萬點，今年1月份已達標，她受訪時，更新恒指目標價至35000點，表明會「非常重倉」香港股市，主要有三大原因，一是中國國力增強，國家政策對香港認可和扶持；二是香港股市是「價值窪地」，有很多脫穎而出的新經濟、新名字公司；三是香港已成為國際資金避風港，除美元資產以外，大量資金追逐人民幣以外的多樣化資產配置，港股成為選擇之一。

恒指1月份一舉衝破3萬點，劉央更把目標點數上調。﹙資料圖片﹚

恒指1月份一舉衝破3萬點，她指，銀保監會主席郭樹清於1月18日在亞洲金融論壇上的言論，明確對香港金融市場的支持，「訊息特別明顯」。恒指翌日成交即創逾3,000億元新高，之後更用5個交易日便殺上3萬點，她形容「集結號已被郭主席吹起」。

「香港作為全球最大的離岸人民幣市場，可以開辦更多種類、更大規模的人民幣金融業務，吸引全球各地客戶，接納更大數額的人民幣資金。依託其離岸金融中心地位,更好地參與國家更高水平的全面雙向開放，穩步推進人民幣國際化。優化滬港通、深港通、債券通等安排，在合作共贏中促進兩地金融做大做強。」 ——銀保監會主席郭樹清第十四屆亞洲金融論壇（2021.01.18）

中國國力增強 重倉香港股市

對於為何重倉香港股市，劉央說，美國股市過去大幅向上，是由強美元政策和國力增強造成，如今人民幣向上，中國國力在疫情後與其他國家距離拉開，「無論是GDP增長，內在生產力，雙循環政策和戰略指導下，中國內需的發展，都得到非常大的爆發。從深度、寬度和廣度來看，中國經濟都是世界觸目」，而香港作為離岸人民幣中心和國際金融中心的地位會更充分發揮。

過去一段時間，外界對香港作為國際金融中心的角色抱有懷疑，但劉央認為，香港資本市場歷史比中國更悠久，金融中心的地位很難被撼動，「只不過是內在問題，造成沒有充分發揮出本身的光彩，很多好的東西被遮蓋，2021年要把香港遮住的一面掀開」，她又憤言「很多人不理解，心態不對，香港人自己未弄清楚自己想要甚麼。都背靠祖國大灣區發展，人家變得愈來愈富有，你變得愈來愈窮，是誰的原因造成？」

劉央說，如今人民幣向上，中國國力在疫情後與其他國家距離拉開，內需發展都得到非常大的爆發。（資料圖片／通訊社）

北水南下料衝5000億 港股「風景獨好」

北水今年至今累計淨流入港股已逾3,400億元，已是去年的一半，劉央預計，今年北水淨流入很可能衝破5,000億元，「北水南下其實一直都有，比如每年500億至800億，只不過現在是以前平均值的十倍，關鍵是港股被壓抑太久，和國家強而有力的支持和政策，降低了很多投資香港的門檻，暢通了很多渠道」，又直指「今年（北水）有可能衝5,000億元，很快就衝，所以市場有不升的道理嗎？」

她盛讚港交所（0388）政策上的進步，但本地人亦未有意識，如滬深港通、科創板納入滬深港通、有關生物科技公司的《上市規則》第18A章、允許同股不同權企業在港上市等一系列改革，「香港市場本來有自己創新，只是香港本地人都不知道，不識廬山真面目，所以我評價香港2021年是『風景這邊獨好』！」

疫情爆發至今一年，股市卻屢創新高。劉央解釋指，互聯網空前顛覆，股市發展一點都不奇怪，並提醒各國大量印銀紙，料現金會貶值，通賬非常厲害。

「現在一定要做投資」

對於疫情爆發至今一年，股市卻屢創新高，劉央解釋這現象，指互聯網空前顛覆，股市發展一點都不奇怪，並提醒各國大量印銀紙，料現金會貶值，通賬非常厲害，現在一定要做投資，「你不投股票，可以投基金，股票買一兩隻，基金買一兩支，做資產分佈，有專業人士幫你打理，有甚麼不好？遲一下負利率，錢放銀行反要倒貼，不是很可笑嗎？」

她又指，投資是視乎投資人對未來的判斷能力，從而決定該人對市場抱甚麼態度，「如果你認為騰訊會1,000元，恒指會35000點，為甚麼今天不投資？所以要有理念，稍微波動一下，美股也波動了好多次才有今天的不斷新高，Tesla不也有很多質疑和賣空嗎？」