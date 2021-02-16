專訪｜女股神劉央親授止賺兩大原則　重申價值投資壽終正寢

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-16 07:30

散戶特性是蝕錢就長線投資，些微利潤卻忍不住放出，不過，盲目長坐也非良策，「女股神」西澤投資管理主席兼首度投資官劉央說，誰都會買股，而基金經理是否出色的區別，是「會不會賣」，直言自己也仍在學習，但總括而言止賺（Take profit）有兩種情況。

一是行業大風向改變，例如新能源、電動車、生物科技可能未來10年都會發展，但曾經是主賽道的房地產，出現大政策改動，她便會非常堅定轉型，改為增加其他行業的配置。二是行業未現變化，但同一行業發現有更好標的，比起上來更年輕、更有活力、增長更快，就會轉投資該股。

談及止賺的藝術，劉央認為其中一個指標是行業大風向是否已改變。﹙資料圖片﹚

價值投資壽終正寢

劉央在金融行業從業30年，2001年初到香港時接受《南華日報》採訪，已被冠以「女巴菲特」稱號，亦曾是世界首富比爾·蓋茨基金在中國投資的操盤人。她過往一直實踐巴菲特的價值投資理論，但經過2015年人民幣匯改後，卻認為價值投資已經壽終正寢，趨勢投資方興未艾，要做周期的朋友。

劉央說：「我不是不相信（長期主義），只是互聯網顛覆了時代，趨勢引領未來，做投資一定要部署有長有短。互聯網企業特點就是快，所以現在給自己每一年要檢討一次。」。

劉央提出以「貫通法」的概念找投資機會。﹙羅君豪攝﹚

中國經濟轉向 尋周期性機遇

現在奉行趨勢投資的劉央，提出了「貫通法」的概念，意思是先自上而下判斷國家政策，經濟狀態和實力，找出周期性機會的板塊和行業，然後自下而上找出優秀公司，「中國到現在還是政策市，美國也從自由經濟改成政策市，完全是FeD（聯儲局）做莊家，自己印錢，又進市場買，所以一定要找政策扶持的行業。」

劉央續指，例如光伏、新能源、新材料、新基建、生物科技、5G、數字革命、金融科技等都是中國經濟轉型的重要方向。她又說，世界上沒有一個國家，像中國具備完整、高端的製造業和產能，中國出口在疫情期間旺盛，「大家在印鈔，只有中國在生產。我們是真正的生產力。這個是大趨勢，你要看出來。」