滙豐業績｜財金界人士點評　曾淵滄﹕派息符預期　無意減持

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-02-23 21:17

香港人「長情愛股」滙豐控股（0005）今日公布業績，宣布重新派發股息，每股普通股為現金0.15美元，約為1.16港元，雖比不上以往0.5美元的高息。得悉有息派，股價曾上回約50元，但其後升幅縮減，反映市場人士對該行業績表現有保留，《香港01》籍此訪問三位長情玩家，當中金融服務界立法會議員張華峰對滙豐重返亞洲抱較樂觀心態，並表示或會增持。

張華峰表示有意再入手更多滙控，「會繼續持有甚至喺適當價位會再買。」（鄧倩螢攝）

張華峰：滙豐會受惠重復亞洲策劃 將有意增持控股

金融服務界立法會議員張華峰曾表示自己都持有少少滙豐股份，已是很久以前一直留落。他指出如他一樣的小投資者，多數買滙豐的人士都會是長期持有，因派息尚算穩定，一年派四次，對退休人士或退休基金是十分吸引的，會積極買是尋常事。今次重新派息是有一定鼓勵作用，認為午後的股價回落反映大家對業績倒退約30%感不滿意。

被問到對於是次派息滿意與否，他坦言自己由有派息到無派息那一段時間是十分失望，所以現時有息派有「1蚊」都算可以接受。

至於滙豐前景，他認為是樂觀的，它選擇將主要業務搬回亞洲，是一年非常好和明智的事，因為內地經濟就後疫情年代復甦最快。歐美仍受疫情問題影響，工廠未能正式開工，相反內地接訂單已「接到接唔切」，將來引領著世界經濟的「火車頭」將會是亞洲地區，長線看股價將反映它搬回的選擇，預計會長期向好。

有見及此，張華峰都表示有意再入手更多滙控，「會繼續持有甚至喺適當價位會再買。」他認為滙豐作為國際大行，它廣闊的生意層面易受惠於全球經濟復甦，加上未來重回亞洲策劃得易。

蔡陳葆心坦言現時滙豐情況不會大起大落。（資料圖片）

蔡陳葆心：無奈長揸怕浪費 當「借錢畀人收返啲息算」

另一方面，經歷一整年的經濟低潮，再加上滙豐近年的「唔爭氣」的情況，長情股東、人稱「股壇教母」的香港證券商協會永遠名譽會長蔡陳葆心（蔡太）表示無奈看淡。

「滙豐呢個價真係好鬼死低囉」，早在七十年代初「四會鼎立」時購入滙豐股票的蔡太，坦言現時滙豐情況不會大起大落，但如她般「長期揸手」的股民會覺得「賣咗佢又好似嘥咗佢」，所以她都只能「由得佢先」，見到今日有息派，就當「借錢畀人收返啲息算」，已經沒有什麼大期待，加上蔡太亦指自己年紀大，就沒太大動力去處理或者換馬。

仍有滙控實物股票存放在家中，保守估計可達七八萬股的她感嘆，現在的滙豐已不如往日，憤言表示「呢家揸fit嘅人又唔叻」，有能力的人亦已全部離開，所以亦笑言如果見到今日的滙豐就不會增持或重買，而市場方面又有不少新股可選，「有咁多畀你玩唔玩去玩滙豐？」

資深投資者曾淵滄﹙右三﹚認為今年不再保證有約0.51美元股息，強調要「睇餸食飯」視乎市場情況而定，令到股民不滿。﹙資料圖片﹚

曾淵滄：無0.51美元股息派 要「睇餸食飯」令股民不滿

另一長情「鐵粉」、持滙控約30年的資深投資者曾淵滄表示今次派息算是符合市場預期，因為早前市場預測都是落在0.1至0.15美元左右，他認為是次派息不是重點，而是未來，因為滙豐持續多年每年派約0.51美元，大約4元港元，算是高息，它就是用高息吸引持股，但未來今年可否重派到0.51美元的高位，仍是未知之數，而今日的預測是落在0.4至0.55美元左右，所以亦或會派高過0.51美元。

對於午後股價回落，他認為或因今年不再保證有約0.51美元，強調要「睇餸食飯」視乎市場情況而定，令到股民不滿。

被問到會否再增持或「放返啲」時，他表示無興趣「放返啲」，因為這批「陳年舊貨」的股票在30年前購入時成本超低，近乎「零」成本。對於他來說，滙豐為他帶來帳面利潤有近十倍，於2016年時亦曾增持，目的是為當時的高息因素，但因當年有人炒起滙豐，減低了息口後，與自己目的相反，所以已經放走增持部分，至於會否增持，就要看派息的情況。