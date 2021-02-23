滙豐恢復派息　股價衝高後散水　溫傑︰收息唔使揀佢！

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-23 20:13

滙豐控股（0005）今日（23日）公布去年全年業績，雖然稅後少賺30%，惟恢復派息，午後股價一度急升逾半成，可惜氣勢未能持續，高開低走收市僅升0.4%。

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔認為，在疫情受控及政治風險減低之下，滙控壞賬大增的情況未必會出現，惟銀行最精采日子已過去。而光大新鴻基財富管理策略師溫傑更直言，現價已反映了滙控業務轉好的因素，未來出現大升機會不大，故不建議散戶追入。

滙控公布截至2020年底止全年業績，列賬基準除稅後利潤為61億美元，下跌30%，而股東應佔利潤則為38.98億美元，按年跌34.7%。

滙控2020年底止全年業績，列賬基準除稅後利潤為61億美元，下跌30%，（資料圖片）

中國經濟復甦 壊賬風險低

期內，亞洲業務除稅前利潤為128.32億元﹙約1,000.89億港元﹚，歐洲業績繼續見紅，列賬基準除稅前虧損為42.05億元，兩大市場高下立見。

事實上，滙控業務一向集中於亞洲，中國率先控制疫情，經濟早已重啟，對滙豐應該是好事。陳鳳翔表示，原本在未有疫情之前，中國經濟已經處於起飛階段，現時在疫情率先受控之下，聚焦國內雙循環，料可以重拾經濟強勢。反而歐洲在疫情前經濟已有不少隱憂，疫情加劇了該問題。滙豐將業務重心放於亞洲尤其是中國，故未來面對壞賬問題不大。

至於過往幾年一直困擾滙控的政治風險，陳鳳翔則認為，美國前總統特朗普對華政策比較扭曲且不合理，環球銀行如滙豐經營環境相對惡劣。不過，隨著特朗普下台，歐盟、英國等對華態度稍軟 ，環球政治風險大為減退，他以「 一道新曙光正從烏雲中滲出」來形容匯控前景。

陳鳳翔以「 一道新曙光正從烏雲中滲出」來形容匯控前景。（資料圖片）

銀行最精采日子已過去

另一邊廂，滙控今次恢復派息，但明言2021年內將不會按季度派息，只會在8月公布2021年半年度業績時，考慮是否宣派一次股息。集團亦計劃由2022年起，將目標派付比率過渡至每股普通股列賬基準盈利的40%至55%之間，並可就非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值）靈活調整每股盈利，顯示為日後派息多少，留下更大空間。

陳鳳翔坦言，銀行最精采日子已過去，過往在高息環境下的高盈利模式已難復見。「今次是個好機會調整派息，皆因高派息已不可持續，對機構投資者都是好事，毋須對其派息再有期望」。至於不作派息的現金，可用作鞏固業務基礎，在現時市況下，銀行盡可能都要求安穩，而非「拎筆錢去博」。

溫傑認為現時股價已反映了業務轉好，故未來再有新一輪升浪機會不大。（資料圖片）

溫傑：現價不建議追入

過往幾個月資金輪動，滙控亦是受惠一員。滙控去年9月尾低見27.5元後反彈，以今日收市價46.7元來計，低位累計反彈近七成。雖然近日突破了過往三個月的橫行區，但今日業績後卻高開低走，技術走勢上出現「射擊之星」利淡訊號。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，滙控早前升浪部分來自對業績的憧憬，雖然今次業績符合市場預期，但他個人來說「有啲失望」。以業務來說，明顯最差情況已過，但現時股價已反映了業務轉好，故未來再有新一輪升浪機會不大；加上股息大減，「收息都唔使揀佢！」

他不建議投資者現價追入滙控，「我自己睇滙控目標價49元，今日已經到價，所以今日其實應該沽貨！」滙控宣布取消以股代息，他指過往股價年年升才會選擇收股，現在股價不太升，多數都是收現金，避免碎股，故他認為取消以股代息不會有太大影響。